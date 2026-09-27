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Jan Martínek, držitel prestižní ceny Česká hlava za zavedení a ověření účinnosti nových, minimálně invazivních způsobů léčby onemocnění jícnu a žaludku. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Onemocnění trávicího traktu patří mezi nejčastější zdravotní problémy současnosti. Od funkčních poruch přes refluxní chorobu jícnu až po nádory – jejich příčin bývá celá řada. „Nezdravý životní styl samozřejmě má negativní vliv na celou řadu chorob včetně trávicího traktu,“ říká gastroenterolog a endoskopista Jan Martínek.
Lékaři Česka

Spoustu lidí trápí nevysvětlitelné trávicí obtíže, které se vyskytují v různé kombinaci a mohou mít mnoho příčin. Je tato tzv. dyspepsie v současné době největším oříškem pro gastroenterology?
Dyspepsie je souhrnný a velice obecný pojem pro zažívací obtíže, kam můžeme zařadit bolesti břicha nebo žaludku, nadýmání, kručení v břiše, potíže při průchodu sousta krkem nebo jícnem nebo též zácpy či průjmy. Protože dyspeptickými příznaky se projevuje celá řada nemocí, je úkolem lékaře v první řadě udělat diagnózu. Na základě pacientových potíží se zprvu stanoví pracovní diagnóza, kterou pak následnými vyšetřeními potvrdíme, upřesníme nebo vyloučíme. Primárně by se „dyspepsii“ měli věnovat zvláště praktiční lékaři, posléze pak kolegové gastroenterologové v první linii. Pokud je za dyspepsii zodpovědná nějaká konkrétní choroba (např. vřed, nádor, zánět), říká se tomu organická dyspepsie a léčba je daná – dieta, léky, operace apod.

Jsou to velmi účinné léky. Spousta lidí čte v médiích skoro až nesmyslné články o tom, jak jsou tyto léky nebezpečné, ale je to dlouhodobě bezpečná terapie. Mnoho lidí s rakovinou jícnu neléčilo reflux těmito léky.

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