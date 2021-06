Co se děje v těle při cirhóze. Játra vypadají jako sekaná, trpí i mozek

Naše játra jsou schopná poměrně velké regenerace, ale při tak těžkém postižení je to téměř nemožné, proto vzniká nedokonalá jaterní tkáň, která brání játrům v jejich správné činnosti. Ta potom čím dál hůř plní svou funkci, navíc jimi stále obtížněji protéká krev. Postupem času lidově řečeno ztvrdnou.

Cirhóza je záludná v tom, že první příznaky se začnou objevovat až po dlouhé době. K těm nejčastějším projevům se řadí únava, nadýmání, nechutenství a celkové oslabení organismu, které jsou doprovázeny podobnými pocity jako při chřipce.

U některých lidí se objeví také změny na kůži – mají zarudlé dlaně a často se jim dělají modřiny. Jiným zase krvácejí dásně. U žen dochází i k poruchám menstruačního cyklu a ztrátě chuti k jídlu, jež může připomínat počátky anorexie. Zvětšuje se také obvod břicha (které se začíná plnit tekutinou, což následně utlačuje plíce a zhoršuje dýchání) a oční bělmo a kůže začínají žloutnout. Někteří lidé si stěžují na otoky kotníků nebo celých dolních končetin.

K velice závažným potížím patří zvracení krve a duševní poruchy. Kvůli omezené schopnosti jater zbavovat se škodlivin dochází k poškození mozku, což má negativní vliv na psychiku.



Pro pacienty je typické, že mají obrácený denní rytmus – v noci nemůžou spát a přes den jsou v útlumu. Objevuje se také zvýšená agresivita a může docházet ke ztrátě vědomí.

Hlavní viník: alkohol

Cirhóza jater nejčastěji postihuje lidi, co nadměrně holdují alkoholu nebo se pohybují v prostředí, kde často vdechují různé chemikálie a toxiny. Ale u každého se organismus se zátěží samozřejmě vyrovnává jinak.

Někdo onemocní kvůli tomu, že denně pije tvrdý alkohol, jinému stačí „jenom“ obyčejné pivo či víno. Některým játrům uškodí i dvě piva denně, jiná snesou třikrát tolik.

Vlevo zdravá játra, vpravo nemocná s cirhózou

Cirhóza však může postihnout i člověka, který nepije, a to prostřednictvím žloutenky typu B a C. Infekční hepatitida typu B je vysoce odolný virus, který napadá v první řadě játra. Žloutenka typu C je virové infekční onemocnění jater. Virus se vyskytuje skoro ve všech tělních tekutinách.



Co vás čeká u lékaře Cirhózu a míru poškození jater spolehlivě určí série odborných vyšetření. Podle výsledků lékař následně navrhne konkrétní podpůrnou terapii.

Ultrazvuk: Ultrazvukové vyšetření nemoc potvrdí, nebo naopak vyloučí. Lékař zjistí, do jaké míry jsou játra poškozena, jaká je velikost a struktura jaterní tkáně a zda je uvnitř pobřišnice tekutina. Krevní rozbor: Odhalí biochemické známky jaterního postižení a změny v tvorbě krevních bílkovin (krev nemocného člověka obsahuje zvýšené množství jaterních enzymů a krevního barviva bilirubinu, bílkovin je zde naopak nedostatek). Mikroskopické vyšetření jaterní tkáně: Nejdůležitější vyšetření, při kterém se velmi tenkou jehlou odebírá pacientům vzorek tkáně (odborně se tomu říká biopsie, vzorek se odebírá z oblasti pravého podžebří, samozřejmě za místního znecitlivění).

K přenosu může dojít při manikúře, pedikúře, akupunktuře, tetování, nechráněném pohlavním styku, v méně vyspělých zemích se lze nakazit i ve zdravotnických zařízeních, například při transfuzi a chirurgických zákrocích.

Cirhóza vzniká rovněž u nemocí, při kterých dochází k nadměrnému ukládání některých látek v jaterní tkáni (například Wilsonova choroba, při níž se v játrech ukládá měď, nebo hemochromatóza, jež narušuje metabolismus železa). Další příčinou můžou být autoimunitní choroby jater a žlučových cest.

Ve vzácných případech můžou cirhózu vyvolat i vrozená onemocnění, která jsou doprovázena zvýšenou citlivostí na viry a chemické látky.

Plíživý nepřítel

Nemocnými játry nemůže krev volně protékat a začíná se hromadit v tzv. portální žíle, důsledkem toho je jaterní nedostatečnost a s tím spojený zánik zdravých jaterních buněk.

Průběh onemocnění trvá několik let, během nichž může člověk pociťovat pouze minimální příznaky, které si zpravidla spojuje s přepracováním a únavou.

Těžké příznaky se začínají projevovat do pěti let od začátku onemocnění, lehčí pacienti zaznamenají první potíže zhruba do deseti let.