Počet zánětů prostaty stoupá, riziková je klimatizace i kožené sedačky, říká urolog

MUDr. Jaroslav Všetička, Ph.D., primář urologie Nemocnice Jablonec nad Nisou, který patří mezi podporovatele robotické operativy u nás. | foto: David NeffMAFRA

Lubor Černohlávek
  20:00
Prostata je malá mužská pohlavní žláza, která má za normálních okolností velikost vlašského ořechu. S přibývajícím věkem však může dosáhnout i velikosti pomeranče. Její růst může vyústit až v rakovinu. Ta patří u mužů nad 60 let mezi nejčastější zhoubné nádory. Za rizikový se ovšem považuje už věk nad 45 let. „Léčba rakoviny prostaty prodělala za poslední dobu ohromný progres. Dnes už běžně operujeme pomocí robotů,“ říká Jaroslav Všetička, primář urologie Nemocnice Jablonec nad Nisou.

Jaká je příčina rakoviny prostaty?
Příčina karcinomu prostaty nebyla dosud jasně definována. Může jí být určitá genetická predispozice, kdy jde o mutaci v linii otce nebo dědy. Pak je to nezdravý životní styl, příliš tučná strava, malá fyzická aktivita nebo komorbidity (souběžné výskyty dvou či více onemocnění u jedné osoby, pozn. red.), protože zpravidla karcinom prostaty provází i diabetes. Pak se vedou diskuse o chronických zánětech prostaty, které často mohou provázet pacienta ve spojitosti se sedavým zaměstnáním a tučnou stravou. Řešila se i sexuální aktivita, ať už příliš malá, nebo příliš velká.

Potravinové doplňky na prostatu jsou hlavně marketingovým tahem.

Počet zánětů prostaty stoupá, riziková je klimatizace i kožené sedačky, říká urolog

