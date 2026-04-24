Možná to znáte taky – venku se konečně oteplilo, přátelé nadšeně vyrážejí na výlety, ale vy máte pocit, že byste nejraději strávili celý den v posteli se zataženými závěsy.
Není to nic neobvyklého, dokonce má tento stav název. Říká se mu sezonní afektivní porucha a rozhodně nejde o projev lenosti nebo nedostatek pevné vůle, ale o skutečný biologický proces, který se děje hluboko uvnitř vás. Vaše tělo zkrátka jen nestíhá zběsilé tempo okolního světa, který se s prvním sluncem okamžitě přepnul do režimu plného výkonu.
|
Jarní únava, špatná nálada, nebo deprese? Naučte se poznat rozdíl
Proč se to děje
Hlavní příčinou je fakt, že lidský organismus musí po dlouhých měsících šera, chladu a úsporného režimu v podstatě „přepnout“ celý svůj vnitřní systém na úplně jiný provoz. Změna času, výrazný nárůst intenzity slunečního světla a prudké výkyvy teplot, kdy se během jednoho odpoledne vystřídají čtyři roční období, jsou pro vaše vnitřní hodiny a biorytmy pořádný šok.
Tělo se snaží narychlo vyrobit látky, které vám dodávají pocit pohody a spokojenosti, ale po vyčerpávající zimě jsou jeho přirozené zásoby často na bodu mrazu. Výsledkem je, že se cítíte, jako byste měli totálně vybité baterky, právě ve chvíli, kdy by vám teoreticky mělo sluníčko dodávat nejvíce síly a optimismu.
Sezonní afektivní porucha se projevuje u každého trochu jinak – někdo je jen neustále ospalý a bez energie, jiný bojuje s nečekanou podrážděností, úzkostí nebo hlubokým smutkem bez zjevného vnějšího důvodu. Často se k psychické nepohodě přidávají i drobné, ale velmi otravné tělesné příznaky, jako jsou časté migrény, zažívací potíže nebo nepříjemný pocit, že se nedokážete na nic pořádně soustředit déle než pár minut.
Dopřejte si laskavost
Místo toho, abyste se za svou pasivitu zbytečně kritizovali nebo se snažili svůj stav silou „přemoct“, zkuste vědomě zvolnit a dopřát si mnohem víc laskavosti, než je u vás obvyklé. Prvním krokem k úlevě je totiž upřímné přijetí faktu, že se nemusíte do ničeho nutit jen proto, že kalendář ukazuje jaro.
Pomoci může i úplně obyčejná a krátká procházka na čerstvém vzduchu bez mobilu v ruce nebo drobná úprava jídelníčku směrem k lehčím pokrmům. Vaše tělo v tuto chvíli ocení hlavně poctivé vitaminy a minerály, jako je hořčík, které mu pomohou se z toho dlouhého zimního útlumu pomalu a hlavně bezpečně probrat k životu.
|
Nejvíc sebevražd je v pondělí a na jaře. Psycholog promluvil o depresích či splínu
Důležité je netlačit na pilu a nesnažit se všechny resty, jarní úklidy a nové projekty vyřešit během jednoho víkendu. Když ale cítíte, že ten těžký mrak nad vaší hlavou neodchází ani po několika týdnech, nebo vám pocity beznaděje začínají bránit v normálním fungování v práci či v rodinném životě, v takovém případě je vždycky dobré si o tom promluvit s někým blízkým nebo rovnou vyhledat odborníka, který vám pomůže se v těch složitých emocích lépe zorientovat.
Můžete začít praktickým lékařem, on vás může nejen nasměrovat ke specialistovi, ale zjistit například, zda váš stav není příznakem chybějících minerálů.
Rychlá pomoc proti jarnímu splínu
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.