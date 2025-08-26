Nohy jako konve. Proč otékají a kdy to signalizuje nemoc srdce, líčí primářka

Jana Janečková | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Karolína Lišková
  20:00
Otoky nohou v létě trápí čím dál víc lidí. Horko, dlouhé cestování, dehydratace nebo genetika mohou vést nejen k pocitu těžkých nohou, ale v horším případě i k žilní trombóze. Často se podceňují také křečové žíly, přitom právě včasná diagnóza a správná péče mohou předejít vážným komplikacím. Jak správně pečovat o zdraví svých nohou a jaké jsou dnes možnosti léčby? I na to odpovídá primářka cévní chirurgie Jana Janečková.

Lékaři Česka

Otoky trápí hodně lidí zejména v létě. Čím to vlastně je?
Je to způsobeno hlavně teplým počasím. Když je teplo, naše žíly se rozšiřují – jde o přirozenou reakci těla, jež se snaží rozšířením žil v kůži ochladit. Je to zcela fyziologické a normální. Dalším důvodem, proč otoky v létě vnímáme více, je to, že lidé mnohem častěji cestují – hlavně letadlem. Je prokázáno, že už při čtyřhodinovém letu se objem lýtek zvětší nejméně o 2 %, a to i u úplně zdravého člověka. Při dlouhém sezení v letadle totiž dochází k venostáze, tedy k hromadění krve v žilách kvůli omezenému pohybu nohou. Navíc kombinace změněného atmosférického tlaku a nedostatku obvyklé gravitace způsobí, že krev v žilách stagnuje, čímž se žíly rozšiřují.

Zásadní je, jestli otékají obě končetiny nebo jen jedna.

Nohy jako konve. Proč otékají a kdy to signalizuje nemoc srdce, líčí primářka

Outfity princezny Anny jsou hitem TikToku. Dáma v uniformě získává mladé stylem

Premium

Přestože je princezna Anna v nástupnictví na britský trůn až osmnáctá v pořadí, už pětasedmdesát let neúnavně pracuje pro blaho své vlasti. Patří k nejaktivnějším členům královské rodiny a je...

25. srpna 2025

