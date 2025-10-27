Pro páteř je vůbec nejhorší předklon, říká lékař. Někdy pomůže, když pacient zhubne

Premium

Fotogalerie 7

Jan Štulík (2021) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ivana Karásková
  20:00
Páteř začíná stárnout kolem pětadvacátého roku a jedním z projevů degenerace může být výhřez meziobratlové ploténky, říká přednosta Kliniky spondylochirurgie Fakultní nemocnice v Motole Jan Štulík. Klinika vznikla v roce 2016 jako první takto zaměřené vysoce specializované pracoviště v republice. Tamní páteřní chirurgové se věnují nejsložitějším případům a operují pacienty z celého Česka a okolí. Podle Štulíka trvají některé zákroky i 20 hodin.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Lékaři Česka

Pane profesore, slovo spondylochirurgie nemusí každý znát. Co přesně znamená?
Je to obor na pomezí ortopedie, traumatologie a obecné chirurgie. U nás sice také využíváme konzervativních metod léčby páteře, ale hlavní objem naší práce činí operativa.

Jaké potíže se zády řešíte nejčastěji?
Páteřní chirurgií se v České republice zabývá 21 pracovišť a na všech převažuje léčba degenerativních onemocnění krční nebo bederní páteře, které dlouhodobě tvoří 61 procent případů. Hrudní páteř degenerací trpí méně, ale je o to závažnější. Na druhém místě jsou úrazy s cca 18 procenty a zbytek tvoří vše ostatní. Na naší klinice se navíc speciálně zaměřujeme na léčbu nádorů páteře, chirurgii horní krční páteře, dětskou páteřní chirurgii a deformity obecně… Přitom se někdy tohle všechno může sejít v jednom pacientovi.

Nejzávažnější poškození nervových struktur se stává při automobilových nehodách, které výrazně převažují nad pády z výšek na druhém místě.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lékaři Česka

Po antibiotikách se některé střevní bakterie už nikdy neobnoví, varuje imunolog

Světově uznávaný imunolog profesor Jakub Abramson, který vede výzkumný tým v...

Světově uznávaný imunolog profesor Jakub Abramson, který vede výzkumný tým v prestižním Weizmannově...

Nejčastější příčinou úmrtí jsou tři nejvíce rizikové faktory, popisuje lékař

Tomáš Vařeka. Internista a diabetolog s přesahem do gastroenterologie na IV....

V 58 letech si připadám naprosto zdráv. Mám se tedy lékařům vyhýbat obloukem? Z omylu mne vyvedl...

Lososí sperma do pokožky je hit. DNA má podobné lidské, říká dermatoložka

Zuzana Dančová

Po deseti letech v klasické kožní ambulanci se začala specializovat na estetickou medicínu. Zuzana...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

Infekce zubů pomalu a nenápadně poškozuje játra, kůži či mozek, líčí stomatolog

Ladislav Korábek

Nic nevydrží v dokonalém stavu věčně. Zuby nejsou výjimkou. Sklovina, jejich ochranná vrstva, s...

Nezvedne palec, nepostaví se na špičky. Příznaky začínajícího ochrnutí, říká lékař

Degenerativní onemocnění páteře – tedy změny způsobené opotřebením páteřních...

Degenerativní onemocnění páteře – tedy změny způsobené opotřebením páteřních struktur, nejčastěji...

Nejčtenější

Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje

Čtyřiatřicetiletá televizní osobnost Farrah Abrahamová má za sebou tolik plastik, že by v ní kdysi štíhlou brunetku hledal jen málokdo. Prošla řadou proměn, od barvení vlasů přes umělé řasy až po...

Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily

Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do...

Osm raných příznaků rakoviny, které byste neměli ignorovat

U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. Které symptomy byste určitě neměli přehlížet?

Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo

Osmadvacetiletá fitness influencerka a profesionální kulturistka Julia Rene z Texasu je do zvedání činek naprosto zapálená a kulturistika je její život. Přesto pravidelně přichází období, které pro...

Mikina i úchvatné róby. Státní vyznamenání ve znamení módních vzletů a úletů

Osmadvacátého října se již tradičně uskuteční předávání státních vyznamenání. Ačkoliv se jedná o jednu z nejslavnostnějších událostí roku, oděv hostů tomu mnohokrát neodpovídá. Podívejte se na to...

Pro páteř je vůbec nejhorší předklon, říká lékař. Někdy pomůže, když pacient zhubne

Premium

Páteř začíná stárnout kolem pětadvacátého roku a jedním z projevů degenerace může být výhřez meziobratlové ploténky, říká přednosta Kliniky spondylochirurgie Fakultní nemocnice v Motole Jan Štulík....

27. října 2025

Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje

Čtyřiatřicetiletá televizní osobnost Farrah Abrahamová má za sebou tolik plastik, že by v ní kdysi štíhlou brunetku hledal jen málokdo. Prošla řadou proměn, od barvení vlasů přes umělé řasy až po...

27. října 2025  8:11

Dopřejte si chvilku jen pro sebe. Tuto péči si zasloužíte

Když se dny zkracují a vzduch voní spadaným listím, je ideální čas dopřát si trochu rozmazlování. Stačí pár minut denně a vaše vlasy, pleť i smysly budou odpočinuté jako po malé dovolené.

27. října 2025

Podzimní móda vás zahřeje. Šmrnc dodají odstíny spadaného listí

Podzim si žádá vrstvy, měkké materiály a barvy, které jsou pestré jako spadané listí ze stromů. Hřejivé svetry, kabátky a šály vás udrží v teple.

27. října 2025

Příběh Veroniky: Manžel mě sexuálně nepřitahuje, vášeň jsem našla u milence

S manželem jsme spolu už skoro dvacet let, máme za sebou i všelijaká komplikovaná období, kdy jeden nebo druhý narážel se svými představami o vztahu. Byly tam i nějaké úlety, na jedné i druhé straně,...

27. října 2025

Jak si zlepšit náladu přirozeně: potraviny proti podzimní depresi

Podzimní splín nebo sezonní deprese trápí až pětinu lidí. Naštěstí existují potraviny, které přirozeně podporují tvorbu serotoninu, dopaminu a dalších hormonů dobré nálady. Zjistěte, co jíst, abyste...

27. října 2025

Týdenní horoskop od 27. října: kdo zažije zklamání a kdo úspěch?

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

27. října 2025

Úspěch knihy dnes závisí na sociálních sítích, říká autorka bestsellerů Wilková

Premium

Právě jí vychází už šestá kniha. Její příběh se odehrává na maličkém řeckém ostrově, jehož jméno autorka Scarlett Wilková nechce prozradit. A čtenáře varuje, ať po tom v žádném případě nepátrají,...

27. října 2025

Eklérky se smetanovým krémem

Eklérky se smetanovým krémem
Recept

Střední

80 min

Upečte si ke kávě tyto výborné eklérky.

Nejvíc sebevražd je v pondělí a na jaře. Psycholog promluvil o depresích či splínu

Premium

Podzimní sychravé dny, které většinou nabízejí jen slabý sluneční svit, často viníme z našich splínů. Co dělat, když zjistíme, že jsme ke změnám počasí přecitlivělí, či dokonce trpíme takzvanou...

26. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Když v práci přeskočí jiskra: dnes je vše jinak. Za vztah s kolegou může přijít trest

Premium

Kolega má románek s kolegyní z kanceláře. Šéfová si začala s asistentem. Účetní se vedla za ruku s ředitelem. Případů, kdy vedení firmy dostane takové oznámení, výrazně přibývá. Co se stane, když si...

26. října 2025

Končí devítkový rok. Spočítejte si své číslo a zjistěte, co musíte dokončit

Rok 2025 se pomalu blíží ke svému konci. Numerologicky byl devítkový a toto číslo je symbolem konců i začátků. Mohl na nás tedy v mnohém opravdu silně přitlačit. Často vybral ze dna ta nejhlubší...

26. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.