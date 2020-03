Člověk vypadá už tisíce let pořád stejně. Pokračuje tedy naše evoluce, nebo stagnujeme?

My si evoluci představujeme jako něco pomalého a postupného a říkáme, že kdybychom vzali lovce mamutů z Věstonic, dali mu tenisky, džíny a tričko a pustili ho na Václavák, nikdo si ho nevšimne, protože by vypadal stejně jako my. Jenže my se měníme, a to velice rychle.