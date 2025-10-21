Blíží se období chřipek a viróz. Co byste doporučil na zlepšení obranyschopnosti? Stále více studií například ukazuje, že pravidelný pohyb má na imunitu výrazný vliv. Posiluje její funkci a snižuje riziko chronických zánětů.
Nerad bych zde dával babské rady a opakoval obecné pravdy. Faktem ale je, že pohyb je jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují naše zdraví, včetně rizika chronického zánětu. Tím, že aktivně zatěžujeme svaly, nespalujeme jen kalorie, ale především snižujeme tzv. inzulinovou rezistenci. (Ta znamená, že buňky v těle hůře reagují na hormon inzulin, jenž má za úkol „vpouštět“ glukózu, tedy cukr, z krve do buněk jako zdroj energie. Pokud se citlivost na inzulin sníží, tělo ho musí vytvářet více, aby dosáhlo stejného účinku. Dlouhodobě to pak vede k vyšší hladině cukru i inzulinu v krvi, pozn. red.)
Inzulinová rezistence je přitom úzce spojena se sterilním chronickým zánětem a postihuje stále větší část západní populace (sterilní zánět: neinfekční zánět, nezpůsobují ho viry ani bakterie, pozn. red.).
Cukr je nejhorší droga světa. Je zodpovědný za smrt a špatné zdraví milionů lidí. My si to nechceme přiznat, protože zabíjí velmi pomalu a skvěle chutná. Jenže má hned několik devastujících účinků.