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Jak zhubnout po 50 bez cvičení? Rozhoduje strava, pomůže i obyčejná chůze

Ivana Vaňkátová
  4:00
Slavit padesátku s dobrou kondicí? Klíčem k trvalé štíhlosti v každém věku není hladovění, ale rozumný kalorický deficit.

Slavit padesátku s dobrou kondicí? Klíčem k trvalé štíhlosti v každém věku není hladovění, ale rozumný kalorický deficit. | foto: Canva

Slavit padesátku s dobrou kondicí? Klíčem k trvalé štíhlosti v každém věku není hladovění, ale rozumný kalorický deficit.
Slavit padesátku s dobrou kondicí? Klíčem k trvalé štíhlosti v každém věku není hladovění, ale rozumný kalorický deficit.
Slavit padesátku s dobrou kondicí? Klíčem k trvalé štíhlosti v každém věku není hladovění, ale rozumný kalorický deficit.
Slavit padesátku s dobrou kondicí? Klíčem k trvalé štíhlosti v každém věku není hladovění, ale rozumný kalorický deficit.
5 fotografií
Toužíte shodit přebytečná kila, ale představa hodinového trápení v posilovně nebo ranního běhání vás přímo děsí? Dobrá zpráva je, že k úbytku hmotnosti intenzivní trénink nutně nepotřebujete. Zvlášť po padesátce lze váhu upravit rozumnou stravou a drobnými změnami v denním režimu. Jak na to, aby šla kila dolů i bez cvičení a bez rizika jojo efektu?

Žádné zázračné pilulky ani drastické hladovky v tom nehledejte. Základní fyzikální zákon hubnutí platí v každém věku – tělo musí přijmout méně energie, než kolik jí za celý den spotřebuje.

Obsah

Proč je po padesátce strava důležitější než trénink?

Vše stojí na jednoduché rovnici – kalorickém deficitu. Abychom ho dosáhli, musíme znát svůj TDEE (Total Daily Energy Expenditure), tedy celkový denní energetický výdej. Ten se skládá ze tří hlavních částí:

  • BMR (bazální metabolický výdej): Energie, kterou tělo spotřebuje v úplném klidu jen na provoz orgánů a základní životní funkce.
  • Trávení: Energie využitá k zpracování potravy.
  • Pohyb: Cílené cvičení a veškerá běžná denní aktivita.

Zatímco sportem spálíme za hodinu pár stovek kilokalorií, stravou můžeme příjem ovlivnit neporovnatelně snáze. Sto gramů čokolády sníme za pár minut, ale její spálení by vyžadovalo téměř dvě hodiny svižné chůze. Většina úbytku hmotnosti proto přirozeně vzniká úpravou jídelníčku. Popularizované pravidlo 80/20 sice nelze chápat jako přesný matematický dogmatický poměr, ale princip zůstává: strava tvoří základ.

Navíc po padesátce má úprava stravy ještě jeden rozměr. Klouby, páteř či srdce nemusí u každého snášet vysokou zátěž bez rizika zranění. Je však nutné rozlišovat dva pojmy: hubnutí bez strukturovaného cvičení je plně realizovatelné, ale hubnutí bez jakéhokoli pohybu organismu neprospívá. Úplná nečinnost sice pokles váhy nevylučuje, vede však k nežádoucí ztrátě svalů a fyzické kondice.

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Znáte NEAT? Hubnutí přes běžný den

Největším tajným trumfem pro spalování kalorií bez sportování je takzvaný NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) – tedy výdej energie spojený s pohybem, který není cíleným tréninkem. Zahrnuje stání, úklid, práci na zahradě, chůzi po schodech nebo cestu na nákup.

Rozdíly v NEAT mohou mezi dvěma lidmi dělat i několik stovek kilokalorií denně. Zatímco jedna žena po hodině ve fitku zbytek dne prosedí u počítače, druhá díky přirozenému pohybu spálí za den klidně o 500 kcal více (podívejte se na názorné srovnání denního výdeje dvou žen).

Skvělým a bezpečným nástrojem pro navyšování NEAT je obyčejná chůze. Podívejte se v tabulce, kolik energie přibližně spálíte kroky navíc nad svůj běžný režim:

Kolik nám kroky navíc spálí kalorií?
Kroky navíc denněPřibližná vzdálenostČlověk 70 kgČlověk 85 kgČlověk 100 kg
2 000 kroků1,5 kmasi 50 kcalasi 65 kcalasi 75 kcal
5 000 kroků3,75 kmasi 130 kcalasi 160 kcalasi 190 kcal
8 000 kroků6 kmasi 210 kcalasi 255 kcalasi 300 kcal

Pozn.: Jde o orientační model počítající s průměrnou délkou kroku 0,75 metru na rovince. Reálný výdej ovlivňuje rychlost i terén.

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Jednoduché triky, jak zvýšit denní výdej

  • Telefonování v pohybu: Při vyřizování hovorů nezůstávejte sedět, procházejte se po místnosti nebo chodbičce.
  • Schody místo výtahu: Vyšlapte alespoň jedno nebo dvě patra po svých, pokud to stav vašich kloubů dovolí.
  • O zastávku dřív: Při cestě z práce vystupte z MHD o zastávku dříve a zbytek dojděte pěšky.
  • Nákup do ruky: Menší nákup odneste v rukách a zátěž rozložte rovnoměrně do dvou tašek.

Bílkoviny po 50 jako důležitá ochrana svalové hmoty

S přibývajícím věkem se přirozeně zrychluje proces zvaný sarkopenie – postupné ubývání svalové hmoty a síly. Pokud chybí cílené posilování, stává se zásadním pilířem ochrany svalů dostatek bílkovin ve stravě.

U zdravých starších dospělých se běžně doporučuje příjem 1,0–1,2 g bílkovin na kilogram hmotnosti. Při redukční dietě, kdy hrozí vyšší riziko ztráty svalů, je vhodné cíl posunout přibližně na 1,2–1,5 g na kg hmotnosti (např. u 70kg člověka cca 84–105 g bílkovin denně).

Pozor! Určitou zátěž pro svaly představují i běžné činnosti jako vstávání ze židle či chůze do schodů. Bez jakéhokoliv pohybu samotný zvýšený příjem bílkovin svaly plně neochrání.

Příklady potravin bohatých na bílkoviny: Kolik energie a proteinů mají běžné porce?
PotravinaBěžná porceObsah bílkovinEnergetická hodnota
Polotučný tvaroh250 gasi 32 gasi 273 kcal
Kuřecí prsa (syrová)150 gasi 34 gasi 153 kcal
Losos (syrový)150 gasi 33 gasi 237 kcal
Vejce2 ks (100 g)asi 12,5 gasi 138 kcal
Vařená čočka200 gasi 16 gasi 220 kcal

Zdroj hodnot: NutriDatabáze

kvalitní bílkovina je základem pro jídelníčků pacientů s Crohnovou chorobou.

Jak nastavit deficit bez jojo efektu a ztráty svalů

Častou chybou bývá drastické omezení jídla. Přílišné utažení opasku přinese jen hlad, únavu, ztrátu svalů a v konečném důsledku jojo efekt. Ideální je nastavit si mírný kalorický deficit kolem 300–500 kcal denně pod hodnotu TDEE.

Vzorový celodenní jídelníček

(příklad cca 1 575 kcal / 109 g bílkovin)

  • Snídaně: 200 g polotučného tvarohu, 30 g ovesných vloček, 150 g bobulového ovoce, 10 g ořechů (cca 460 kcal / 33 g bílkovin).
  • Oběd: 150 g kuřecích prsou, 250 g vařených brambor, 300 g zeleniny, 10 g oleje (cca 530 kcal / 44 g bílkovin).
  • Svačina: 2 vejce uvařená natvrdo, 200 g nakrájené zeleniny (cca 190 kcal / 15 g bílkovin).
  • Večeře: 150 g vařené čočky, 100 go lomouckých tvarůžků (nebo sýru s nízkým obsahem tuku/tofu pro doplnění bílkovin), velký zelenivový salát, 5 g kvalitního oleje (cca 315 kcal / 17 g bílkovin).
  • Doplňková svačina: 1 kus čerstvého ovoce (cca 80 kcal).

Inspiraci a tipy na zdravé pokrmy naleznete v rubrice iDNES Recepty – vyzkoušejte třeba pečeného lososa se zeleninou nebo lehký čočkový salát.

Pečený losos se zeleninou

Pečený losos se zeleninou

Recept

Střední

70 min
Čočkový salát

Vitamínový čočkový salát s čerstvou zeleninou – Zdravá příloha s citronovým nádechem

Recept

Lehké

35 min

Spánek a hormony: Tichá brzda hubnutí

Po padesátce dochází k přirozeným hormonálním změnám. U žen klesá hladina estrogenu (menopauza), u mužů pozvolna klesá testosteron. Tyto změny často vedou k přeskupování tuku směrem k břichu. Hormony proces hubnutí ztěžují, ale nezastavují – energetická bilance platí stále.

Zásadním faktorem bývá spánek a stresový hormon kortizol. Nedostatek spánku zvyšuje hlad a chutě na vysoce kalorická jídla, čímž zásadně narušuje schopnost dodržet režim.

Dobrý spánek a stresový hormon kortizol mají mnohé společné. Co jíst, abyste...

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud ručička váhy dlouhodobě stagnuje i při poctivém dodržování deficitu a přidá se výrazná únava, zimomřivost, padání vlasů nebo suchá kůže, je na místě konzultovat praktika a nechat si vyšetřit štítnou žlázu (hladinu TSH).

4 kroky k úspěchu po 50

  1. Mírný deficit: Uberte 300–500 kcal denně, vyhněte se hladovění.
  2. Dostatek bílkovin: Cilte na 1,2–1,5 g/kg pro ochranu svalové hmoty.
  3. Aktivní NEAT: Navyšte běžný denní pohyb ideálně k hranici 8 000 kroků.
  4. Kvalitní spánek: Spěte 7–8 hodin denně pro udržení hormonální rovnováhy.

Zajímají vás další podrobnosti o změnách těla ve zralém věku? Přečtěte si náš kompletní návodný článek: Jak zhubnout po 50.

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