Pane profesore, slovo spondylochirurgie nemusí každý znát. Co přesně znamená?
Je to obor na pomezí ortopedie, traumatologie a obecné chirurgie. U nás sice také využíváme konzervativních metod léčby páteře, ale hlavní objem naší práce činí operativa.
Jaké potíže se zády řešíte nejčastěji?
Páteřní chirurgií se v České republice zabývá 21 pracovišť a na všech převažuje léčba degenerativních onemocnění krční nebo bederní páteře, které dlouhodobě tvoří 61 procent případů. Hrudní páteř degenerací trpí méně, ale je o to závažnější. Na druhém místě jsou úrazy s cca 18 procenty a zbytek tvoří vše ostatní. Na naší klinice se navíc speciálně zaměřujeme na léčbu nádorů páteře, chirurgii horní krční páteře, dětskou páteřní chirurgii a deformity obecně… Přitom se někdy tohle všechno může sejít v jednom pacientovi.
Nejzávažnější poškození nervových struktur se stává při automobilových nehodách, které výrazně převažují nad pády z výšek na druhém místě.