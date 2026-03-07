Zatočte s jarní únavou. Osvědčené tipy, jak získat zpět energii

Vyčerpanost a únava, bolest svalů a kloubů, nechuť cokoli dělat nebo potíže se soustředěním – to jsou typické příznaky jarní únavy. Nejde o nemoc, ale o přirozenou reakci organismu na dlouhou zimu, nedostatek pohybu, čerstvých potravin i slunečního světla, které tělu chyběly celé měsíce. Jak tělo znovu nastartovat a vrátit mu energii?

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Dostavuje se zpravidla po dlouhé zimě hned začátkem jara, tělo nám dává najevo svou nespokojenost. Lenost, nedostatek pohybu, přejídání se, minimální konzumace ovoce, zeleniny a třeba také nedostatek slunečních paprsků, to všechno má velký vliv na to, jak se my a naše tělo cítíme. Prozradíme vám, co na ni pomáhá.

Zařaďte probiotika

V první řadě odlehčete jídelníček. Svíčkové se šesti dávno odzvonilo, stejně jako vydatným masovým pokrmům či hustým polévkám. Přidejte hodně čerstvého ovoce a zeleniny, potraviny bohaté na vlákninu (jako celozrnné pečivo, pohanka, rýže, ovesné vločky, ořechy) a denně vypijte dva až tři litry čisté neperlivé vody.

Probiotika a prebiotika: Jaký je rozdíl a proč fungují nejlépe společně?

Do stravy zařaďte i probiotika – živé mikroorganismy, které osidlují střevní mikroflóru. Právě stav našich střev rozhoduje z velké části o tom, jak se cítíme. Probiotika můžete doplnit běžnou stravou (jogurt, kefír, kysané zelí, tempeh, miso, kombucha, kimči) nebo pomocí potravinových doplňků.

Nadopujte tělo vitaminy

Chybějící porci energie získáte také díky vitaminu C a B vitaminům, opět nejlépe v přirozené podobě – vsaďte na pestrý a vyvážený jídelníček. Vitamin C se nachází v citrusových plodech, šípcích, rakytníku, jahodách, černém rybízu, červené paprice, zelí, rajčatech, brokolici, růžičkové kapustě a naklíčených semínkách.

Výborným zdrojem vitaminů B jsou pivovarské kvasnice, ovesné vločky, celozrnný chléb a pečivo, luštěniny, obiloviny, listová zelenina, ořechy, játra, vejce, mléko a mléčné výrobky. Dále určitě citrony, rajčata a papriky, mrkev, cibule, kapusta, květák, kokos, řepa, okurky, brambory, hrozny, švestky, špenát, banány, mandarinky nebo pomeranče.

Užívejte slunce

Jak nejčastěji můžete, nastavujte svou tvář slunci. V hřejivých paprscích do vašeho těla vstoupí i vitamin D, který se tvoří v pokožce působením slunečního svitu. Kromě toho podpoříte tvorbu serotoninu, kterému se přezdívá hormon spokojenosti.

Máte-li ho málo, mohou se objevit tendence k depresivním náladám. Vitamin D najdete v mléčných výrobcích, vejcích, játrech a mořských rybách, nejlepší jsou sardinky, tuňák a losos.

TIP: První ranní paprsky působí přímo zázračně na tělo i mysl. Zkuste si někdy přivstat o hodinku dřív a vychutnat si svítání na nějakém pěkném místě. Natočte tvář ke sluníčku, zavřete oči a soustřeďte se na hluboké a dlouhé dýchání nosem. Tímto jednoduchým rituálem se příznivě naladíte na celý nadcházející den.

Vitamin D je pro dobrou imunitu zásadní. Jak ho doplnit?

Využijte očistné bylinky

K očistě můžete využít i celou řadu vynikajících bylinek, jako je yucca (“zázrak“ z indiánské lékárničky), bříza bělokorá, pýr plazivý, svízel syřišťový či řebříček obecný, heřmánek římský a další. Kompletní detoxikaci účinně podpoříte také chlorellou – sladkovodní řasou, která má schopnost navázat na sebe těžké kovy a odvést je pryč z těla.

Zvýšenou pozornost věnujte i svým játrům, která jsou na jaře nejvíce oslabená. Skvěle je pročistíte šťávou z petržele a červené řepy či čajem z ostropestřce, smetanky lékařské nebo zázvoru, detoxikační čajové směsi můžete pořídit v kterékoli lékárně.

Potraviny pro zdravá játra. Dopřejte si avokádo i ořechy

Očistěte jazyk škrabkou

Bílý nebo nažloutlý povlak na jazyku svědčí o tom, že se vám v těle přemnožily kvasinky. Jedním z typických příznaků je právě únava. A co s tím? V první řadě vynechte sladkosti, výrobky z bílé mouky, alkohol, ocet, plísňové sýry, salámy, bílou rýži a těstoviny. Povlak z jazyka pravidelně odstraňujte speciální škrabkou (koupíte v lékárně či drogerii), a to každé ráno a večer. Případně postačí i obyčejná lžíce, kterou byste však měli používat pouze k těmto účelům.

Jak na to: Jazyk nejdřív jemně očistěte škrabkou a potom si do úst vložte polévkovou lžíci olivového nebo slunečnicového oleje. Ústa pevně zavřete a olej v nich pozvolna převalujte. Nasávejte ho a „kousejte“. Během pár minut pocítíte, že zhoustl. To je známka toho, že do sebe vstřebal nežádoucí toxiny. Zhruba po pěti minutách olej opět vyplivněte. Ale pozor, v žádném případě ho nepolykejte!

Článek vznikl pro časopis Tina.

