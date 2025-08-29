Docela častým a mezi lidmi hojně rozšířeným mýtem je, že naše paměť upadá věkem. Není to úplně pravda, naopak, naše zážitky, zkušenosti a vzpomínky rostou a rozšiřují se, takže se dostáváme do situace, že máme tolik nových vjemů k zapamatování, že některé nám zkrátka vypadnou, což je normální. A někdy si nemůžeme vzpomenout prostě jen proto, že jsme tomu nevěnovali dostatek pozornosti.
Nikdy není příliš pozdě na to, abyste se pokusili svou paměť zlepšit. Všechno, co k tomu potřebujete, je natrénovat pár jednoduchých technik.
Zase nevím, kde jsou klíče!
Často se stává, že zapomínáme, kam jsme odložili klíče, ale i jiné drobnosti, například brýle, protože je odkládáme ve chvíli, kdy jedeme na tzv. autopilota, to znamená, že naše mysl je zaměstnaná něčím úplně jiným. Odložení předmětu provedeme mimoděk. Jak to napravit?
Paměťový trik: Naučte se věci odkládat na jedno a to samé místo. Pro klíče si vyhraďte kapsu ve své kabelce, věšáček či misku blízko vstupních dveří. Stejně tak brýle (i když uznáváme, že to je těžší, protože brýle na blízko stále používáme). Zkuste si v každé místnosti vytipovat místo pro brýle a naučte se je odkládat jen tam. Nebo si můžete vypomoci tím, že si pořídíte více levnějších brýlí (koupíte je i v drogeriích). Tak budete mít po ruce jedny brýle v kuchyni, koupelně, pokoji. Možná chvíli potrvá, než si na systém zvyknete, ale pak vám bude připadat přirozený. Navíc, pokud se vám něco ztratí, budete vědět, na jakých místech hledat.