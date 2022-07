Nádory nás učí, jak dobře žít a přežít, říká mikrobioložka Šmardová

Zkoumání nádorů se věnujete celý profesní život. Co jste díky nim zjistila?

V první řadě mě poučily o smyslu, hloubce a významu základních biologických procesů a zákonitostí, ať už se bavíme třeba o buněčném cyklu, nebo programované smrti. Teprve v další vlně šlo uvědomění, že vlastně spousta zákonitostí a pravidel je mnohem obecnější a daleko přesahuje běžné uvažování nás biologů o tom, jak fungují buňky a tělo. Pokud bych to zjednodušila, pak můžeme pohlížet na naše tělo jako na systém, který je tvořen jednotlivými buňkami, mezi nimiž existují určitá pravidla, a ta se musejí dodržovat, aby celý systém fungoval, jak má. Všechny takto komplikované živé systémy zahrnují stejné principy. Včetně lidské společnosti. I ta musí dodržovat určitá pravidla. V tomto ohledu nás nádory mohou poučit o tom, co je skutečně důležité, nebo naopak ohrožující až nebezpečné.

V určitém slova smyslu jsou až okouzlující. Dokonce nás mohou přitahovat. Láká nás přidat se k nim, protože v nás vyvolají pocit, že s nimi máme šanci na úspěch a život v jistotách prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. molekulární bioložka