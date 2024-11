Češi si myslí, že péče o zdraví není jejich starost, ale lékaře, říká diabetoložka

Lidé se dožívají stále vyššího věku, o čemž do jisté míry rozhoduje genetika. Může k dlouhověkosti přispět i lepší životní styl?

Zdravý životní styl zcela určitě. Ke zdraví v dlouhém věku vám může pomoci přerušovaný půst (den se rozloží na dvě části, delší, kdy se nejí, a kratší, kdy se jí, pozn. red.), a to z důvodu snížení hmotnosti, posílení imunity, prevence cukrovky, rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a zpomalení procesu stárnutí. Nicméně podle evidence-based medicine (medicína založená na důkazech, pozn. red.) zatím neexistují studie, které by prokázaly, že právě toto nějak prodlužuje život. Jde spíše o to prožít dlouhý život ve zdraví. To je to nejdůležitější. Když se dožijete 86 let, ale z toho posledních 10 let strávíte na lůžku, pak taková dlouhověkost asi není úplně to, co byste chtěli.

Ze všech diet má nejlepší prokázaný vliv na kardiovaskulární zdraví středomořská strava. Ta však není jen záležitost jídla. Sednete si s přáteli, v klidu jíte, komunikujete... Jde o životní styl. My extrémně spěcháme a žijeme v neustálém stresu.