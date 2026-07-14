Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak zhubnout nohy? Návod na cviky, stravu i řešení otoků a lipedému

Ivana Vaňkátová
  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Snaha o hubnutí v oblasti dolních končetin patří k nejčastějším fitness cílům. Abychom však dosáhli kýženého výsledku, musíme si hned na začátku ujasnit, co vlastně slovo nohy v kontextu redukce hmotnosti znamená. Někoho trápí silná stehna, jiného naopak mohutná lýtka či oteklé kotníky. Tento článek se podrobně věnuje celým dolním končetinám, od boků až po nárty. Ukážeme si, proč efektivní proměna nevyžaduje nekonečné dřepy, jak zmírnit nepříjemné otoky, kdy za objemem stojí geneticky daný sval a proč může být viníkem bolestí přetížené koleno.

Obsah

Co znamená zhubnout nohy? A proč mohou být silnější?

Pokud toužíte po štíhlejších liniích, prvním krokem je správná diagnostika. Celkově mohutnější noha, silnější stehno, široké lýtko nebo oteklý kotník totiž mohou mít tři zcela odlišné příčiny:

  1. Podkožní tuk: Klasický tuk, který se v oblasti dolních končetin usazuje primárně vlivem genetiky a hormonů (typicky u žen s postavou typu hrušky).
  2. Zadržování vody a otoky: Stav způsobený životním stylem nebo oběhovým systémem, kdy tkáně nasáknou tekutinou.
  3. Lipedém: Chronické medicínské onemocnění tukové tkáně.

Často se v praxi setkáváme také s pojmem lymfedém (porucha toku lymfy způsobující tuhý otok, často jen na jedné končetině) či žilní nedostatečnost, která se projevuje pocitem těžkých nohou.

Následující přehled vám pomůže odhalit, co je skutečnou příčinou většího objemu vašich dolních končetin.

Jak rozpoznat, proč jsou nohy silnější?
PříčinaTypické projevyZmění se objem po úpravě stravy a dietě?
Podkožní tukTkáň na stehnech i lýtkách je na pohmat měkká a poddajná. Objem se nemění v průběhu dne.Ano. Při správném postupu tuk mizí rovnoměrně z celého těla.
Otoky (voda)Nohy jsou večer viditelně větší než ráno. Ponožky zanechávají hluboké otlaky, boty jsou k večeru těsné.Částečně. Pomůže úprava pitného režimu, omezení soli a podpora oběhového systému.
LipedémVýrazná disproporce (štíhlý trup, ale masivní nohy, přičemž chodidla zůstávají štíhlá). Kůže je citlivá až bolestivá na dotek, snadno se tvoří modřiny.Většinou ne. Tento specifický typ tuku nereaguje na běžné hubnutí ani cvičení.
LymfedémAsymetrický, tuhý otok. Často bývá oteklá pouze jedna končetina včetně nártu a prstů.Ne. Stav vyžaduje odbornou lékařskou péči a cílenou terapii.
U štíhlých jedinců ke tření stehen dochází na úkor nadbytku svalové hmoty v...

Otoky a zadržování vody: Když za objem neplatí tuk

Často lidé v oblasti stehen a lýtek vůbec netloustnou, ale jejich dolní končetiny pouze zadržují tekutinu. K rozvoji otoků výrazně přispívá současný životní styl – sedavé zaměstnání, celodenní stání u pultu, nedostatek přirozeného pohybu, nošení těsného oblečení nebo chůze na vysokých podpatcích. Tyto faktory paralyzují lymfatický systém a oslabují žíly, což vede k rozvoji stavu zvaného chronická žilní nedostatečnost.

Praktické tipy, jak ulevit oteklým nohám

  • Poloha nad srdcem: Každý večer si lehněte a zvedněte dolní končetiny na 15–20 minut nad úroveň srdce, třeba je opřete o zeď. Podpoříte tím zpětný návrat krve a lymfy.
  • Kompresní punčochy nebo podkolenky: Skvělý pomocník pro dlouhé lety, cestování autem nebo náročné dny v práci. Jemný tlak brání hromadění vody v podkoží.
  • Rovnováha minerálů: Drasticky omezte průmyslově zpracované potraviny, kde je skrytá sůl a nadbytečný sodík, které vodu v těle doslova zamykají. Do jídelníčku naopak přidejte draslík, který hospodaření s vodou reguluje.

Varovný signál

Pokud u sebe zpozorujete náhlý, jednostranný otok pouze jedné nohy, který doprovází bolest, zarudnutí nebo je končetina na dotek teplejší, na nic nečekejte. Může se jednat o hlubokou žilní trombózu a je nutné okamžitě vyhledat lékaře.

Ilustrační fotografie

Lipedém: Když nejde o tuk z přejídání

Pokud žena cvičí, drží stravu, horní polovina těla jí hubne až na krev, ale spodní část zůstává netknutá, na vině může být lipedém. Nejde o kosmetický nedostatek ani o selhání pevné vůle, ale o geneticky podmíněné chronické onemocnění. Při něm dochází k abnormálnímu a symetrickému ukládání podkožního tuku v nohách, přičemž chodidla zůstávají zcela normální (kolem kotníků se tak často tvoří typický tukový val).

Tkáň postižená lipedémem (často doprovázená pojmem lipohyperplazie) je velmi citlivá, bolí i při mírném tlaku a typická je pro ni extrémní náchylnost k tvorbě modřin.

  • Diagnóza: Správné určení problému provádí cévní specialista – angiolog nebo lymfolog.
  • Léčba: Standardem je komplexní fyzikální terapie, kterou vede specializovaná fyzioterapie (manuální a přístrojová lymfodrenáž, speciální kompresní léčba na míru). V pokročilých případech může pomoci specializovaná liposukce.
Příklad lipedému na nohách

Jak rychle jde zhubnout nohy

Pokud za objemem vašich stehen a lýtek stojí skutečně podkožní tuk, hubnutí se řídí stejnými pravidly jako u jakékoli jiné partie. Musíte dosáhnout stavu, kdy vaše tělo dlouhodobě přijímá méně energie, než kolik vydá – tedy nastavit kalorický deficit.

Zásadní vědecké poznatky potvrzují, že plošné hubnutí (tzv. spot reduction) neexistuje. Nemůžete přinutit tělo, aby pálilo tuk pouze z vnitřní strany stehen. Tuk mizí z celého organismu postupně na základě vaší genetické mapy.

Orientační průměry pro reálnou představu o tempu postupu
Celkový úbytek hmotnostiÚbytek přes obvod stehnaÚbytek přes obvod lýtka
−3 kgcca −1 cmcca −0,5 cm
−6 kgcca −2 cmcca −1 cm
−10 kgcca −3 až −4 cmcca −1 až −2 cm

Poznámka: Jde o orientační průměry. Skutečné tempo a poměr úbytku centimetrů vždy závisí na vaší genetice, pohlaví a individuálním rozložení tukové tkáně.

Strava pro štíhlejší linie dolních končetin

V jídelníčku musíte kombinovat dva cíle: redukci tuku a eliminaci zadržované vody.

  1. Kalorický deficit: Pro zdravé a udržitelné hubnutí si nastavte mírný deficit v rozmezí 500–750 kcal denně pod váš celkový denní výdej.
  2. Dostatek bílkovin: Jejich vyšší příjem chrání svalovou hmotu před chřadnutím, zajišťuje sytost a zvyšuje termický efekt stravy.
  3. Boj proti otokům: Zařaďte potraviny bohaté na draslík (banány, brambory vařené ve slupce, špenát, avokádo, fazole) a hořčík (ořechy, semínka, listová zelenina).

Omezte na minimum rafinovanou sůl, uzeniny a alkohol. Zároveň dbejte na to, aby tělem proudila čistá voda. V organismu funguje zajímavý paradox: čím více čisté tekutiny vypijete, tím méně vody bude tělo ze strachu zadržovat v podkoží.

Ilustrační fotografie

Nejlepší cviky na nohy a jejich správný výběr

Cílené cvičení sice neumí lokálně spálit tuk na daném místě, dokáže však perfektně zpevnit svalový korzet, vykouzlit nohám pevný tvar, opticky je prodloužit a zvýšit celkový energetický výdej.

Při tvarování celých dolních končetin skvěle funguje kombinace komplexních silových pohybů. Pokud se však zaměřujete čistě na lýtka, buďte opatrní. Izolované výpony na lýtka, těžké sprinty či intenzivní skákání přes švihadlo mohou u geneticky disponovaných jedinců lýtkový sval paradoxně zvětšit a dodat mu na mohutnosti.

Přehled nejúčinnějších cviků
CvikPrimárně zapojené svalyObtížnostJak pomáhá tvarovat dolní končetiny
Dřepy (squats)Přední strana stehen (kvadricepsy), velký sval hýžďový.StředníBudují pevný základ, zpevňují okolí kolen a zvyšují metabolický výdej.
Výpady (lunges)Stehna, hýždě, hamstringy.StředníSkvělé pro odstraňování svalových dysbalancí a izolované tvarování stehen.
VýšlapyCelé dolní končetiny, hýždě.LehkáBezpečný pohyb na doma či venku (využijte pevnou lavici, bednu nebo schody).
Hip thrustZadeček, zadní strana stehen.StředníKrál cviků na hýždě. Pomáhá opticky nadzvednout zadek a zeštíhlit přechod ke stehnům.
Kettlebell swingZadní řetězec těla (hamstringy, hýždě, záda).VyššíDynamický cvik, který skvěle pálí energii a zpevňuje zadní stranu stehen.
Kmity (kmitání nohama)Menší hýžďové svaly, vnější strana stehen.LehkáIzolovaný cvik (např. na boku či vkleče) vhodný na závěr tréninku pro svalový tonus.
Výpony na lýtkaTrojhlavý sval lýtkový.LehkáIzolovaný pohyb pro zpevnění spodní části nohou. Provádějte na hraně schodu.
Cílené cviky na boky sice neodstraňují podkožní tuk lokálně, jsou ale nezbytné...
Vzorový týdenní tréninkový plán
DenHlavní aktivitaCíl tréninku
PondělíSilový trénink dolních končetin (dřepy, výpady, hip thrust)Zpevnění svalů, nastartování metabolismu.
ÚterýSvižná chůze venku (45–60 minut)Podpora NEAT (přirozeného výdeje), spalování tuku.
StředaAktivní odpočinek / VolnoProtažení, regenerace svalových vláken.
ČtvrtekSilový trénink (horní polovina těla + komplexní výšlapy)Rovnoměrný rozvoj postavy, ochrana svalů.
PátekPlavání v bazénu (45 minut)Lymfatický restart, eliminace případných otoků.
SobotaDelší turistika v přírodě (ideálně mírné kopce)Vytrvalost, tvarování zadní strany stehen a hýždí.
NeděleÚplná regeneraceOdpočinek, teplá koupel, uvolnění kloubů.

Aerobní cvičení: Jaký pohyb zvolit?

Kardio aktivity hrají v hubnutí nezastupitelnou roli. Musíte však volit takové, které odpovídají vaší stavbě těla. Plavání představuje naprostý ideál pro všechny, koho trápí unavené a oteklé nohy – hydrostatický tlak vody totiž působí na podkoží jako jemný, přirozený kompresní obal, který pumpuje zadržovanou tekutinu zpět do oběhu.

Naopak velký pozor by si měli dát lidé s přirozenou tendencí k mohutným stehnům při intenzivní cyklistice, zejména na jízdu do těžkých kopců nebo spinning s vysokým odporem. Taková náročná jízda totiž dává zabrat přední straně stehen a může kvadricepsy výrazně opticky zvětšit.

Vliv kardio aktivit na dolní končetiny
AktivitaVýdej energieVliv na celkový objem a tvar nohou
ChůzeStředníNeutrální / Zeštíhlující. Nejbezpečnější pohyb, který nezatěžuje klouby a pálí tuk.
BěhVysokýMírné tvarování. Výborně pálí kalorie, ale není vhodný při obezitě nebo pokud vás zlobí kolena.
PlaváníStředníZmenšení objemu (otoky). Výborně ulevuje těžkým nohám bez růstu masivních svalů.
CyklistikaVysokýMůže zvětšovat stehna. Buduje aktivní svalovou hmotu na přední straně stehen.
SchodyVysokýIntenzivní zpevnění. Velmi účinně zvedá hýždě a posiluje stehna z obou stran.
Eliptický trenažérStředníNeutrální. Šetrná alternativa k běhu, která udržuje svalový tonus bez přetěžování kloubů.

Doplňky stravy, léky a žilní podpora

Žádná pilulka na světě neumí sama o sobě spálit podkožní tuk na stehnech. Pokud však bojujete s pocitem těžkých končetin, tlakem a večerními otoky, mohou vám výrazně ulevit doplňky stravy a volně prodejné léky na podporu cévní stěny (tzv. venofarmaka).

Hledejte přípravky s obsahem látek jako diosmin, hesperidin nebo přírodní extrakt z kaštanu koňského (aescin). Tyto látky zvyšují napětí žilní stěny, zlepšují mikrocirkulaci a pomáhají lymfě odvádět tekutinu z podkoží. Neurychlí sice samotné spalování kalorií, ale uleví od tíhy a opticky nohy zúží díky redukci skrytých otoků.

Ilustrační fotografie

Chirurgické metody a estetické zákroky

Pokud selžou přirozené cesty, moderní estetická medicína nabízí několik řešení:

  • Liposukce nohou: Odsátí tuku je technologicky možné v oblasti stehen, kolen, lýtek i kotníků. Je však potřeba vědět, že podkoží na nohách je protkáno hustou sítí cév a lymfatických cest, proto je tato operace technicky náročnější než liposukce břicha.
  • Lipedém liposukce: Speciální, šetrná chirurgická metoda (nejčastěji tumescentní nebo vodním paprskem asistovaná liposukce), kterou provádějí výhradně specializovaná pracoviště. Jejím cílem není estetická štíhlost, ale odstranění nemocné tkáně, která utlačuje lymfatický systém a způsobuje bolesti.
  • Lifting nohou (krurální lifting): Chirurgický zákrok, který přichází na řadu po masivním úbytku hmotnosti. Neřeší tuk, ale odstraňuje povislé kožní přebytky na vnitřní straně stehen a kůži esteticky vypíná.

Proč vám nejde zhubnout nohy?

Někdy člověk dělá všechno správně, a přesto se obvody nemění. Mezi nejčastější příčiny stagnace patří:

  • Genetika: Rozložení tukových buněk a poměr mezi svalovými vlákny a tukem v dolních končetinách jsou z velké části dědičné. Pokud máte genetickou postavu typu hrušky, nohy budou vždy hubnout jako úplně poslední partie na těle.
  • Skrytý lipedém: Pokud tkáň nereaguje na stravu a bolí, je nutné navštívit specialistu.
  • Sedavé zaměstnání: Dlouhé hodiny bez pohybu neustále zpomalují krevní oběh, což vede k chronickému hromadění vody v oblasti kotníků a lýtek.
ilustrační snímek

Při cestě za štíhlejšíma nohama se nenechte nachytat mýty, že pocení v igelitových fóliích spaluje tuk nebo že stovky dřepů denně vyřeší silná stehna. Základem úspěchu zůstává celkový, rozumně nastavený životní styl, trpělivost a pochopení toho, jak vaše tělo funguje.

Vstoupit do diskuse
Témata: Edém, jídlo, Lipedém

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte historii podle jediného data? Otestujte se v 50 otázkách

Berlínská zeď v roce 1990

Některá data zná každý, jiná už dokážou pořádně potrápit paměť. Vzpomenete si, kdy byla vydána Zlatá bula sicilská, padla Berlínská zeď nebo kdy svět poprvé spatřil bikiny? Otestujte své znalosti...

Odvážné výstřihy i odhalená těla. Tohle jsou nejvíc sexy modely z Varů

Sexy modely z Karlových Varů v průběhu let

Podívejte se do naší galerie na sexy a mnohdy až příliš odhalené modely, které v průběhu let vynesly slavné ženy na červený koberec na filmový festival v Karlových Varech. Někdy nedodržely dress...

Módní ozvěny Varů. Celebrity mají vkus, na jejich modely ale brzy zapomeneme. Až na jeden

Módní ozvěny z Varů

Jubilejní šedesátý ročník filmového festivalu v Karlových Varech je u konce. Nešlo jen o přehlídku filmů, ale také zajímavých módních počinů. Nyní můžu směle vynést konečný ortel: české hvězdy si...

Slavné ženy, které stárnou s grácií. Plastiky odmítly a vypadají skvěle

Slavné ženy, které se nebojí stárnutí.

Mohly by si dovolit plastiky, facelifty a jiné invazivní zákroky. Raději si však vybraly stárnutí s grácií a dobře udělaly. Řeč je o slavných ženách, které si každou vrásku hýčkají a vypadají...

Utratil miliony za dlouhověkost. Teď miliardář přiznal vážnou nemoc

Život Bryana Johnsona má být dlouhý. Neobejde se bez mnoha přístrojů, terapií,...

Americký podnikatel Bryan Johnson investuje každoročně miliony dolarů do zpomalování stárnutí a jeho organismus patří k nejpečlivěji sledovaným na světě. Přesto oznámil, že trpí autoimunitní...

Jak zhubnout nohy? Návod na cviky, stravu i řešení otoků a lipedému

Ilustrační snímek

Snaha o hubnutí v oblasti dolních končetin patří k nejčastějším fitness cílům. Abychom však dosáhli kýženého výsledku, musíme si hned na začátku ujasnit, co vlastně slovo nohy v kontextu redukce...

14. července 2026

Lidé vás mají za opilce, ve škole mi dali dýchnout. Čech o životě s vzácnou nemocí

Premium
Tomáš Pik

Dnes šestatřicetiletý Tomáš Pik měl do čtrnácti let poměrně normální dětství, poté ovšem přišla krutá rána v podobě Friedreichovy ataxie. Lékaři mu řekli, že se nedožije třiceti a brzy skončí na...

14. července 2026

Příběh Filipa: Přítelkyně se při sexu stydí, já svoje fantazie radši skrývám

Ilustrační snímek

S přítelkyní jsme spolu teprve něco přes půl roku, seznámili jsme se na oslavě kamarádových narozenin. Je milá, chytrá, má smysl pro humor a skvěle si rozumíme v běžném životě. Když spolu vyrazíme na...

14. července 2026

V barvách francouzské levandule. Letní šatník hraje tóny něžné fialové

Vínová, fialová a sytá modrá jsou temné barvy, které dokonale sluší podzimu....

Fialové odstíny zklidňují, zpomalují a dodávají každodennosti jemně snovou atmosféru. Vybírejte od lila tónů přes trendy slézovou až po švestkovou.

14. července 2026

Sbalte notebook, plavky a pryč z kanceláře. Bleisure je trend nejen pro gen Z

Ilustrační snímek

Covid a home office zásadně změnily způsob, jakým lidé v dnešní době pracují a cestují. A navzdory snahám korporací přilákat je zpět do kanceláře je džin z lampy venku a odmítá se vrátit. Hranice...

14. července 2026

Dana Batulková: Jsem introvert. Herectví byl životní omyl, který mě baví

Premium
Herečka Dana Batulková

Patří k nejoblíbenějším osobnostem české herecké scény. Dana Batulková o sobě přesto tvrdí, že je velká introvertka. Na DAMU se dostala spíš souhrou okolností, herectví se ale nakonec stalo její...

13. července 2026

Novoluní v Raku spustí tichý restart. Zjistěte, co čeká vaše znamení

Červencové novoluní v Raku přinese zajímavé energie. Jak je využijete?...

Léto je v plném proudu, ale polovina července nás místo divokých večírků donutí na chvíli zpomalit, zalézt pod deku a zamyslet se nad tím, s kým se vlastně cítíme opravdu v bezpečí. Podle astrologů...

13. července 2026  18:25

Prsa častěji modelujeme tukem, dopředu ale nevíme, jak se vstřebá, líčí lékařka

Premium
Touha po krásném poprsí přivádí některé ženy do ordinací soukromých klinik....

Touha po krásném poprsí přivádí některé ženy do ordinací soukromých klinik. Lucie Kalinová ňadra zvětšuje, zmenšuje nebo modeluje jejich tvar. „Počet implantací celosvětově klesá. Pacientky už...

13. července 2026

Injekce na hubnutí jí změnily život. Místo vysněné postavy přišla anorexie

Injekce na hubnutí ženu přivedly až k poruše příjmu potravy.

Hayleigh Davisová chtěla po porodu zhubnout kila, která nabrala v těhotenství. Vsadila na injekce na hubnutí a věřila, že dá dolů pár kil a bude spokojená. Bohužel se však na injekcích stala závislou...

13. července 2026

Módní ozvěny Varů. Celebrity mají vkus, na jejich modely ale brzy zapomeneme. Až na jeden

Módní ozvěny z Varů

Jubilejní šedesátý ročník filmového festivalu v Karlových Varech je u konce. Nešlo jen o přehlídku filmů, ale také zajímavých módních počinů. Nyní můžu směle vynést konečný ortel: české hvězdy si...

13. července 2026  9:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Brýle na léto: Proč stále více lidí sází na jediné univerzální řešení?

Ve spolupráci
Jak vybrat nejlepší sluneční a dioptrické brýle na léto nebo za volant auta?

Ostré polední slunce na koupališti, rychlý přechod do stínu stromů, řízení auta v polojasnu nebo nákup v klimatizovaném supermarketu. Letní dny jsou plné rychlých změn světla, kterým se naše oči musí...

13. července 2026

Týdenní horoskop: Co vám přinese novoluní ve znamení Raka?

Ilustrační fotografie

Někdo bude řešit vztahy, jiný práci nebo rodinu. Týden od 13. do 19. července přinese řadě znamení překvapivé události i šanci začít znovu. Podívejte se, co hvězdy připravily právě pro vás.

13. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.