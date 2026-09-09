Žádné zázračné pilulky ani drastické hladovky v tom nehledejte. Základní fyzikální zákon hubnutí platí v každém věku – tělo musí přijmout méně energie, než kolik jí za celý den spotřebuje.
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Proč je po padesátce strava důležitější než trénink?
Vše stojí na jednoduché rovnici – kalorickém deficitu. Abychom ho dosáhli, musíme znát svůj TDEE (Total Daily Energy Expenditure), tedy celkový denní energetický výdej. Ten se skládá ze tří hlavních částí:
- BMR (bazální metabolický výdej): Energie, kterou tělo spotřebuje v úplném klidu jen na provoz orgánů a základní životní funkce.
- Trávení: Energie využitá k zpracování potravy.
- Pohyb: Cílené cvičení a veškerá běžná denní aktivita.
Zatímco sportem spálíme za hodinu pár stovek kilokalorií, stravou můžeme příjem ovlivnit neporovnatelně snáze. Sto gramů čokolády sníme za pár minut, ale její spálení by vyžadovalo téměř dvě hodiny svižné chůze. Většina úbytku hmotnosti proto přirozeně vzniká úpravou jídelníčku. Popularizované pravidlo 80/20 sice nelze chápat jako přesný matematický dogmatický poměr, ale princip zůstává: strava tvoří základ.
Navíc po padesátce má úprava stravy ještě jeden rozměr. Klouby, páteř či srdce nemusí u každého snášet vysokou zátěž bez rizika zranění. Je však nutné rozlišovat dva pojmy: hubnutí bez strukturovaného cvičení je plně realizovatelné, ale hubnutí bez jakéhokoli pohybu organismu neprospívá. Úplná nečinnost sice pokles váhy nevylučuje, vede však k nežádoucí ztrátě svalů a fyzické kondice.
Znáte NEAT? Hubnutí přes běžný den
Největším tajným trumfem pro spalování kalorií bez sportování je takzvaný NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) – tedy výdej energie spojený s pohybem, který není cíleným tréninkem. Zahrnuje stání, úklid, práci na zahradě, chůzi po schodech nebo cestu na nákup.
Rozdíly v NEAT mohou mezi dvěma lidmi dělat i několik stovek kilokalorií denně. Zatímco jedna žena po hodině ve fitku zbytek dne prosedí u počítače, druhá díky přirozenému pohybu spálí za den klidně o 500 kcal více (podívejte se na názorné srovnání denního výdeje dvou žen).
Skvělým a bezpečným nástrojem pro navyšování NEAT je obyčejná chůze. Podívejte se v tabulce, kolik energie přibližně spálíte kroky navíc nad svůj běžný režim:
|Kroky navíc denně
|Přibližná vzdálenost
|Člověk 70 kg
|Člověk 85 kg
|Člověk 100 kg
|2 000 kroků
|1,5 km
|asi 50 kcal
|asi 65 kcal
|asi 75 kcal
|5 000 kroků
|3,75 km
|asi 130 kcal
|asi 160 kcal
|asi 190 kcal
|8 000 kroků
|6 km
|asi 210 kcal
|asi 255 kcal
|asi 300 kcal
Pozn.: Jde o orientační model počítající s průměrnou délkou kroku 0,75 metru na rovince. Reálný výdej ovlivňuje rychlost i terén.
Jednoduché triky, jak zvýšit denní výdej
- Telefonování v pohybu: Při vyřizování hovorů nezůstávejte sedět, procházejte se po místnosti nebo chodbičce.
- Schody místo výtahu: Vyšlapte alespoň jedno nebo dvě patra po svých, pokud to stav vašich kloubů dovolí.
- O zastávku dřív: Při cestě z práce vystupte z MHD o zastávku dříve a zbytek dojděte pěšky.
- Nákup do ruky: Menší nákup odneste v rukách a zátěž rozložte rovnoměrně do dvou tašek.
Bílkoviny po 50 jako důležitá ochrana svalové hmoty
S přibývajícím věkem se přirozeně zrychluje proces zvaný sarkopenie – postupné ubývání svalové hmoty a síly. Pokud chybí cílené posilování, stává se zásadním pilířem ochrany svalů dostatek bílkovin ve stravě.
U zdravých starších dospělých se běžně doporučuje příjem 1,0–1,2 g bílkovin na kilogram hmotnosti. Při redukční dietě, kdy hrozí vyšší riziko ztráty svalů, je vhodné cíl posunout přibližně na 1,2–1,5 g na kg hmotnosti (např. u 70kg člověka cca 84–105 g bílkovin denně).
Pozor! Určitou zátěž pro svaly představují i běžné činnosti jako vstávání ze židle či chůze do schodů. Bez jakéhokoliv pohybu samotný zvýšený příjem bílkovin svaly plně neochrání.
|Potravina
|Běžná porce
|Obsah bílkovin
|Energetická hodnota
|Polotučný tvaroh
|250 g
|asi 32 g
|asi 273 kcal
|Kuřecí prsa (syrová)
|150 g
|asi 34 g
|asi 153 kcal
|Losos (syrový)
|150 g
|asi 33 g
|asi 237 kcal
|Vejce
|2 ks (100 g)
|asi 12,5 g
|asi 138 kcal
|Vařená čočka
|200 g
|asi 16 g
|asi 220 kcal
Zdroj hodnot: NutriDatabáze
Jak nastavit deficit bez jojo efektu a ztráty svalů
Častou chybou bývá drastické omezení jídla. Přílišné utažení opasku přinese jen hlad, únavu, ztrátu svalů a v konečném důsledku jojo efekt. Ideální je nastavit si mírný kalorický deficit kolem 300–500 kcal denně pod hodnotu TDEE.
Vzorový celodenní jídelníček
(příklad cca 1 575 kcal / 109 g bílkovin)
Inspiraci a tipy na zdravé pokrmy naleznete v rubrice iDNES Recepty – vyzkoušejte třeba pečeného lososa se zeleninou nebo lehký čočkový salát.
Vitamínový čočkový salát s čerstvou zeleninou – Zdravá příloha s citronovým nádechem
Lehké
35 min
Spánek a hormony: Tichá brzda hubnutí
Po padesátce dochází k přirozeným hormonálním změnám. U žen klesá hladina estrogenu (menopauza), u mužů pozvolna klesá testosteron. Tyto změny často vedou k přeskupování tuku směrem k břichu. Hormony proces hubnutí ztěžují, ale nezastavují – energetická bilance platí stále.
Zásadním faktorem bývá spánek a stresový hormon kortizol. Nedostatek spánku zvyšuje hlad a chutě na vysoce kalorická jídla, čímž zásadně narušuje schopnost dodržet režim.
Kdy vyhledat lékaře?
Pokud ručička váhy dlouhodobě stagnuje i při poctivém dodržování deficitu a přidá se výrazná únava, zimomřivost, padání vlasů nebo suchá kůže, je na místě konzultovat praktika a nechat si vyšetřit štítnou žlázu (hladinu TSH).
4 kroky k úspěchu po 50
Zajímají vás další podrobnosti o změnách těla ve zralém věku? Přečtěte si náš kompletní návodný článek: Jak zhubnout po 50.