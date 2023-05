Kdo pije kávu, má podle dat nižší riziko jaterních chorob, říká profesor Brůha

Jsou játra magickým orgánem?

Tak je můžeme vnímat. A to z mnoha důvodů. Je to asi jediný orgán, který se umí obnovovat. Játra po odstranění jejich části zregenerují a dorůstají do původního objemu. To moc tkání v lidském těle neumí…

Už v řecké mytologii byl Titán Prometheus přikován ke kavkazským skalám a každý den tam přilétal orel Ethon, aby mu vyrval játra. Ta mu přes noc dorůstala…

Netuším, jak je možné, že do tehdejších bájí proniklo, že játra mají schopnost regenerace. Popisují přesně to, co o vlastnostech tohoto orgánu ví moderní medicína.