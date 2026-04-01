Lidstvo od nepaměti hledá elixíry mládí a nesmrtelnosti. Už jsme blízko?
Nejsme. A já osobně si myslím, že tohoto cíle ani nedosáhneme, protože to ani nebudeme chtít. Stárnutí a smrt jsou totiž přirozenou součástí naší vlastní existence. Nefunguje bez nich evoluce a přírodní výběr, a proto jsme přirozeně nastavení k tomu, abychom uvolnili místo těm, kteří přijdou po nás. V tom vlastně vidím i smysl naší vlastní existence. Myslím, že na nesmrtelnost nejsme evolučně připravení.
Půst funguje funguje i při omlazení. Myš, která hladoví, se může dožít třeba čtyř let, nikoli jen dvou, jak je to u ní běžné. Experimenty na makacích měly podobné výsledky.