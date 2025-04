Kdyby všechno v lidském těle mělo takovou schopnost regenerace, tedy samoopravy, mohli byste být téměř nesmrtelní. Svoji roli dokáže zastat i pouhá část jater.

Jsou uložena pod pravými žebry, a pokud jste měli někdy v ruce například vepřová játra, ta lidská se od nich podobou příliš neliší. U dospělého člověka váží kolem půldruhého kilogramu. Pod nimi se nachází žlučník, co s nimi úzce souvisí, odchází do něj mimo jiné žluč, kterou játra vytvářejí. I proto východní medicíny řadí hned po březnu zasvěcenému žlučníku na duben právě játra.

Přírodní továrna

Co všechno játra umí? Kupříkladu přeměňují sacharidy, lipidy nebo aminokyseliny, pracují jako neomylná továrna na zpracování cukrů, tuků a mnoha dalšího, co potřebuje nějakou úpravu. Mají souvislost s cholesterolem, ale i krvetvorbou, vyrábějí některé bílkoviny a žluč nutnou pro trávení, likvidují škodliviny, které se nedostanou z těla močí, prostě vysvětlit všechny jejich funkce by zabralo jedna vysokoškolská skripta.

Když už se s játry něco přihodí, lze to na nemocném poznat podle toho, že mu může zežloutnout bělmo a kůže, zvětšovat se břicho, začne trpět únavou a podobně, ale signálem může být i bolest na pravé straně těla. Krevní testy a sonografické vyšetření budou základem při zjišťování, co s játry je.

Stop škodlivinám

Játra už se několik desítek let úspěšně transplantují, tahle složitá operace zachránila mnoho životů. Někdy ale můžete slyšet skoro rouhačské řeči, především od osob holdujících alkoholu: „Játra umí regenerovat, a pokud by to ta moje nezvládla, tak mi zkrátka dají jiná.“

Takhle jednoduché to však není, ne pro každého je transplantace vhodná, ne každý se jí dožije a i po ní má pacient řadu omezení. Proto je nutné si játra hýčkat a umožnit, aby mohla regenerovat.

Co jim prospívá? Zdravá strava bez množství umělých přísad, tuků a cukrů, pravidelný pohyb a eliminace jakýchkoli škodlivin. Pozor také na nadužívání léků, jestli si sami ordinujete například ty proti bolesti, můžete mít časem problém. Rozhlédněte se i po bytě, tělo a játra zatěžují i plísně a jiné toxické látky.

Co játrům také pomáhá Obohaťte si běžný jídelníček také potravinami a bylinami, které podpoří zdraví jater. Naše babičky sázely na obyčejné ječné kroupy, přidávaly je do polévek, brambor a kaší, stačí malá hrst denně.

Játra podpoří i zelenina u nás zatím neobjevená, a to artyčoky. Znáte je možná ze svých cest po Středomoří, ale dostanete je i tady. Je třeba naučit se je čistit a připravovat, ale zhruba napotřetí už z vás v tom budou mistři. Artyčoky se dají dusit, vařit i zapékat…

Prospěšnou léčivkou pro játra je ostropestřec mariánský, rostlina připomínající bodlák. Využívají se její semena, která jsou ovšem hodně tvrdá a je nutné je pomlít na silném mlýnku. Pak se přidávají například do kaší nebo jogurtů a podobně.

Článek vznikl pro časopis Tina.