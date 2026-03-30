Jak zhubnout v obličeji a zpevnit kontury. Plán stravy, cvičení a péče o kůži

Ivana Vaňkátová
  4:00
Zhubnout v obličeji cíleně nejde – rozhoduje celková tělesná hmotnost i genetika. Pokud ale nejde o tuk, může být na vině otok způsobený solí, nedostatkem spánku nebo alkoholem. Poradíme vám ovšem, jaké cviky a masáže pomohou se zpevněním svalů v obličeji a sedmidenní plán na zpevnění kontur tváří. A podíváme se i na možnosti, které přináší moderní medicína, od Ozempicu a dalších zázračných léků na bázi semaglutidu po estetické zákroky.
Kulatý obličej. | foto: Ondřej Košík

Pohled do ranního zrcadla občas připomíná setkání s někým, koho jste nepozvali, ale on se přesto nastěhoval do vašich tváří. Než začnete panikařit o své zdraví, je dobré rozlišit, zda bojujete s genetickou výbavou, nebo jen s důsledky včerejšího slaného popcornu u televize.

Tuk, nebo otok? Jak poznat, proč máte nafouklý obličej

Prvním krokem k tomu, jak zhubnout v obličeji, je poznat nepřítele. Pokud se vaše vizáž mění během dne – ráno připomínáte čerstvě upečený bochník a večer už se začínají rýsovat lícní kosti – pravděpodobně nejde o tuky, ale o retenci (zadržování) tekutin. V takovém případě trpí i vaše pokožka, která vypadá napjatě a unaveně.

Typické znaky otoku

  • Ranní „puffy face“: Oteklá víčka a kruhy pod očima, které během dne ustupují.
  • Vliv stravy: Otoky se zhoršují po slaném jídle nebo alkoholu. Ten jako nápoj tělo dehydratuje, což paradoxně vede k dalšímu zadržování vody.
  • Pozice hlavy: Pokud spíte na příliš nízkém polštáři, lymfa neodtéká, jak by měla.

Pro unavený typ obličeje jsou typické právě otoky a tmavé kruhy, které dodávají tváři plnost, i když je vaše BMI v normě a zbytek těla štíhlý. Naopak skutečný podkožní tuk v obličeji je stabilní a jeho redukce vyžaduje komplexnější přístup k celkové hmotnosti.

Proč nejde zhubnout v obličeji pomocí „zázračných“ cviků

Mnoho lidí hledá návod na cvičení v obličeji v naději, že spálí tuk přímo ve tvářích. Odborníci z American Council on Exercise (ACE) i University of Sydney však varují, že takzvané lokální hubnutí je mýtus. Tělo si tuk vybírá celkově ze všech zásob.

Když dosáhnete kalorického deficitu, vaše tělo začne brát energii z tuku tam, kde mu to genetika dovolí. U někoho zmizí jako první tuk v obličeji, u jiného na břiše.

A co obličejová gymnastika? Obličejová jóga (face yoga) pomáhá spíše ke zlepšení tonusu pleti a působí jako prevence vrásek. Pokud ji doplníte o jemnou masáž, podpoříte cirkulaci krve a odtok lymfy, čímž se kůže krásně projasní. Pro skutečné spalování je však nutné i pravidelné tělesné cvičení.

Nejlepší cviky v obličeji pro ostřejší rysy
CvikJak na to?Co tím získáte?
„Rybička“Vtáhněte tváře dovnitř a snažte se usmát. Držte 10 sekund.Zpevnění střední části tváří.
Výtah pro braduZakloňte hlavu a tvařte se, že chcete dát polibek stropu.Redukce dvojité brady a vyrýsování čelisti.
Nafouknutý balonNaplňte ústa vzduchem a přelévejte ho z jedné tváře do druhé.Masáž svalů zevnitř a lepší prokrvení.
Lví dechŠiroce otevřete ústa a vyplázněte jazyk co nejdál.Celkové uvolnění napětí a zpevnění kontur.

Co jíst při hubnutí a jak jíst zdravě, aby obličej splaskl

Pokud je vaším cílem trvalé zeštíhlení, musíte se podívat na to, co jíst při hubnutí. Strava má na vzhled obličeje okamžitý i dlouhodobý vliv.

  • Sůl pod kontrolou: WHO doporučuje maximálně 5 g soli denně. Přebytek sodíku působí jako magnet na vodu. Pokud omezíte uzeniny a polotovary, váš obličej může zhubnout o pár milimetrů doslova přes noc.
  • Bílkovina jako základ: Každá přijatá bílkovina pomáhá sytosti a ochraně svalů. Do jídelníčku patří libové maso, vejce nebo rostlinný protein.
  • Svačiny: Pokud nestíháte, lepší než fastfood je kvalitní proteinová tyčinka, která pohlídá vaše kalorie.
  • Hydratace: Paradoxně čím méně pijete, tím více vody si tělo ukládá. Čistá voda nebo neslazený bylinkový čaj jsou ideální volbou.
Když příroda stávkuje: Možnosti estetické medicíny a plastiky

Někdy je tvar obličeje dán geneticky, třeba máme výrazné tukové váčky ve tvářích, a ani celková nízká tělesná hmotnost nepomůže. V takovém případě přichází na řadu moderní metody.

Velkým tématem je dnes léčivo na hubnutí na bázi látky semaglutid. Tyto léky na hubnutí sice dokážou zázraky s ručičkou váhy, ale v obličeji mohou napáchat neplechu – fenomén „Ozempic face“ popisuje stav, kdy při rychlém úbytku tuku kůže ztratí oporu a obličej vypadá předčasně zestárlý a unavený. Jakákoli podobná léčiva by proto měla být vždy pod dohledem lékaře.

Ozempic pod lupou: Zázrak na počkání, nebo hazard se zdravím?

Pokud hledáte cílené řešení a vaše hmotnost je jinak stabilní, v úvahu připadají i konkrétní estetické zákroky:

  • Bichectomie: Plastická operace, při které chirurg odstraňuje tukové polštářky z vnitřní strany tváří pro vytesanější vzhled a ostřejší rysy.
  • Injekční lipolýza: Speciální injekce, která se aplikuje přímo do tuku (například v podbradku) a pomáhá ho chemicky rozkládat.

Je však fér říct, že plastika by měla být až tou úplně poslední možností, když vše ostatní selže. Neexistuje na ni sice žádné společenské stigma – každý má právo cítit se ve svém těle (a tváři) dobře a sebevědomě – ale stále jde o zásah do organismu, který už nejde jednoduše vrátit zpět.

Předtím než se rozhodnete pro radikální řez, zkuste vždy nejprve vyladit kalorie, pitný režim a poctivou péči o pleť.

Praktický 7denní plán: Jak zhubnout v obličeji a zpevnit kontury

Chcete-li vidět výsledky, zkuste tento týdenní režim, který kombinuje odvodnění a nastartování metabolismu:

  1. Dny 1–3 (odvodnění): Snižte příjem soli na minimum a úplně vynechte alkohol. Zvyšte příjem čisté vody. Uvidíte, zda se váš obličej „vyfoukne“.
  2. Dny 4–5 (kalorický deficit): Zaměřte se na bílkoviny a omezte rafinované cukry. To pomůže snížit celkový denní příjem kalorií.
  3. Dny 6–7 (zpevnění): Přidejte pravidelné cvičení a doplňkově pět minut obličejové gymnastiky pro lepší prokrvení.

Neexistuje žádná zkratka, jak zhubnout v obličeji bez celkové změny návyků. Pokud ale zkombinujete lehký pohyb, kvalitní spánek a omezení soli, vaše lícní kosti se brzy objeví. A pokud ne, možná je to jen znamení, že vaše genetika vám nadělila tváře, které vypadají mladistvě – a to přece není tak špatné.

