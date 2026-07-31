V čem jsou anabolika tak nebezpečná?
Stejně jako ostatní svaly reaguje i srdce na anabolické steroidy zvýšeným růstem svaloviny. Srdeční sval může být následně natolik mohutný, že se nedokáže dostatečně prokrvit. Dále může docházet ke zhoršení efektivity srdečního stahu a vzniknout kardiomyopatie, arytmie nebo srdeční selhání. Právě proto vídáme u uživatelů steroidů poměrně závažné srdeční problémy, které mohou přetrvávat i dlouho po vysazení.
Kotvičník zemní nicméně někdy doporučuji mužům s poruchami erekce, protože může podporovat produkci oxidu dusnatého potřebného ke kvalitní erekci.