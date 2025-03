Po dlouhé zimě už většina z nás vyhlíží začátek jara a oteplení. První jarní den letos opět připadá na 20. března. Ten sice ještě nemusí přinést trvale vysoké teploty, ale příroda už se probouzí k novému životu. A to je přece důvod k oslavě. Jaké tradice se vážou k jaru a jarní rovnodennosti?

Kdy nastává jarní rovnodennost? Astronomické jaro začíná v okamžiku, kdy se slunce dostává na úroveň rovníku a paprsky pak dopadají kolmo k zemské ose. Název rovnodennost pak vychází z toho, že je stejně dlouhý den jako noc. V roce 2025 připadá jarní rovnodennost na 20. března po desáté hodině dopoledne.

Jarní úklid

Jaro odjakživa znamená nový začátek, nový život, čistý stůl. A pokud to chceme vzít doslova, pak právě tím úklidem stolu můžeme začít. Jarní úklid není tradice, která by vstoupila do našich životů v posledních desetiletích. Její kořeny sahají až tři tisíce let nazpátek do starověké Persie a prolínala se s oslavami nového roku, který začínal prvním jarním dnem. Vynášení zimy z domu bylo vždy spojováno s důkladným úklidem, který se zdaleka nemusí týkat jen domu či bytu. Je to skvělá příležitost k celkové očistě našeho života.

Součástí jarního úklidu by mělo být odstranění všeho přebytečného, aby byl náš byt či dům nejen čistší, ale i světlejší a vzdušnější. Proberte věci, které jste už dlouho nepoužili, a oblečení, co nenosíte. Obecně platí pravidlo, že co si člověk už rok neoblékl, nemá ve skříni co dělat. A možná ještě najde využití jinde. Někdy je těžké zbavovat se věcí, ke kterým nás vážou vzpomínky. Uvidíte ale, o kolik lehčí se budete cítit, když ze sebe tíhu minulosti setřesete.

Čím zkrášlit domácnost Jarní motivy se zdaleka nemusí omezovat jen na vajíčka, kuřátka a zajíčky. Vkusnou výzdobu zajistí i správně zvolené barvy a motivy jara, přírody a života. Využijte syté barevné odstíny, především zelenou symbolizující jarní zeleň, nebo zářivou žlutou, která je plná pozitivní energie. Samozřejmě se nemusíte pouštět do náročné renovace. Někdy stačí polštářek či závěs v kontrastní barvě a uvidíte, jak váš domov prokoukne.

Vsaďte na živé květiny. Ty udělají mnohem větší parádu než umělá vajíčka. K jaru patří narcisy, petrklíče, hyacinty, tulipány atp. Květiny vám domov navíc krásně provoní.

Kdo říká, že věnec na dveře patří jenom o Vánocích? Z proutí, slámy, sušených květin je možné vykouzlit úplné divy.

I když jsou Velikonoce až za pár týdnů, začněte si uz teď schovávat skořápky od vajec. Důkladně vypláchnuté se dají využít k výrobě půvabných dekorací za pár korun.

Začátek jara je také ideální dobou na probrání všech šuplíků v domácnosti a zbavit se všeho, co se nepoužívá. Funkční věci navíc nemusí skončit v koši. Na internetu najdete spoustu odkazů na různé sousedské bazárky a swapy. Mnoho věcí můžete také darovat do charity, například nepoužívané nádobí.

Detoxikace organismu

Zimní měsíce představují velký nápor na naše tělo. Vánoční kilogramy, zásoby stresu i úzkosti způsobené dlouhou zimou je lepší nechat ve starém roce a s jarem začít od začátku. Řada lidí si oblíbila tzv. suchý únor, kdy si dávají pauzu od alkoholu. Březen je potom ideální k pročištění celého těla. Když omezíte průmyslově zpracovaná jídla a naopak vsadíte na ovoce a zeleninu, brzy se budete cítit lépe jak na těle, tak na duši.

Oživení zahrady a co se sází na jaře

Březen je období, kdy konečně rozmrzá země a zelenou má nejen vegetace, ale také zahrádkáři, kteří se pouští do setby. Venku je sice na řadu plodin ještě zima, ale pěstitelé už zahajují předpěstování zeleniny, zejména paprik, rajčat, salátu, květáku nebo brokolice.

Jarní slavnosti

Slunné a teplejší dny nás přímo lákají vyrazit ven mezi lidi, bavit se a načerpávat vitamín D. Například na jarních slavnostech a festivalech, které se pravidelně pořádají v řadě měst i obcí. Na mnoha místech se navíc stále udržují staré tradice vítání jara. Jednou z nich je třeba vynášení Morany (neboli Moreny či Smrtholky), tedy figuríny představující smrt, která byla na smrtnou neděli pálena nebo vyhazována do řeky, aby s sebou odnesla zimu.

Velikonoční výzdoba

Nejznámější svátky spojené s jarem jsou Velikonoce. Přestože v roce 2025 vycházejí až na druhou polovinu dubna, můžete si už nyní začít vytvářet jarní atmosféru. Například s pomocí čerstvých květin, doplňků v pastelových barvách nebo dekorací, které připomínají blížící se Velikonoce. Náboženský kontext vzkříšení Krista dokonale zapadá do období jara, které je symbolem nového života. I vy se pak můžete cítit jako znovuzrození.