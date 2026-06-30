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Jak zhubnout stehna: Co skutečně funguje a proč mizí tuk nejpomaleji?

Ivana Vaňkátová
  4:00
Cesta ke štíhlejším a pevnějším stehnům vyžaduje čas a trpělivost. S tím správným tréninkem a vyváženým jídelníčkem však výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

Cesta ke štíhlejším a pevnějším stehnům vyžaduje čas a trpělivost. S tím správným tréninkem a vyváženým jídelníčkem však výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. | foto: Profimedia.cz

Cesta ke štíhlejším a pevnějším stehnům vyžaduje čas a trpělivost. S tím správným tréninkem a vyváženým jídelníčkem však výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.
Cesta ke štíhlejším a pevnějším stehnům vyžaduje čas a trpělivost. S tím správným tréninkem a vyváženým jídelníčkem však výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.
Cesta ke štíhlejším a pevnějším stehnům vyžaduje čas a trpělivost. S tím správným tréninkem a vyváženým jídelníčkem však výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.
Cesta ke štíhlejším a pevnějším stehnům vyžaduje čas a trpělivost. S tím správným tréninkem a vyváženým jídelníčkem však výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.
9 fotografií
Hubnutí stehen patří mezi nejčastější cíle žen, ale zároveň mezi největší zdroje frustrace. Zatímco břicho reaguje na kalorický deficit poměrně rychle, stehna často odolávají dlouhé týdny. Na vině je způsob ukládání tuku, hormony, genetika i typ postavy. Pomoci mohou správně nastavené stravování, dostatek bílkovin, silový trénink zaměřený na sval, pravidelné dřepy, výpady a vhodné kardio. Důležitou roli v tom, jak dolní končetiny vypadají, hraje také celulitida, zadržování vody a celkový životní styl. Pokud chcete nastartovat efektivní hubnutí problematických partií, musíte nejprve pochopit, jak vaše tělo s tukovými zásobami hospodaří.

Obsah

Proč mizí tuk ze stehen pomaleji než z břicha?

Lidské tělo ukládá podkožní tuk podle genetických predispozic a hormonálního nastavení. Zásadní rozdíl hraje fakt, jestli máte gynoidní typ postavy (hruška), nebo androidní typ postavy (jablko).

  • Postava označovaná jako hruška je naprosto typická pro ženský typ ukládání tuku. Tukové zásoby se koncentrují zejména na stehnech, hýždích a bocích. Za tímto procesem stojí hormon estrogen, který historicky nutí organismus vytvářet energetickou rezervu pro případné těhotenství a kojení.
  • Postava typu jablko bývá častější u mužů a části žen po menopauze. Tuk se v tomto případě ukládá hlavně v oblasti břicha, kde se tvoří vyšší podíl takzvaného viscerálního (orgánového) tuku.

Tukové buňky v oblasti dolních končetin mají horší prokrvení a obsahují více receptorů, které podporují ukládání energie do zásob. Proto je tento tuk metabolicky méně aktivní než viscerální tuk na břiše. Při hubnutí odchází tuk z těla plošně, ale ze stehen bohužel mizí jako z jedněch z posledních partií.

S tímto typem postavy úzce souvisí i celulitida. Nejedná se o žádnou zdravotní poruchu nebo nemoc, ale o zcela přirozenou vizuální strukturu podkoží a vaziva, která se vyskytuje u naprosté většiny žen bez ohledu na jejich aktuální váhu. Redukce tuku a zpevnění svalstva dokáže projevy celulitidy výrazně zmírnit a vyhladit, avšak její úplné odstranění z genetických důvodů nelze garantovat.

celulitida

Jak rychle jde zhubnout stehna a co opravdu funguje?

První nepříjemnou pravdou je, že lokální hubnutí neexistuje. Žádné cvičení, zázračné krémy, zeštíhlující pásy ani vibrační opasky neumí zařídit, aby tělo spalovalo tuk výhradně v jedné konkrétní partii. Dřepy ani výpady samy o sobě neshodí tuk ze stehen – tyto aktivity pouze zvyšují celkový energetický výdej. Tělo pak hubne plošně a v pořadí, které mu určuje genetika.

Bezpečné a udržitelné tempo hubnutí se pohybuje kolem 0,25–0,75 kg týdně (přibližně 1–3 kg za měsíc). Protože obvod stehna reaguje pomaleji než obvod pasu, je potřeba obrnit se trpělivostí. Pro orientaci můžete využít následující tabulku, která ukazuje průměrný úbytek centimetrů v závislosti na celkové shozené váze.

Orientační změna obvodu stehen
Úbytek celkové hmotnostiZměna obvodu jednoho stehna
3 kg−1 cm
5 kg−1 až −2 cm
10 kg−3 až −5 cm
15 kg−5 až −8 cm

Pozor na „zázračné“ rychlé cesty ke štíhlým stehnům

Neexistuje žádný vědecky ověřený spalovač tuku na stehna ani krém, který by dokázal lokálně rozpustit podkožní buňky. Pokud by takové produkty fungovaly, problém s nadváhou by celosvětově neexistoval.

Ilustrační snímek

Jaká je správná strava pro hubnutí stehen? Pozor na sůl a otoky

Základem každé redukce je správně nastavená strava, která vás dostane do kalorického deficitu. Pro zdravé hubnutí je optimální nastavit deficit na hodnotu 300–500 kcal denně pod váš vyvážený příjem. Vyšší hladovění už s sebou nese riziko, že tělo začne pálit svalovou hmotu namísto tuku.

V jídelníčku hrají významnou roli bílkoviny. Doporučený příjem je 1,4–2 gramů bílkovin na kilogram hmotnosti. Pomáhají chránit svaly, mají nejvyšší sytící schopnost a podporují regeneraci po tréninku. Důležitá je také vláknina (ideálně 25–35 gramů denně ze zeleniny, ovoce, luštěnin a celozrnných obilovin), která zajišťuje správné trávení a stabilní hladinu cukru v krvi.

Středomořská strava exceluje dlouhodobě. Je zdravá, snadná, dlouhodobě...

Dolní končetiny mají jedno velké specifikum – jsou extrémně citlivé na zadržování vody. Nadbytek soli v potravě způsobuje, že voda zůstává v podkoží, což vede k opticky tlustším stehnům, otokům a zvýraznění celulitidy. Pro správnou regulaci tekutin v buňkách je nutné tělu dodávat dostatek draslíku.

Potraviny bohaté na draslík (pomoc proti otokům nohou)
PotravinaObsah draslíku ve 100 gramech
Špenát500–550 mg
Avokádo450–500 mg
Fazole400–600 mg
Brambory400–500 mg
Banán350–400 mg
Meruňky250–300 mg

Vyzkoušejte nejlepší cviky na hubnutí a zpevnění stehen

Silové cviky samy o sobě sice tuk nespálí, jsou ale naprosto nezbytné pro vybudování svalového tonusu, tvarování nohou a zvýšení bazálního metabolismu. Při tréninku je potřeba komplexně zatížit přední stranu (quadriceps), zadní stranu (hamstring), hýždě i vnitřní a vnější svaly (adduktory a abduktory).

Přehled nejúčinnějších cviků na nohy
CvikHlavní cílZapojené svalyDoporučená opakováníObtížnost
Dřepykomplexní zpevnění nohouquadriceps, hýždě8–15střední
Výpadystabilita a tvarování stehenquadriceps, hýždě8–12 na nohustřední
Bulharské dřepyjednostranná sílastehna, hýždě8–12 na nohuvyšší
Mrtvý tahposílení zadního řetězcehamstringy, hýždě6–10vyšší
Hip thrustizolace a zpevnění pozadíhýždě, hamstringy8–15střední
Stroj na adduktoryposílení vnitřní strany stehenadduktory10–15nízká
Stroj na abduktoryposílení vnější strany stehenabduktory10–15nízká
Účinné cviky na stehna

Pro optimální výsledky kombinujte silový trénink s kardio aktivitou a nezapomínejte na každodenní přirozený pohyb.

Tréninkový plán pro pevná stehna
AktivitaDoporučená frekvence
Silový trénink nohou2–3× týdně
Kardio cvičení1–2× týdně
Běžná chůzedenně (např. 8–10 tisíc kroků)
Důkladný strečinkpo každém tréninku

Aerobní cvičení: Jaké kardio zapojuje stehna nejvíce?

Aerobní trénink je skvělým nástrojem pro zvýšení celkového energetického výdeje. Některé typy kardia však dolní končetiny zatěžují mnohem intenzivněji, čímž pomáhají k jejich lepšímu svalovému vytvarování. Mezi nejefektivnější aktivity patří chůze do kopce, cvičení na schodech nebo eliptický trenažér.

ilustrační snímek

Často skloňovaným tématem je jízda na kole a plavání, které šetří klouby a vyžadují velkou sílu nohou. Pozor si dejte na klasický běh – u některých typů postav může vytrvalostní běh vést k mírnému zvětšení lýtkových svalů, avšak na redukci tuku v oblasti stehen má téměř vždy velmi pozitivní vliv.

Kalorický výdej kardio aktivit za 30 minut (pro osobu vážící okolo 70 kg)
AktivitaOrientační výdej (kcal)Úroveň zapojení svalů stehen
Schody250–350 kcalvelmi vysoké
Eliptický trenažér250–350 kcalvysoké
Jízda na kole220–350 kcalvysoké
Chůze do kopce220–300 kcalvysoké
Plavání200–350 kcalstřední
Chůze po rovině120–160 kcalnízké

Strečink, uvolnění stehen a role doplňků stravy

Pravidelné protažení sice tukové zásoby přímo nespaluje, má ale velký estetický i zdravotní význam. Pomáhá uvolnit zkrácené hamstringy, quadricepsy i napjaté flexory pro kyčle. Když se svaly a okolní pojivová tkáň (fascie) pravidelně uvolňují, nohy mohou působit opticky štíhlejším a protaženějším dojmem.

Skvělým pomocníkem je foam roller (masážní válec). Automasáž prováděná 5–10 minut po tréninku pomáhá snižovat svalové napětí, odbourává pocit těžkých nohou a výrazně urychluje celkovou regeneraci.

Pokud jde o suplementaci, neexistuje žádný specifický produkt zaměřený výhradně na spodní část těla. Podpůrný arzenál zůstává stejný jako při hubnutí celého organismu.

Vhodné doplňky stravy při tréninku nohou
Doplněk stravyHlavní přínos pro tělo
Proteinochrana svalové hmoty v deficitu, lepší zasycení
Hořčíkklíčový prvek proti křečím a pro uvolnění unavených svalů
Kreatinzvýšení síly a výkonu během náročných silových tréninků
Omega-3podpora celkového zdraví, kardiovaskulárního systému a tlumení zánětů

Jak dlouhé sezení a životní styl ovlivňují vaše stehna?

Můžete mít perfektní trénink, ale pokud máte typické sedavé zaměstnání a sedíte více než 8 hodin denně, vaše stehna budou trpět. Dlouhý sed prokazatelně zhoršuje krevní oběh a výrazně zpomaluje lymfatický systém. Výsledkem jsou chronické otoky, pocit těžkosti, zadržování vody v dolních končetinách a viditelnější celulitida.

Dlouhodobé nesprávné sezení navíc může přispívat ke vzniku vady zvané hyperlordóza (nadměrné prohnutí v bedrech), při které dochází k chybnému naklopení pánve. To následně opticky vystrkuje břicho vpřed a mění posturu celého těla.

Na začátku cvičení je třeba se naučit správný vzpřímený sed. Posadíme se na...

Praktické tipy pro lidi v kanceláři

  • Každou hodinu vstaňte na 3 až 5 minut, projděte se nebo vyjděte jedno patro po schodech.
  • Při výraznějších sklonech k otokům dolních končetin vyzkoušejte kompresní podkolenky, které mechanicky podporují zpětný tok krve.
  • Večer si doma lehněte a zvedněte nohy na 10–15 minut nad úroveň srdce (například opřením o zeď), ulevíte tak lymfě.

Kdy je řešení liposukce nebo chirurgické úpravy stehen?

Pokud je genetický tvar stehen zdrojem velkých psychických komplexů a běžné metody selhávají, některé ženy se obracejí na estetickou medicínu. Moderní chirurgie nabízí několik metod invazivního i neinvazivního charakteru.

Přehled estetických zákroků na stehna
ZákrokPrincipOrientační cena (ČR)RekonvalescenceRizika
Liposukcemechanické odsátí podkožního tuku pomocí kanyly15 000 – 50 000 Kč (podle rozsahu a oblastí)2–6 týdnůnerovnosti podkoží, podlitiny, otoky
Laserová liposukce (lipolaser)rozpad tukových buněk za využití tepelné energie laseru40 000 – 90 000 Kč (v závislosti na klinice)1–4 týdnymožnost popálení kůže, otoky
Kryolipolýzaneinvazivní redukce tukových polštářků pomocí cíleného zmrazení2 000 – 7 000 Kč (za jednu ošetřovanou partii)minimální (ihned bez omezení)slabší nebo méně výrazný efekt
Lifting stehenchirurgické odstranění přebytečné a povislé kůže60 000 – 120 000 Kč (podle náročnosti)několik týdnůtrvalé jizvy, delší a komplikovanější hojení

Důležité upozornění

Žádný z těchto zákroků neslouží jako metoda pro celkové hubnutí. Jedná se výhradně o modelaci a pouhou úpravu finálního tvaru postavy u lidí, kteří již mají stabilní váhu.

Uvedené částky jsou orientační pro český trh. Výsledná cena vždy závisí na konkrétním pracovišti, rozsahu operace (zda se dělají pouze vnitřní, vnější, nebo celá stehna) a na tom, zda je v ceně započtena i anestezie a kompresní prádlo. Před každým výkonem je nutná individuální kalkulace lékaře.

Bezbolestná liposukce - kosmetička přejíždí hlavicí radiofrekvenčního přístroje po ošetřovaných místech. Zahřátí kůže měří průběžně laserovým teploměrem

Lipedém – když za objem nemůže tuk, ani strava

V souvislosti s dolními končetinami je nutné zmínit chronické onemocnění zvané lipedém, které bývá velmi často laicky zaměňováno za klasickou obezitu nebo nedostatek pevné vůle. Jedná se o poruchu distribuce tukové tkáně, která postihuje téměř výhradně ženy.

Mezi typické příznaky patří výrazně větší a objemnější stehna a hýždě v nepoměru k velmi štíhlému trupu, výrazná bolestivost podkoží na dotek, velmi snadná tvorba modřin i při malém tlaku a naprostá imunita této tkáně vůči přísným dietám. Lipedém se běžným hubnutím v kalorickém deficitu nedá odstranit. Pokud máte na toto onemocnění podezření, je nezbytné vyhledat lékaře – specialistu v oboru angiologie nebo lymfologie.

Tak tedy… Proč nejde zhubnout stehna?

Pokud vaše snaha zatím nepřináší kýžené výsledky, nejčastěji za tím stojí jeden z následujících důvodů:

  1. Chybějící kalorický deficit: Jíte sice zdravě, ale stále přijímáte stejné množství energie, jaké vaše tělo během dne spotřebuje.
  2. Příliš krátká doba: Tuk ze stehen odchází jako poslední. Výsledky se mohou na obvodu projevit až po několika měsících poctivé práce.
  3. Vliv hormonů a genetiky: Gynoidní typ postavy (hruška), užívání hormonální antikoncepce nebo období menopauzy přirozeně ztěžují uvolňování tuku z dolní poloviny těla.
  4. Zadržování vody: Nadměrné solení v kombinaci s celodenním sezením způsobuje skryté otoky.
U štíhlých jedinců ke tření stehen dochází na úkor nadbytku svalové hmoty v...

Při hubnutí stehen neexistují žádné zázračné zkratky ani pilulky. Jedinou funkční strategií zůstává dlouhodobě udržitelný kalorický deficit, strava bohatá na bílkoviny s rozumnou mírou soli, pravidelný silový trénink nohou doplněný o cílené kardio a omezení dlouhého nepřerušovaného sezení. Se správným přístupem a dostatkem trpělivosti však na změnu životního stylu začnou reagovat i ty nejvíce tvrdohlavé partie.

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Témata: Trénink, Hubnutí, Edém

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