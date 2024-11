Potraviny pro zdravá játra. Dopřejte si avokádo i ořechy

Lidé se starají o to, co jedí, stále víc. Snaží se držet zdravou životosprávu, ale většinou to dělají kvůli hubnutí, budování svalové hmoty, posílení imunity nebo třeba vylepšení pleti. Na játra se v tomto ohledu zapomíná. A to i přesto, že mohou nejen za to, jak vypadá naše pokožka, ale i vlasy a nehty, a starají se také o naši odolnost vůči infekcím.

„Játra jsou klíčovým orgánem, kterým prochází veškerá krev opouštějící žaludek a střeva, než se dostane do zbytku těla,“ doplňuje praktický lékař Michal Lazák a pokračuje: „Zpracovávají nejen živiny, ale také například léky vstřebané ze zažívacího traktu, a mění je do forem, které tělo snáze zpracuje.“ Jak tedy správně jíst, abyste jejich správnou činnost podpořili?

Špatná výživa stojí za mnoha problémy

Začneme obráceně – co jim nesvědčí? O alkoholu, drogách a nikotinu se všeobecně ví. Ubližují jim ale také tučná a smažená jídla, uzeniny, cukry a všechny přesolené, konzervované a průmyslově zpracované potraviny.

„Nevhodná výživa může vést k celé řadě jaterních nemocí, z nichž aktuálně nejčastější je ztukovatění jater s metabolickou dysfunkcí – myšleno nadváhou nebo obezitou, diabetem 2. typu nebo jinou metabolickou poruchou,“ upozorňuje odborník. Podle nedávno zveřejněné metaanalýzy trpí chronickými onemocněními jater celosvětově víc než 38 procent všech dospělých. A to je skutečně hodně.

Spousta potravin však obsahuje sloučeniny, které prokazatelně zlepšují jaterní enzymy, chrání játra před hromaděním tuku a snižují zánět a oxidační stres. Patří mezi ně olivový olej, česnek, ořechy, avokádo, borůvky, červená řepa, ale také tučné ryby, jako je losos a makrela. A proč jsou tyto potraviny pro játra prospěšné?

Káva snižuje také riziko cirhózy

„Jsou bohaté na zdravé tuky a antioxidanty, které chrání jaterní buňky před poškozením volnými radikály a zároveň podporují regeneraci jaterních buněk, čímž pomáhají snižovat hladinu tuku v játrech a následný zánět,“ vysvětluje lékař Lazák.

Je třeba zmínit, že pozitivní vliv na játra mají také káva a zelený čaj. Studie prokázaly, že pití kávy pomáhá snižovat riziko trvalého poškození jater u lidí s chronickým onemocněním jater a také snižuje riziko cirhózy.

Podobně příznivý účinek má i pití zeleného čaje, a to zejména u lidí se ztukovatělými játry. Zařazení těchto potravin do jídelníčku tak podporuje nejen jejich celkovou dobrou kondici, ale má pozitivní vliv i na celkový metabolismus a kardiovaskulární systém.