Myslíte si, že když pijete alkohol jen příležitostně, vaše játra jsou v bezpečí? Omyl. Jedním z nejrychleji přibývajících onemocnění dnešní doby je metabolické ztukovatění jater, odborně označované zkratkou MASLD. Nezpůsobuje ho alkohol, ale především nezdravý životní styl a poruchy metabolismu.
Odborníci odhadují, že s tímto onemocněním žije po celém světě přibližně 1,3 miliardy lidí. Postihuje zhruba každého třetího dospělého a stále častěji se objevuje také u dětí a dospívajících.
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Nejzrádnější na celé nemoci je fakt, že játra dlouho nebolí. Člověk se může cítit zdravý, nebo své obtíže přisuzuje stresu, únavě či přibývajícím rokům. Ztukovatění jater se proto často odhalí až náhodou při preventivní prohlídce, krevních testech nebo ultrazvukovém vyšetření.
„Jedním z největších mýtů je představa, že poškození jater se týká hlavně lidí, kteří nadměrně pijí alkohol. U velké části pacientů dnes vidíme jiný scénář – vyšší hmotnost, zvýšený krevní cukr, vysoký krevní tlak, poruchu tuků v krvi a k tomu ztukovatění jater. Játra jsou v tomto případě zrcadlem celkového metabolického zdraví,“ říká lékař Michal Lazák.
Nadváha ohrožuje játra víc, než si myslíte
Metabolické ztukovatění jater vzniká tehdy, když se v jaterních buňkách začne ukládat nadměrné množství tuku. Nejčastěji se to děje u lidí s nadváhou nebo obezitou, cukrovkou 2. typu, vysokým krevním tlakem či zvýšenou hladinou cholesterolu a krevních tuků.
Patříte do rizikové skupiny?
Riziko metabolického ztukovatění jater je vyšší, pokud:
Pokud se vás týká některý z těchto rizikových faktorů, proberte při preventivní prohlídce s praktickým lékařem také stav svých jater. Čím dříve se případné onemocnění odhalí, tím větší je šance předejít vážným komplikacím.
Právě těchto pacientů v posledních letech rychle přibývá. V České republice má podle statistik nadváhu nebo obezitu přibližně 67 procent dospělých. Odborníci navíc odhadují, že do roku 2040 by se metabolické ztukovatění jater mohlo týkat více než poloviny populace, u lidí starších 50 let dokonce téměř dvou třetin.
Nejde jen o nemoc jater
Ztukovatění jater není problém, který by se týkal pouze jednoho orgánu. Ve skutečnosti je součástí širších metabolických změn v organismu.
Pokud se onemocnění neléčí, může postupně přejít v zánět jater, vznik vazivových změn, cirhózu nebo zvýšit riziko rakoviny jater. Zároveň bývá spojeno také s vyšším rizikem srdečně-cévních onemocnění.
„MASLD bychom neměli vnímat jen jako nález na ultrazvuku. Je to varovný signál, že metabolismus organismu je dlouhodobě v nepořádku. Pacient proto potřebuje řešit nejen játra, ale také krevní tlak, hladinu cukru, cholesterol, hmotnost a celkový životní styl,“ vysvětluje lékař Lazák.
Jak poznat, že problém může být i u vás
Právě proto, že játra nebolí, bývá jejich onemocnění obtížné rozpoznat. Někteří lidé pociťují dlouhodobou únavu, tlak nebo nepříjemné pocity v pravém podžebří či sníženou výkonnost. Tyto příznaky ale nejsou typické pouze pro onemocnění jater, a tak je většina lidí snadno přehlédne.
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Varovné signály, že můžete mít nemocná játra. Kdy je dobré zpozornět?
Mnohem důležitější než samotné příznaky jsou proto rizikové faktory. Zvýšenou pozornost by měli věnovat svému zdraví především lidé s nadváhou nebo obezitou, cukrovkou 2. typu, vysokým krevním tlakem, zvýšeným cholesterolem nebo vyšší hladinou krevních tuků.
První podezření může zachytit praktický lékař při preventivní prohlídce. Součástí vyšetření bývají krevní testy zaměřené na jaterní enzymy, zhodnocení metabolických rizik a podle potřeby také ultrazvuk břicha. Je však dobré vědět, že ani normální jaterní testy nemusí časné stadium onemocnění vždy odhalit.
„Zpozornět by měli zejména lidé s nadváhou nebo obezitou, diabetem 2. typu, zvýšeným krevním cukrem, vysokým krevním tlakem nebo poruchou krevních tuků. Právě u nich má smysl mluvit při preventivní prohlídce nejen o srdci a cévách, ale také o stavu jater. Nejde o to pacienta strašit, ale zachytit problém v době, kdy s ním lze ještě velmi dobře pracovat,“ doplňuje lékař.
Dobrou zprávou je, že játra se dokážou zotavit
Přestože statistiky nejsou příznivé, existuje i dobrá zpráva. Pokud se ztukovatění jater zachytí včas, lze jeho další vývoj výrazně ovlivnit.
Základem léčby je změna životního stylu. Pomáhá postupné snížení tělesné hmotnosti, pravidelný pohyb, jídelníček bohatý na vlákninu, omezení jednoduchých cukrů, průmyslově zpracovaných potravin i alkoholu. Důležitá je také léčba vysokého krevního tlaku, cukrovky nebo zvýšeného cholesterolu.
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Součástí podpůrné péče u toxicko-metabolického poškození jater mohou být také léčivé přípravky s obsahem esenciálních fosfolipidů, které podporují regeneraci jaterních buněk. Nenahrazují však zdravý životní styl ani léčbu přidružených onemocnění.
„Dobrou zprávou je, že zejména v počátečních stadiích může být ztukovatění jater vratné. Čím dříve se na problém přijde, tím větší šanci má pacient ovlivnit další vývoj. Nejde o drastická opatření ze dne na den, ale o postupné změny, které dávají smysl a jsou dlouhodobě udržitelné,“ dodává lékař Michal Lazák.
Co pomáhá ztukovatělým játrům?
Dobrou zprávou je, že zejména v počátečních stadiích lze ztukovatění jater výrazně zlepšit. Základem není žádná zázračná dieta, ale dlouhodobé změny životního stylu.