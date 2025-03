Po zimě, která sice nebyla nikterak tuhá, ale zato dlouhá, je důležité povzbudit organismus. Venku je stále více světla, sluníčko se objevuje mnohem častěji, příroda se probouzí ze zimního spánku. Je čas se porozhlédnout kolem sebe a také si na sebe udělat více času. Protože po zimě to organismus rozhodně potřebuje. A nejde jen o tradiční jarní očistu těla, i když ta je také důležitá.

Zkuste si ji letos podrobněji naplánovat. Detox totiž nemusí být nijak přísný, jeho cílem není, aby vám kručelo hlady v břiše a šly na vás z hladu mdloby. Mnohem důležitější je, aby byl účinný, dostavily se výsledky a vy jste cítili, že zimní únava je pryč, organismus je odpočatější, celkově se cítíte lehčí, svěžejší a organismus doslova prahne po jaru.

Hlavní cíl detoxu

Zbavit se co nejvíce škodlivých látek z těla a zdravě podpořit metabolismus! Očista organismu vám může ale také pomoci shodit několik nadbytečných kilogramů a zároveň pomůže celkově ozdravit jídelníček.

Pamatujte tedy na to, že nikdy není pozdě začít jíst zdravěji a střídměji. A ještě důležitější je u zdravějšího jídelníčku setrvat i v dalších dnech a týdnech. Samotný jarní detox nemusí být nijak dlouhý, stačí třeba jen pět dní, a dál se pak snažte držet nastavených pravidel, a hlavně dodržovat zdravý jídelníček.

Ale nejen jídelníček

Detox, a nejen ten v jarním období, by měl být komplexní. Tedy kromě cíleně pro organismus šetrnějšího jídelníčku byste měli co nejvíce eliminovat stres, věnovat se pravidelně i fyzické aktivitě a také hodně spát. Proto si ho neplánujte na období, kdy máte hodně stresu, nebo budete řešit například v zaměstnání náročné úkoly, případně se celkově necítíte dobře. V takovém případě detoxikační kúru třeba o týden odložte.

A jak začít? Pomalu, ale plynule. Každý den můžete odstartovat ranní sklenicí teplé vody s několika kapkami z čerstvě vymačkaného citronu. Podpoříte tak trávení i vylučování škodlivých látek z těla.

Zelenina má zelenou

Nejprve si sestavte na několik dní dopředu lehčí jídelníček, ideálně bez masa a uzenin, ale s obsahem rostlinných bílkovin. Pokud to bez masa nevydržíte, volte krůtí, kuřecí nebo králičí. Jako přílohu volte celozrnnou rýži nebo celozrnné těstoviny.

Pro očistu organismu je velmi důležitá vláknina. Proto z pečiva vsaďte na celozrnné a žitné výrobky, ale v menším množství. Každá porce jídla by měla obsahovat čerstvé ovoce a také tepelně upravenou zeleninu, například mrkev, dýni nebo batáty. Zařaďte také ovocno-zeleninové smoothie. Prospěšné jsou třeba i ovesné nebo jáhlové kaše ochucené čerstvým ovocem a strouhanými oříšky. Přidejte do salátu zdravá semínka.

Čemu se vyhnout a co si dopřát

Vyvarujte se všech polotovarů, průmyslově zpracovaných potravin, mražených pokrmů, stejně tak i fastfoodových jídel, sladkostí a také těžkých smažených a tučných jídel, která jsou pro organismus náročná na zpracování.

Ideálně byste doma neměli mít vůbec žádná takováto nezdravá lákadla. Do detoxikačních dnů nepatří ale ani káva, černý čaj, alkohol ani nikotin.

Jezte pravidelně, snižte však alespoň trochu velikost svých porcí, servírujte si jídla na menší talíř, také to pomůže zmenšit porce a celkové množství snězeného jídla během celého dne – o to víc zařaďte do jídelníčku čisté neperlivé vody. Měla by mít pokojovou teplotu, ochutit ji můžete třeba lístky čerstvé máty.

Prospěšná je například i šťáva z červené řepy nebo z čerstvě nastrouhaného vymačkaného jablka ředěná vodou. Pitný režim můžete doplnit třeba i detoxikačními bylinnými čaji nebo popíjením zeleného čaje.

Nezapomínejte ani na pohyb

Choďte na dlouhé procházky, běžte si zaběhat, zaplavat, zacvičte si jógu nebo pilates. Zajděte si třeba také na masáž, vhodné jsou například lymfatické masáže, které podpoří odplavování škodlivých látek z těla a pomohou také zbavit se nadbytečné vody v těle. Prospěšné je ale i saunování, pokud vám nečiní zdravotní obtíže. Při obou těchto procedurách je nutné více doplňovat pitný režim.

Do svého týdenního režimu si naplánujte také jeden odpočinkový den, aby si tělo celkově oddychlo a organismus získal čas na regeneraci. Jakmile se rozhodnete s detoxem skončit, vracejte se do normálu postupně. A myslete na předchozí dny, jak vám lehčí jídelníček prospěl, a snažte se v něm pokračovat i nadále – podle toho, jak se cítíte, přidejte třeba větší oběd, ke snídani zařaďte třeba i kávu. Ale rozhodně se nesnažte sklouzávat zpět k průmyslově zpracovaným potravinám a už vůbec ne k fast foodu.

Další tipy na odlehčení jídelníčku 1. Jezte střídmě a omezte průmyslově zpracované produkty. 2. Místo smažení v přepáleném oleji používejte horkovzdušnou fritézu, nebo troubu. 3. Zkuste nesladit, nebo v oblíbeném receptu ubrat 20 % cukru. Sůl zase nahraďte kvalitním kořením. 4. Množství živočišných tuků v podobě tučných sýrů a prorostlého masa můžete snížit nahrazením méně tučnými variantami jako je sýr cottage, skyr či krůtí prsní šunka. 5. Zvyšte příjem vlákniny pomocí zeleniny nebo produktů jako je namletá lněná nebo konopná vláknina. 6. Omezte pečivo a bílou mouku. Vznikne tak prostor pro alternativní suroviny, jako jsou jáhlové vločky, rýžová mouka, čočkové křupavé chleby a podobně

Článek vyšel v březnovém vydání časopisu Zdraví.