Po antibioticích se některé střevní bakterie už nikdy neobnoví, líčí imunolog

Světově uznávaný imunolog profesor Jakub Abramson, který vede výzkumný tým v prestižním Weizmannově institutu věd v Izraeli, přirovnává naši imunitu k filharmonii. „Musí být dobře sehraná, aby reagovala správně a přesně. Když je půlka orchestru rozladěná, Beethovena bez chyb nezahrajete,“ říká. Proč a co „nástroje“ v organismu někdy rozladí a jak je znovu vyladit? | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Karolína Lišková
  20:00
Světově uznávaný imunolog profesor Jakub Abramson, který vede výzkumný tým v prestižním Weizmannově institutu věd v Izraeli, přirovnává naši imunitu k filharmonii. „Musí být dobře sehraná, aby reagovala správně a přesně. Když je půlka orchestru rozladěná, Beethovena bez chyb nezahrajete,“ říká. Proč a co „nástroje“ v organismu někdy rozladí a jak je znovu vyladit? Co s námi dělá „západní“ jídelníček?

Lékaři Česka

Blíží se období chřipek a viróz. Co byste doporučil na zlepšení obranyschopnosti? Stále více studií například ukazuje, že pravidelný pohyb má na imunitu výrazný vliv. Posiluje její funkci a snižuje riziko chronických zánětů.
Nerad bych zde dával babské rady a opakoval obecné pravdy. Faktem ale je, že pohyb je jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují naše zdraví, včetně rizika chronického zánětu. Tím, že aktivně zatěžujeme svaly, nespalujeme jen kalorie, ale především snižujeme tzv. inzulinovou rezistenci. (Ta znamená, že buňky v těle hůře reagují na hormon inzulin, jenž má za úkol „vpouštět“ glukózu, tedy cukr, z krve do buněk jako zdroj energie. Pokud se citlivost na inzulin sníží, tělo ho musí vytvářet více, aby dosáhlo stejného účinku. Dlouhodobě to pak vede k vyšší hladině cukru i inzulinu v krvi, pozn. red.)

Inzulinová rezistence je přitom úzce spojena se sterilním chronickým zánětem a postihuje stále větší část západní populace (sterilní zánět: neinfekční zánět, nezpůsobují ho viry ani bakterie, pozn. red.).

Cukr je nejhorší droga světa. Je zodpovědný za smrt a špatné zdraví milionů lidí. My si to nechceme přiznat, protože zabíjí velmi pomalu a skvěle chutná. Jenže má hned několik devastujících účinků.

