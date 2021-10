Na hraně sil? Psychické vyčerpání může začít nevinně, říká psychiatr Cimický

Adaptace psychiky – co je možné si pod tím termínem představit?

Příroda zajistila, že zejména živé organismy mají schopnost se přizpůsobit novým, nezvyklými zátěžovým okolnostem. To se týká i člověka. Adaptace psychiky je věc silně individuální a je odvislá od několika veličin a umožňuje nám vyrovnat se psychicky se změnami, které zažíváme. Důležitá je individuální dispozice, životní nastavení každého z nás, genetické nastavení, výchova, vzdělání a v neposlední řadě i psychický výcvik. To všechno ovlivňuje naši psychickou odolnost a to, jak se budeme adaptovat na nové okolnosti. My víme, že hranice adaptace je velmi variabilní a je individuální. To, co lidstvo pokládalo před sto lety za nemožné, je dnes zcela samozřejmé. Zejména prudký vývoj techniky přinutil lidstvo, aby se plynule přizpůsobilo novým komunikačním možnostem od mobilu až po internet. I jejich používání je znakem určité adaptace na nové okolnosti. Jaké budou další hranice, respektive další pokroky, lze v tuto chvíli jen těžko odhadnout.

Obávám se, že vývoj nám nepřinese příliš psychické odolnosti, budeme spíše labilnější. MUDr. Jan Cimický, CSc. primář Centra duševní pohody Modrá laguna