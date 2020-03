Jarní detox není pro každého. Chce to silnou vůli i radu odborníka

, aktualizováno

Důležitým indiánským rituálům Mayů předcházela očista. Ta se konala různými způsoby, například půstem, sexuální abstinencí nebo koupáním v přírodních studních. I my můžeme očistit své tělo od všeho špatného. Je potřeba jen vědět, jak na to. Jarní detox není nic, co byste doma nezvládly.