Proč se v menopauze přibírá a tuk míří k břichu?
Pro správné pochopení celého procesu je nejprve nutné korigovat představu menopauzy jako jedné dlouhé fáze. Zásadní roli zde hrají hormony jako estrogen, inzulin, kortizol a také folikulostimulační hormon (FSH), jehož hladina v tomto období výrazně stoupá.
|Fáze
|Co se děje s tělem a hormonální mechanismus
|Dopad na hmotnost a tuk
|Perimenopauza
|Hormony (estrogen a progesteron) začínají divoce kolísat. Hladina FSH stoupá. Ženy mohou stále otěhotnět.
|Dochází k prvotnímu nárůstu hmotnosti, často kvůli zadržování vody a zvýšenému ukládání tuku.
|Menopauza
|Označuje přesný moment poslední menstruace (zpětně potvrzeno po 12 měsících bez krvácení).
|Dochází k definitivnímu poklesu energetického výdeje a přerozdělení tukových zásob.
|Postmenopauza
|Fáze následující po menopauze. Hladina estrogenu zůstává trvale nízká.
|Tuk se výrazně stahuje z boků a stehen a míří do oblasti břicha jako viscerální (vnitřní) tuk (změna postavy „z hrušky na jablko“).
Pokles estrogenu má za následek, že se mění distribuce tuku – tělo ho ukládá jinam než dříve. S tím se často pojí i vyšší inzulinová rezistence. Mezi sekundární faktory přibírání patří ztráta svalové hmoty. Sarkopenie (věkem podmíněný úbytek svalů) přitom u žen začíná mnohem dříve než v 60 letech, což rapidně snižuje klidový metabolismus. Pokud se k tomu přidá zhoršené spaní a vyšší kortizol kvůli stresujícím návalům horka, tělo má ideální podmínky pro ukládání tuku na břiše.
Jak rychle jde zhubnout v menopauze
Hubnutí v menopauze rozhodně není ztracený případ. Kalorický deficit funguje v každém věku, jen je potřeba se obrnit větší trpělivostí. Ženy v tomto období často pociťují, že je celkový energetický výdej o něco nižší, přičemž vlivem úbytku svalů a snížení běžného denního pohybu může metabolismus pálit méně energie než dříve.
Proto je nutné stanovit si realistický a bezpečný cíl úbytku hmotnosti, který činí 0,3–0,5 kg za týden.
|Cíl úbytku hmotnosti
|Přibližná doba dosažení (měsíc až půl roku)
|5 kg
|cca 3 měsíce (10 až 17 týdnů)
|10 kg
|cca půl roku (20 až 33 týdnů)
Strava v menopauze si žádá bílkoviny a ochranu kostí
Při sestavování jídelníčku je důležité výrazně navýšit příjem bílkovin – ideálně na hodnoty 1,4–1,6 g na kilogram tělesné hmotnosti. To je důležité pro ochranu svalové hmoty před odbouráváním v deficitu.
Do stravy je skvělé zařadit přirozené fytoestrogeny, které obsahuje sója, lněné semínko nebo červený jetel, protože mohou mírně tlumit návaly horka.
Kvůli rychlému úbytku kostní hmoty po menopauze je nezbytné hlídat si vápník a vitamin D jako prevenci osteoporózy. Naopak je nutné výrazně omezit alkohol (spouští návaly horka), kofein (zhoršuje spánek) a cukr (způsobuje větší kolísání cukru v krvi a návaly chuti).
|Chod
|Jídlo
|Hlavní přínos pro tělo
|Snídaně
|Ovesná kaše s mletým lněným semínkem, proteinovým práškem a lesním ovocem
|Vláknina, bílkoviny, fytoestrogeny
|Oběd
|Grilované tofu (nebo kuřecí prsa), brokolice na páře, quinoa s olivovým olejem
|Bílkoviny ze sóji, vápník, komplexní sacharidy
|Svačina
|Řecký jogurt (0 % tuku) s hrstí mandlí
|Vysoký obsah bílkovin a vápníku
|Večeře
|Pečený losos pokapaný citronem, salát s listovou zeleninou
|Omega-3 mastné kyseliny, vápník, lehká bílkovina
Cvičení v menopauze: Plán, který chrání svaly a kosti
Silový trénink je v menopauze naprosto nepostradatelný. Bez něj se proces sarkopenie (ztráty svalů) a osteoporózy (řídnutí kostí) dramaticky zrychlí. Kardio má v plánu dál své místo, ale nesmí být jedinou aktivitou. Během menopauzy se navíc vlivem hormonů oslabuje pánevní dno, proto je nutné zařadit Kegelovy cviky jako prevenci inkontinence.
Ideální týdenní kombinace pohybu: 2–3× silový trénink + 3× chůze nebo kardio + 1× jóga nebo pilates.
|Den
|Aktivita
|Význam pro tělo
|Pondělí
|Svižná chůze nebo lehké kardio (45 min)
|Podpora kardiovaskulárního systému
|Úterý
|Silový trénink (celé tělo – s činkami nebo stroji)
|Ochrana svalů a stimulace hustoty kostí
|Středa
|Jóga nebo pilates + Kegelovy cviky
|Flexibilita, protažení a posílení pánevního dna
|Čtvrtek
|Silový trénink (celé tělo)
|Prevence sarkopenie, budování síly
|Pátek
|Kardio (plavání, jízda na kole nebo chůze – 60 min)
|Podpora kalorického deficitu
|Sobota
|Cvičení na rovnováhu a pánevní dno
|Stabilizace středu těla, prevence zranění
|Neděle
|Volno nebo procházka v přírodě
|Regenerace
Doplňky stravy v menopauze: Co funguje a co je jen placebo?
Regály jsou plné produktů slibujících zázraky, ale vědecké studie mluví jasně. Podívejte se, co má reálný smysl a na co si dát pozor kvůli interakcím. Třeba sója a fytoestrogeny mohou interagovat s hormonální léčbou.
|Složka nebo bylinka
|Deklarovaný účinek marketingu
|Prokázaný účinek podle studií
|Vedlejší účinky a rizika
|Vápník & Vitamin D
|Kompletní stopka osteoporóze
|Vysoký. Klíčová kombinace pro udržení hustoty kostí.
|Nadměrné dávky vápníku zvyšují riziko ledvinových kamenů.
|Hořčík (magnesium)
|Okamžité hubnutí a energie
|Střední. Pomáhá zklidnit nervovou soustavu a prokazatelně zlepšuje spánek.
|Při nadměrných dávkách hrozí průjmy a zažívací potíže.
|Omega-3
|Zmírnění návalů horka
|Nízký na návaly. Má však skvělý vliv na zdraví srdce a cév.
|Ve vysokých dávkách ovlivňuje srážlivost krve (pozor na léky na ředění krve).
|Černý kohoš (ploštičník)
|Stopka návalům a hubnutí břicha
|Nízký až střední. Může u některých žen mírně utlumit návaly, vliv na hubnutí nemá.
|Vzácné, ale vážné riziko poškození jater (nutné sledovat jaterní testy).
|Maca a Vitex
|Kompletní srovnání hormonů
|Nízký. Účinky jsou většinou na úrovni placeba, důkazy pro hubnutí chybí.
|Mohou vyvolat bolesti hlavy nebo žaludeční nevolnost.
Hormonální léčba (HRT) a hubnutí
Hormonální substituční terapie (HRT) není primárně určena na hubnutí a gynekolog ji nepředepíše jen kvůli redukci hmotnosti. Nicméně tím, že HRT účinně doplňuje chybějící estrogen (případně progesteron), významně ulevuje od návalů horka a výrazně zvyšuje kvalitu života a spánku. Nepřímo tak hubnutí velmi pomáhá.
Některé klinické studie navíc ukazují mírný pozitivní efekt na samotné rozložení tuku – ženy na HRT vykazují menší sklon k ukládání nebezpečného viscerálního tuku na břiše. Nasazení HRT má svá rizika i benefity, proto je volba vždy na individuálním posouzení lékaře.
Léky na hubnutí v menopauze
V moderní medicíně se v posledních letech prosazují GLP-1 analoga jako Ozempic, Wegovy či Mounjaro (účinné látky semaglutid a tirzepatid). Tyto léky fungují v menopauze stejně dobře jako u jakékoli jiné věkové skupiny, protože tlumí chuť k jídlu a regulují hladinu inzulinu. Z lékařského hlediska je lze bezpečně kombinovat s HRT, nejsou zde přímé kontraindikace.
K jejich předepisování je však nutné přistupovat citlivě – jsou indikovány pro pacientky s obezitou (BMI nad 30) či nadváhou se zdravotními komplikacemi, nikoli pro estetické shlazení bříška. Při jejich užívání je navíc silový trénink ještě důležitější, aby tělo neztrácelo svalovou hmotu.
Spánek, návaly a hubnutí
Tou vůbec největší brzdou hubnutí je v menopauze špatný spánek. Probouzení kvůli nočnímu pocení totiž v těle rozjíždí hormonální chaos – stoupá stresový kortizol a zásadně se mění hladiny hormonů hladu a sytosti – stoupá ghrelin (máte větší hlad) a klesá leptin (tělo se cítí neustále neuspokojené a signalizuje nedostatek energie).
Praktické tipy, jak zachránit spánek:
- Proti návalům: Používejte chladicí polštářky, ventilátor u postele a vrstvené pyžamo z přírodních funkčních materiálů.
- Režim: Ložnici udržujte chladnou (do 18 °C), striktně vynechejte kofein po 14:00 a před spaním nepijte alkohol, který návaly horka přímo vyvolává.
Kontrolní seznam, proč v menopauze nejde zhubnout
Pokud ručička váhy neklesá, projděte si tento praktický přehled možných chyb a jejich řešení:
- Celkový energetický výdej (TDEE) klesl: Starý jídelníček už zkrátka nestačí. Protože celková spotřeba energie po menopauze přirozeně klesá, musíte si příjem znovu přesně přepočítat.
- Deficit existuje jen „na papíře“: Pozor na skryté kalorie (tekuté kalorie, alkohol, uždibování při vaření, příliš mnoho ořechů nebo oleje).
- Ztráta svalů kvůli chybám v režimu: Nedostatek bílkovin ve stravě a absence silového tréninku způsobují, že tělo pálí svaly namísto tuku.
- Problém se štítnou žlázou: V období menopauzy je statisticky mnohem častější rozvoj hypotyreózy (snížené funkce štítné žlázy). Pokud máte neustálou únavu a zimomřivost, nechte si udělat krevní testy u lékaře.
- Chronický stres a nevyspání: Vysoký kortizol blokuje redukci tuku v oblasti břicha. Horní hranice hmotnosti může být navíc dočasně zkreslená zadrženou vodou ze soli či stresu.
Samozřejmě se dá zhubnout i v menopauze nebo po ní. Důležité je však vědět, že klidový energetický výdej samotné svalové tkáně není tak vysoký, aby sám o sobě dokázal nahradit rozumně nastavený kalorický deficit. Svaly vás ochrání a udrží fit, ale strava a pohyb zůstávají hlavními nástroji úspěchu.