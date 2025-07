Chce se to hýbat Snažte se co nejvíce pobývat na čerstvém vzduchu a vyhledávejte aktivní pohyb po celý den. Nic neškodí víc než celodenní sezení u počítače. Pohybem se myslí nejen pravidelné cvičení doma či ve fitness centru, ale i běžné činnosti, jako jsou úklid, cestování do práce, nakupování atd. Často podceňovaný je spánek a pitný režim. Mějte ideálně pravidelnou spánkovou rutinu, která by měla u dospělých dosahovat alespoň sedm hodin v noci. Vhodné je také chodit spát a vstávat ve stejnou dobu. Co se týče hydratace, pijte raději nesycenou vodu, která nezatíží vaše trávení. Není dobré pít stále minerálky, lepší je čistá voda nebo ovocné čaje.