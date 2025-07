13:00

Někteří lékaři se v ordinacích stále více setkávají s pacienty, kteří se pouštějí do extrémních pokusů vyléčit se díky neodborným radám z internetu nebo od pochybných léčitelů. Některé z nich jsou vyloženě noční můrou zejména onkologů. Příkladem jsou náhlé drastické diety. „Pokud totiž člověk žil určitým životním stylem a poté, co přijde nemoc, úplně změní své stravovací návyky a třeba přestane jíst maso, taková prudká změna mu nemůže přinést nic dobrého. Organismus na to není připraven, je to pro něj hrozný nápor,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz onkoložka Jana Prausová.