Nové lidské orgány už brzo budeme pěstovat. S výjimkou mozku, říká biolog

Existuje nějaká věková hranice, na kterou jsme jako živočišný druh nastaveni a která je naším limitem v dožití?

Z pohledu vývoje druhu to tak vypadá. Většinou se dožíváme podobného věku 80 až 90 let, tedy pokud si odmyslíme úrazy nebo onemocnění, jež mohou zkrátit lidský život náhle a tragicky. Zdá se, že evolucí je živočišným druhům délka života nastavená a má to i svoji logiku. Kolem nás se neustále mění prostředí a změnám je potřeba se přizpůsobovat. V rámci darwinovského přírodního výběru je proto výhodou, pokud se jedinci nedožívají příliš vysokého věku a pomyslně nepřekážejí novým generacím, které se těm změnám přizpůsobují lépe.

Sloni během vývoje mnohem víc opečovávají svoji genetickou informaci a mutace v ní. A čím je DNA lépe chráněna a opravována, tím méně v ní vzniká nádorů. Nebránil bych se tomu náš genom v tomto smyslu „poslonit“.