Játra neničí jen alkohol, ale i tučné jídlo. Jak se o ně starat?

Játra zajišťují celkovou detoxikaci organizmu, jsou důležitá při metabolizmu cukrů, tuků a bílkovin a podílejí se také na srážení krve. Je tedy jasné, že je potřebujeme. Pokud nefungují, každý si to automaticky spojí s přílišnou zálibou v alkoholu. Ovšem velké nebezpečí v tomto ohledu nemá s pitím nic společného.



Existuje totiž nemoc nazvaná zkratkou NAFLD. Znamená non-alcoholic fatty liver disease, tedy nealkoholové tukové onemocnění jater. Nejvíce se objevuje v civilizovaném světě – a naše země není výjimkou. Lékaři v tomto smyslu dokonce hovoří o tiché epidemii.

„Ačkoli ještě před třiceti lety byl výskyt této nemoci považován za zanedbatelný, dnes postihuje 10–30 procent světové populace, a to dokonce 70 až 90 procent pacientů s cukrovkou 2. typu,“ píše lékařka Markéta Rafajová pro medicínskou agenturu ulekare.cz.

Bohužel je tato choroba nenápadná. Játra totiž nebolí. A když se ozvou, je většinou problém už značně rozvinutý. Indikovat ho může například náhlá zvýšená a trvalá únava. Člověk také často cítí bolest v horní pravé části břicha, objevuje se i otok ve stejné části těla.

„Jindy lékař zaznamená těsně pod kůží zduřené cévy nebo zvětšenou slezinu,“ říká tým odborníků z americké Mayo Clinic. Napovědět může i barva těla. Dlaně někdy zrudnou, zatímco kůže a oči zežloutnou.

Starat by se měli obézní i diabetici

Kdo by si na tuto nemoc měl dávat největší pozor? Jak už jsme v úvodu naznačili, jsou to hlavně obézní lidé a diabetici. Stejně tak jsou více ohroženi lidé s vysokou hladinou cholesterolu či triglycerinu v krvi. Situaci nepomáhá ani to, když člověk trpí spánkovou apnoe.



„Běžné ztučnění jater není závažné a při změně životního stylu se může upravit i samo, a to díky vysoké regenerační schopnosti jaterní tkáně. Nebezpečné jsou pak jeho komplikace,“ uvádí lékařka Rafajová. Tou nejzásadnější je cirhóza, které se také říká tvrdnutí jater, což mluví samo za sebe. Dochází při ní k přerušení původní stavby orgánu. Léčba je složitá a dlouhá. Kromě léků zahrnuje i přísnou dietu a totální zákaz pití alkoholu.

Aby se to nestalo, je potřeba se soustředit na tři základní věci. První je každodenní pohyb, který povede ke druhé: udržování vhodné váhy. A třetí doménou je strava.

„Správná dieta musí obsahovat hodně ovoce, zeleniny, vlákniny a zdravých tuků,“ radí odborníci. Konkrétně je dobré zařadit do jídelníčku tmavou listovou zeleninu, jako je třeba špenát, kapusta obyčejná i růžičková anebo čekanka. Na jaře se určitě zaměřte na pampelišku – skvěle přispívá k detoxikaci organizmu. Dají se využít listy i stvoly, výborná je třeba do salátů.

Kromě toho vsaďte například na cibuli, česnek, kurkumu, pórek, lněná semínka nebo olivový olej. Vhodné jsou mořské řasy, které zabraňují vstřebávání těžkých kovů a jiných toxinů do těla. A pak jsou tu také artyčoky. Ty pro změnu podporují produkci žluči a zabraňují tím tvorbě žlučových kamenů. Určitě je tedy z čeho vybírat. A vaše játra vám za to poděkují.