Otoky trápí hodně lidí zejména v létě. Čím to vlastně je?
Je to způsobeno hlavně teplým počasím. Když je teplo, naše žíly se rozšiřují – jde o přirozenou reakci těla, jež se snaží rozšířením žil v kůži ochladit. Je to zcela fyziologické a normální. Dalším důvodem, proč otoky v létě vnímáme více, je to, že lidé mnohem častěji cestují – hlavně letadlem. Je prokázáno, že už při čtyřhodinovém letu se objem lýtek zvětší nejméně o 2 %, a to i u úplně zdravého člověka. Při dlouhém sezení v letadle totiž dochází k venostáze, tedy k hromadění krve v žilách kvůli omezenému pohybu nohou. Navíc kombinace změněného atmosférického tlaku a nedostatku obvyklé gravitace způsobí, že krev v žilách stagnuje, čímž se žíly rozšiřují.
Zásadní je, jestli otékají obě končetiny nebo jen jedna.