Játra mají neuvěřitelnou schopnost regenerace. Dopřejte jim očistu

Co pomáhá játrům k očistě Ostropestřec

Skutečným expertem na játra s komplexem účinných látek, které je čistí, obnovují poškozenou jaterní tkáň a podporují tvorbu žluči, je ostropestřec mariánský. V lékárně můžete zakoupit jeho semínka, která doma rozdrtíte a připravíte si z nich čaj. Nabízí se ale i pohodlnější alternativa v podobě doplňků stravy s čistým extraktem ze semen rostliny. Ovoce a zelenina

Činnost jater podpoříte konzumací zásadité zeleniny. Vhodná je třeba kapusta, řeřicha, brokolice, celer, cibule, rukola, čekanka i polníček. Tomuto orgánu prospívají také limetky, grapefruit, luštěniny, olejnatá semínka nebo extra panenské rostlinné oleje a ořechy. Z koření můžete vsadit hlavně na účinky kurkumy, šalvěje, rozmarýnu, semen kopru a římského kmínu. Medová voda

Po dobu cca deseti minut povařte hrnek vody, nechte trochu vychladnout, přidejte lžičku medu, dvě lžičky limetkové šťávy a vypijte každé ráno nalačno. Olejový výplach

Své udělá i olejový výplach úst. Nejprve jemně očistěte škrabkou jazyk a do úst pak vložte lžíci kvalitního rostlinného oleje. Zavřete je a olej v nich pomalu převalujte. Po chvíli pocítíte, že zhoustl, což je známkou toho, že do sebe vstřebal nežádoucí toxiny. Zhruba po pěti minutách ho vyplivněte.