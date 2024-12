Když chirurg křičí, není si jistý sám sebou, říkají Jan Pirk a Vladimír Beneš

Jednou jsem četl, že nějaký chirurg při operaci vztekle hodil po asistentovi skalpel. Taky jste to někdy udělali?

Beneš: Ne, nikdy.

Pirk: Já taky ne. Jsem té zásady, že na operačním sále má panovat příjemná pracovní atmosféra. Když chirurg křičí nebo nedejbože dělá to, co jste říkal, tak si jen dodává sebedůvěry, protože si není sám sebou jistý. Jako operatér vedu svůj tým, znám ho a podle toho se k němu chovám. Když tam mám mladou instrumentářku, tak vím, že musím říct včas, co budu chtít, aby mi to podala v klidu a bez nervozity. A když je vedle mě zkušená instrumentářka, ani nemusím promluvit, jenom natáhnu ruku a ona už mi sama podá, co potřebuju. Totéž platí o asistentech.

Menší zájem o studium je daný tím, že mladá generace bohužel považuje za životní poslání se tady na tom světě především bavit. A k tomu chce mít dostatek volného času. Jenže tak tomu být nemá. Jan Pirk