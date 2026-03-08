„Endoskopická remodelace žaludku je skutečným průlomem v léčbě obezity. Pacientům poskytuje šetrný zákrok bez viditelných jizev, s rychlým návratem do běžného života a dlouhodobým efektem na snížení váhy,“ vysvětluje lékař.
Dá se v souvislosti s novými, vysoce účinnými léky na hubnutí, s tzv. GLP-1 agonisty, hovořit o revoluci v léčbě obezity?
GLP-1 analoga, tzv. agonisté receptoru GLP-1, jsou skutečně revolucí v medicíně. (Jde o moderní léky na cukrovku 2. typu a obezitu napodobující střevní hormon GLP-1, a navozující tak dlouhodobý pocit sytosti. Mezi hlavní zástupce patří látky semaglutid, který využívají léky Ozempic nebo Wegovy, tirzepatid v léku Mounjaro a liraglutid v léku Saxenda, pozn. red.).
Něco tak účinného v léčbě nadváhy a obezity jsme tu doposud neměli. Je to na úrovni pokroku v léčbě hepatitidy C, jež už je v dnešní době díky lékům de facto vyřešená, nebo statinů snižujících hladinu LDL cholesterolu v krvi, čímž se zásadně omezuje riziko srdečního infarktu, mrtvice a aterosklerózy. GLP-1 analoga mají všestranný efekt, protože s tím, jak jde váha dolů, dokážou zlepšit i hladiny krevního tlaku, cholesterolu, kyseliny močové, a ve vybraných studiích průměrně až o 20 % snížit kardiovaskulární riziko.
Dnes víme, že genetika hraje významnou roli a přibližně z 40 až 70 procent ovlivňuje naši tělesnou hmotnost.