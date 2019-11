Lékař preventivní medicíny: Žijeme sice dlouho, ale na úkor kvality života

Vy se někdy stresujete?

Samozřejmě. Stresu se nelze vyhnout a ani to není potřeba. Je to evoluční nástroj pro vývoj. Nahlížíme na něj negativně, chceme s ním bojovat a nevyhráváme, nechápeme, že boj vyvolá jen další stres. Chceme se ho zbavit a to také nejde. Co s tím? Shrnují to pojmy rovnováha, odolnost a adaptace. Stres je považován za zabijáka a faktor číslo jedna ve vlivu na vývoj chronických onemocnění. Časem ztrácíme odolnost vůči stresu, naše adaptační schopnosti se snižují, tím přicházíme o rovnováhu a stres se stane destruktivním. Je tedy nutno pochopit, jakým stresorům jsem vystaven, na které jsem citlivý, které mají jakou sílu a jak mohu budovat odolnost vůči stresu.