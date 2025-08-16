Jaká je příčina rakoviny prostaty?
Příčina karcinomu prostaty nebyla dosud jasně definována. Může jí být určitá genetická predispozice, kdy jde o mutaci v linii otce nebo dědy. Pak je to nezdravý životní styl, příliš tučná strava, malá fyzická aktivita nebo komorbidity (souběžné výskyty dvou či více onemocnění u jedné osoby, pozn. red.), protože zpravidla karcinom prostaty provází i diabetes. Pak se vedou diskuse o chronických zánětech prostaty, které často mohou provázet pacienta ve spojitosti se sedavým zaměstnáním a tučnou stravou. Řešila se i sexuální aktivita, ať už příliš malá, nebo příliš velká.
Potravinové doplňky na prostatu jsou hlavně marketingovým tahem.