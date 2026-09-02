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Jak zhubnout břicho za týden? Tuk nezmizí, ale těchto 7 změn pas zmenší

Ivana Vaňkátová
  4:00
Plošší břicho do týdne? Za sedm dní tuk z pasu nezmizí, úpravou jídelníčku a omezením soli ale můžete výrazně snížit nafouknutí a objem pasu.

Plošší břicho do týdne? Za sedm dní tuk z pasu nezmizí, úpravou jídelníčku a omezením soli ale můžete výrazně snížit nafouknutí a objem pasu. | foto: Profimedia.cz

Plošší břicho do týdne? Za sedm dní tuk z pasu nezmizí, úpravou jídelníčku a omezením soli ale můžete výrazně snížit nafouknutí a objem pasu.
Plošší břicho do týdne? Za sedm dní tuk z pasu nezmizí, úpravou jídelníčku a omezením soli ale můžete výrazně snížit nafouknutí a objem pasu.
Plošší břicho do týdne? Za sedm dní tuk z pasu nezmizí, úpravou jídelníčku a omezením soli ale můžete výrazně snížit nafouknutí a objem pasu.
Plošší břicho do týdne? Za sedm dní tuk z pasu nezmizí, úpravou jídelníčku a omezením soli ale můžete výrazně snížit nafouknutí a objem pasu.
6 fotografií
Za sedm dní nelze rozhodnout, odkud tělo spálí tuk, ani si odcvičit několik centimetrů z pasu. Břicho ale může během týdne vypadat znatelně plošší, pokud ustoupí nadýmání, omezíte přebytek soli i alkoholu a začnete se pravidelně hýbat. Ukážeme, co se během sedmi dnů skutečně může změnit a které rychlé triky vedou jen ke ztrátě vody.

Vidina plochého břicha do sedmi dnů je velkým lákadlem před dovolenou, svatbou nebo plesem. Internet je plný zaručených rad, jak zhubnout břicho za týden a spálit pneumatiku na pase doslova přes noc. Co se ale s vaším tělem během 168 hodin reálně stane, když upravíte jídelníček a pohyb?

Za týden můžete mít menší břicho. Břišní tuk ale nespálíte

Abyste rozuměli tomu, jak funguje sedmidenní změna, je nutné rozdělit různé faktory, které tvoří objem vašeho pasu:

  • Podkožní tuk: Měkká vrstva těsně pod kůží, kterou lze uchopit mezi prsty. Zmenšuje se celkovým kalorickým deficitem a tělu nelze přikázat, aby ho pálilo přednostně z břicha.
  • Viscerální tuk: Uložený hluboko v břišní dutině kolem vnitřních orgánů. Predikuje zdravotní rizika, jeho odbourávání je však záležitostí týdnů až měsíců.
  • Plyn a střevní obsah: Rozdíl mezi subjektivním pocitem nafouknutí a skutečnou viditelnou distenzí (zvětšením) břicha závisí na plynu vznikajícím fermentací nebo spolykaném vzduchu. Změna stravy zde funguje nejrychleji.
  • Voda a sodík: Nadbytek soli vede k zadržování vody v těle, což se projevuje celkovou oteklostí včetně pasu.
  • Glykogen a voda: Zásobní sacharid (glykogen) na sebe v těle váže přibližně 3 gramy vody na 1 gram svalu. Při změně stravy tak může váha i obvod pasu prudce klesnout během pár dnů právě díky úbytku vody spojené s glykogenem.
Čtenářka Daniela by za tři měsíce chtěla zapnout tyto své kalhoty.
Přehled očekávání: Co se s břichem děje v čase
DobaCo lze reálně pozorovatÚbytek tukuObvod pasu
3 dnyMůže se změnit množství plynu, střevního obsahu a vody související se sodíkem či glykogenem.Změna tuku je pro běžného člověka vizuálně zanedbatelná.Může kolísat, ale nelze uvést validní počet centimetrů.
7 dníU člověka, který byl nafouklý nebo jedl hodně slaných jídla, může být břicho viditelně menší.Při kalorickém deficitu může začít klesat i tělesný tuk (v řádu stovek gramů).Výraznější úlevný pokles, ale plošné třeba 2–4 cm nelze garantovat.
14 dníRežim se projeví stabilněji na trávení, mikrobiomu i celkové hmotnosti.Při pokračujícím deficitu je pravděpodobnější skutečný úbytek tuku.Individuální; měřit vždy stejným způsobem.

Jak si správně změřit pas?

Než se pustíte do sedmidenní výzvy, změřte se správně. Měřte se ráno před snídaní, po toaletě a bez oblečení. Metr přiložte v polovině mezi spodním okrajem žeber a vrchním okrajem kyčelní kosti. Břicho nezatahujte, normálně vydechněte a metr nepřitahujte moc pevně. Podle odborných přehledů může chyba měření u jednotlivce činit i několik centimetrů – proto se neupínejte k jedinému číslu v zrcadle.

Ilustrační snímek

Sedm dní na talíři. Méně soli a alkoholu, s vlákninou pomalu

Změna jídelníčku má na vizuální zmenšení pasu nejrychlejší vliv. Držte se těchto pravidel:

  • Omezte sůl a slané polotovary: Podle WHO bychom měli sníst do 5 g soli denně. Vyřaďte uzeniny, chipsy, instantní jídla i dosolování. Snížíte tím retenci vody.
  • Vyřaďte alkohol: Má vysokou energetickou hodnotu, ovlivňuje motilitu žaludku, podporuje chuť k jídlu a blokuje spalování tuků.
  • Pozor na sycené a slazené nápoje: Slazené nápoje dodávají prázdné kalorie. Sycené nápoje pak přímo pumpují oxid uhličitý do žaludku a způsobují plynatost.
  • Draslík z běžných potravin: Draslík se podílí na hospodaření se sodíkem a tekutinami. Místo doplňků stravy zařaďte banány, brambory nebo špenát. Draslík nepůsobí jako kosmetické diuretikum, ale vyrovnává minerální bilanci.
  • Vlákninu navyšujte postupně: Vláknina je zdravá, ale pokud skokově zdvojnásobíte příjem luštěnin a syrové zeleniny, střevní bakterie začnou masivně fermentovat a břicho bude dočasně paradoxně ještě větší.
  • Fermentované potraviny s rozvahou: Bílý jogurt, kefír nebo kysané zelí mohou podpořit střevní pohodu, ale zařazujte je jen v případě, že je dobře snášíte (např. při IBS mohou některé druhy vadit).
Obezita. (ilustrační foto)
Sedmidenní jídelníček pro klidné trávení
DenSnídaněObědSvačinaVečeře
1.Ovesná kaše, banán, pár ořechůKuře/tofu, vařené brambory, špenátKiwiOmeleta + tepelně upravená zelenina
2.Bílý jogurt či kefír*, vločky, borůvkyRyba, rýže, cuketaBanánBrambory ve slupce, cottage/tofu, zelenina
3.Vejce, celozrnný chléb, rajčeKrůtí maso/tofu, quinoa, mrkevJogurt* nebo ovoceRýže se zeleninou a vejcem
4.Kaše s kiwi a semínkyPečené brambory, ryba, salátHrst ořechůPolévka + pečivo + zdroj bílkovin
5.Jogurt/kefír* s vločkamiKuře/tofu, rýže, špenátOvoceOmeleta, brambory, zelenina
6.Vejce, pečivo, zeleninaLosos nebo jiná ryba, brambory, zeleninaKefír* nebo kiwiRýže/quinoa s tepelně upravenou zeleninou
7.Ovesná kaše s banánemLibové maso/tofu, brambory, zeleninaOvoce + několik ořechůJednoduchá lehčí večeře podle předchozích dní

* Mléčné výrobky zařazujte jen tehdy, pokud je dobře snášíte.

Chůze ano, stovky sklapovaček ne. Co dělat každý den?

Pohyb pomáhá trávení i energetické bilanci, ale musíte od něj mít realistická očekávání.

  • 7 000 až 10 000 kroků denně: Cílit na tuto hranici je rozumný praktický krok. Rozsáhlá metaanalýza z roku 2025 publikovaná v The Lancet Public Health ukazuje, že zásadní zdravotní přínosy nastupují už kolem 7 000 kroků denně. Pokud běžně chodíte málo, přidávejte postupně. Chůze navíc přirozeně podporuje střevní peristaltiku.
  • Krátký core trénink 3× týdně: Cviky jako plank (prkno), mrtvý brouk nebo bird dog nezpůsobí lokální spalování tuku na břiše. Zpevní však vnitřní svalový korzet, což břicho opticky zploští.
  • HIIT není nutností: Vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT) může fungovat v dlouhodobých horizontech, pro sedmidenní výzvu ale není nezbytný.
  • Spánek 7–8 hodin: Studie v JAMA Internal Medicine ukázala, že prodloužení spánku vede ke snížení denního příjmu energie v průměru o 270 kcal. Spánek slouží jako klíčový nástroj dlouhodobé regulace chuti k jídlu, nikoli jako instantní noční odvodňovač.

Čemu se vyhnout?

Vyhněte se hladovkám, detoxům, projímadlům i takzvaným čajům na ploché břicho. Projímadla působí v tlustém střevě, takže nezabrání vstřebání kalorií – vedou pouze ke ztrátě vody a dehydrataci. Podobně stahovací waist trainery nebo neoprenové pásy vedou jen k lokálnímu pocení a po doplnění tekutin efekt mizí.

Ilustrační snímek

Sedm dní je začátek. Tuk na břiše se mění v řádu týdnů a měsíců

První týden je skvělý startovací bod a silná motivace – budete se cítit lehčí, méně nafouklí a vaše břicho bude v pase vypadat lépe. Je ale důležité si uvědomit, že jde o úlevu od trávení a vody. Skutečná redukce břišního tuku je během na delší trať.

Americké centrum CDC považuje za zdravé a udržitelná tempo hubnutí přibližně 0,45–0,9 kg celkové hmotnosti týdně. Pamatujte, že pokud se po sedmi dnech vrátíte k původním nezdravým zvyklostem, část rychle ztracené vody a glykogenu se vrátí zpět. To není selhání nebo jojo efekt v podobě tuku, ale přirozená fyziologie lidského těla.

Umělá inteligence ani zázračné diety ze dne na den tuk ze středu těla nevymažou – a vlastně k tomu ani není důvod. Zákazy a extrémní výkyvy ještě nikdy nikoho k trvalé štíhlosti nedovedly. Pokud první týden proměníte z drastické diety v trpělivého parťáka na cestě ke zdravějším návykům, nemusíte se jojo efektu obávat. Stane se z něj startovací čára, která vám pomůže rozpravit křídla k dlouhodobé kondici a zdraví.

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Témata: Břicho, zelenina, jídlo, sůl

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