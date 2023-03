Cola a džus jako metla zubů. Těžce zanedbaný chrup vás může i zabít, říká lékař

Co myslíte, měli by učitelé prohlížet dětem zuby?

(Místo odpovědi salva smíchu).

Mě by vážně zajímalo, co na to říkáte. S nápadem přišla letos v zimě nejvyšší autorita branže, šéf stomatologické komory Roman Šmucler. A zatím byly slyšet jen protesty učitelů, zubaři mlčí.

Mně to celé připadá spíš jako politikum než jako odborná záležitost. Probíhá debata o úhradách stále nákladnější péče, můžeme to nazvat jakousi skrytou reformou, a komora hledá hranice možného. Já jsem v tomto konzervativní, tvrdím, že zodpovědnost za péči o dětské zuby mají primárně nést rodiče. Učitelům se vůbec nedivím, že protestují. Proč by měli dětem prohlížet zuby? Z mého pohledu tady selhává stát.