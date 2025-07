Nádory dětí jsou často smrtelnější než ty, které postihují dospělé, říká onkolog

20:00

Svůj život zasvětil dětské medicíně a hematoonkologii, která během pětačtyřiceti let prošla ohromným rozvojem. „Na přelomu 70. a 80. let, kdy jsem se do dětské hematologie pustil, jsme dokázali vyléčit dvě děti z deseti. Leukemie byla špatně léčitelná nemoc,“ říká Jan Starý, emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Dnes je to naopak. Většina dětí se z nemocnice vrací do běžného života. Jaké příběhy dětských pacientů nikdy nedostane z hlavy?