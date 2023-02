Rady, jak podpořit zažívání. Pomůže změna jídelníčku, klid i bylinky

Vzpomínáte si ještě, když jste jezdili na prázdniny k babičce, jak krásně to vonělo u ní v kuchyni? A jaká tam vládla pohoda? Příprava jídla byla něco jako malý rituál, nikdo nikam nespěchal a všichni si svou porci vychutnali hezky v klidu a do posledního sousta.

Co utiší žaludek Kořenová zelenina: Rychle a účinně pomáhá nastrouhaný celer nebo petržel, které působí zásadotvorně a zmírňují překyselení. Zelený čaj: Obsahuje třísloviny, které jsou pro žaludek doslova balzámem. Pijte ho po lžičkách a neslazený, vždy půl hodiny před jídlem. Bílá rýže: Lehce rozvařená rýže vytváří na povrchu zrnek specifický šlem, který podrážděný žaludek rychle zklidní. Můžete vypít i trochu vody, v níž jste rýži uvařili.

Jak to máte dnes? Děláte to stejně, nebo jste zvyklí cestou do práce v poklusu ukusovat koblihu a zalévat ji kávou z automatu? Pak se nedivte, že se tělo bouří. Životní styl ze dne na den nezměníte. Můžete však začít malými a postupnými krůčky. Třeba tím, že zařadíte některé bylinky.

Pryč s nadýmáním

Trápí vás plynatost? Když jste byli malí, maminka vám na bolení bol bříška vařila fenyklový čaj. Tento recept funguje pořád. Fenykl mírní křeče v žaludku a střevech a pomáhá proti překyselení.

Pokud se však nadýmání chcete zbavit stůj co stůj, vyškrtněte z jídelníčku (aspoň na čas) všechny „rizikové potraviny“ – luštěniny, zelí, brokolici, cibuli, kapustu a papriky.

Nebo zvolte jiný způsob úpravy. Například čočka bude daleko stravitelnější, jestliže vodu při namáčení několikrát vyměníte. Tím se odplaví část látek, které způsobují nadýmání.

Blahodárné hořčiny

Při křečích, plynatosti a dalších zažívacích poruchách výborně pomáhá i máta. Mentol, který obsahuje, totiž podporuje odtok žluči a trávicích šťáv. U střevních a žaludečních potíží včetně zánětů se osvědčil heřmánek, majoránka, šalvěj nebo levandule.

Výborný je také puškvorec, který se díky hořké, silně kořeněné chuti řadí mezi nejlepší žaludeční léky, podobně jako další „hořčiny“, například pelyněk, jablečník nebo zeměžluč. Zkuste nálev ze stejného dílu puškvorce a pelyňku. Musí se však nechat louhovat jenom chvilku, abyste ho byli schopni pozřít.

Pivo nebo zelná šťáva

Povzbudit trávení můžete i pivním nálevem s dubovými listy: 3 lžíce čerstvých nasekaných mladých listů namočte na 1–2 hodiny do 2 dl piva a potom sceďte. Polovinu vypijte ráno, druhou půlku večer.

Trpíte žaludečními vředy? Staré lidové recepty doporučují popíjet denně čerstvou šťávu z bílého zelí, a to po dobu několika týdnů. Na pálení žáhy zase nejlépe zabírá proskurník, který přidávali do mastných pokrmů už staří Římané. Tato bylinka totiž obsahuje léčivý sliz, který chrání žaludeční sliznici a zmírňuje pálení v jícnu.