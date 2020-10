Neexistuje srdeční vada neslučitelná se životem, tvrdí kardiolog Marek

12:00

Pár let před padesátkou vyměnil dětské kardiocentrum v Motole za post v jedné z nejlepších dětských nemocnic na světě. Do Great Ormond Street Hospital (GOSH) v Londýně se soustřeďují děti s nejsložitějšími vadami srdce na světě a Jan Marek tam už patnáct let vede oddělení prenatální a neinvazivní kardiologie.