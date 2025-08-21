Ne nadarmo se říká – co na srdci, to na jazyku. Toto ustálené rčení by šlo ovšem pozměnit: co špatného v těle, to na jazyku. Protože právě na povrchu jazyka lze zjistit, jaké zdravotní trable nás sužují.
„Jazyk je skvělým diagnostickým nástrojem. Je–li bledý a hladký, může to znamenat nedostatek železa nebo vitaminu B12,“ popisuje Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz. Ale to není všechno. „Nažloutlý povlak může ukazovat na problémy s trávením, silný bílý zase na oslabenou imunitu nebo kvasinkovou infekci.“
Problémy v ústech značí chatrné zdraví
Změny mohou být ale patrné také v našem dechu. Když zapáchá, nemusí to znamenat pouze to, že jsme něco špatného snědli, anebo, což bývá bohužel poměrně časté, zanedbáváme ústní hygienu. Špatný dech může značit také problémy se střevy, játry, ledvinami nebo hormonální nerovnováhu.
„Například acetonový zápach může signalizovat ketoacidózu u neléčeného diabetika, rybinový zápach zase poruchu metabolismu nebo jaterní onemocnění,“ popisuje Horáková.
Poznáte i oslabení své vlastní imunity
Dutina ústní celkově funguje jako zrcadlo zdraví. „Záněty, infekce nebo nerovnováha v ústech mohou přispívat k rozvoji vážnějších onemocnění. A naopak – systémové potíže se v nich projeví často dřív než jinde v těle,“ varuje odbornice.
Například parodontitida může podle ní zvýšit riziko kardiovaskulárních chorob, cukrovky, chronických onemocnění ledvin i demence. Při zánětech dásní často bakterie pronikají do krevního oběhu a přispívají tak ke vzniku aterosklerózy nebo zvyšují riziko infarktu.
Chronický zánět v ústech navíc ztíží udržení stabilní hladiny cukru v krvi – lidé s neléčenými záněty často mívají vyšší glykemii, a jejich stav se zlepší, pokud se podaří zánět v ústech zvládnout.
Opakované afty a infekce v ústech pak varují před oslabenou imunitou nebo i autoimunitním onemocněním, jako je například celiakie. Proto je potřeba se i o tuto oblast starat.
Zdraví ústní dutiny není ale jen o čištění zubů. Klíčová je i výživa sliznic a imunitní rovnováha. Kromě klasických past a ústních vod se vyplatí podpořit tělo také zevnitř.
„Doporučuji zejména koenzym Q10, vitamin C, vitaminy skupiny B, rutin, selen nebo zinek. Výborně působí šalvěj, řepík, heřmánek nebo propolis. Důležitá je i podpora ústní mikroflóry pomocí orálních probiotik,“ doplňuje Horáková.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.