Břicho po 50 roste i bez přejídání. Lékaři vysvětlují proč a co s tím dělat

Ivana Vaňkátová
  4:00
Po padesátce se hubnutí řídí jinými pravidly — klesá svalová hmota, mění se metabolismus tuků a tělesná hmotnost roste, i když jíte stejně jako dřív. Diety bez bílkovin nefungují, proteinové tyčinky samy o sobě břicho nespraví a ani léky na hubnutí nejsou zázračná zkratka. Klíč je v kombinaci správné stravy, cíleného cvičení a práce s biologií vlastního těla. Poradíme vám, jak shodit kilogramy a udržet si zdraví — bez hladovění a bez liposukce.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Postupem let si mnoho žen i mužů začíná všímat nárůstu břišního tuku, i když váha stojí. Tento fenomén má jasného viníka: ne pivo, ale pokles estrogenu u žen nebo testosteronu u mužů. Tyto hormony totiž určují, kam si tělo tuk ukládá. Zatímco v mládí putuje spíše do boků a stehen, po padesátce se nekompromisně stěhuje do oblasti břicha.

Jak zhubnout břicho po padesátce?

Tento jev není jen estetickou nepříjemností. Tuk, který se v tomto věku usazuje v oblasti břicha, je velmi často viscerální. Na rozdíl od toho podkožního je viscerální tuk skrytý hluboko v břišní dutině a obaluje životně důležité orgány, jako jsou játra nebo slinivka. Tento tuk je metabolicky aktivní a do těla vylučuje látky, které zvyšují riziko srdečních chorob, diabetu 2. typu a chronických zánětů.

Proč ženám po padesátce roste břicho?

BMI

Index tělesné hmotnosti je dobrým orientačním ukazatelem, jak si s váhou stojíte.

Počítá ovšem pouze s vaší výškou a hmotností. V některých případech tak může jeho hodnota vycházet dobře i u žen s nadváhou a jindy ukazovat nadváhu u zdravých žen.

Důležité je proto sledovat i další ukazatele. Tím asi nejsnazším na sledování, který umí změřit většina domácích vah, je procento tělesného tuku. To by se mělo u žen pohybovat v rozmezí 20–30 procent.

  • Hormony: U žen hraje hlavní roli dramatický pokles estrogenu během menopauzy. Estrogen má totiž u žen vliv na to, kde se tuk v těle nachází. Jakmile jeho hladina klesne, tělo automaticky přepne na „mužský“ model ukládání tuku – tedy přímo do břicha. U mužů dochází k podobnému procesu v důsledku postupného poklesu testosteronu, což oslabuje schopnost těla udržet svaly a pálit tuky v oblasti pasu.
  • Inzulinová rezistence: S věkem se naše buňky stávají línějšími a hůře reagují na inzulin, hormon, který rozvádí cukr z krve do tkání. Když buňky inzulin ignorují, slinivka ho produkuje ještě více. Vysoká hladina inzulinu v krvi je však pro tělo signálem: „Nepálit, ukládat!“ A nejoblíbenějším skladištěm pro tuto přebytečnou energii je právě oblast kolem pupíku.
  • Stres a spánek: Po padesátce je tělo mnohem citlivější na hladinu stresového hormonu kortizolu. Pokud trpíte chronickým stresem nebo špatně spíte, což je v období menopauzy časté, hladina kortizolu zůstává vysoká. A právě kortizol působí jako magnet na břišní tuk. Navíc při nedostatku spánku tělo produkuje více ghrelinu (hormonu hladu), což vede k večerním nájezdům na lednici.

Metabolismus se po padesátce nezastaví. Problémem je hlavně úbytek svalové hmoty vlivem stárnutí a nedostatku pohybu.

Co se děje s metabolismem a svaly?

Často slýcháme, že se po padesátce metabolismus zastaví. Pravda je ale trochu jiná. Samotné spalování v klidu klesá jen mírně, problémem je spíše sarkopenie – úbytek svalové hmoty, ke kterému dochází vlivem stárnutí a nedostatkem pohybu. Svaly jsou totiž největším spalovačem kalorií v těle.

Toni Golen, MD z Harvard Health vysvětluje: „Když hladina estrogenu klesá, ženské tělo začíná ukládat více tuku kolem břicha místo boků a stehen. Svalová hmota také začíná ubývat, což znamená, že v klidu spalujeme méně kalorií než dříve. Toto zpomalení metabolismu se může projevit nežádoucími kilogramy kolem pasu.“ Pokud tedy svaly neudržujete, vaše tělo se stává méně efektivním strojem na energii.

Nejúčinnější cviky na břicho aneb co rozpouští břišní tuk?

Lékaři i fitness trenéři se shodují: lokální spalování tuku pouze na břiše neexistuje. Pokud budete dělat jen sklapovačky, svaly sice zpevníte, ale zůstanou schované pod vrstvou tuku. Strategie cvičení musí být komplexní.

  1. Silový trénink: Pravidelný silový trénink zpevní svaly a nastartuje metabolismus. Stačí 2–3krát týdně.
  2. Plank (prkno): Nejlepší cvik na hluboký stabilizační systém, který opticky vtáhne břicho dovnitř.
  3. Intervalová chůze: Místo pomalé procházky zkuste střídat 2 minuty rychlé chůze a 1 minutu pomalé. Tento styl mnohem lépe útočí na viscerální tuk.
Nejlepší cviky na břicho
CvikProvedení
PlankOpřete se o předloktí a špičky nohou, zpevněte břicho a držte tělo v jedné rovině. Držte v pozici předem promyšlenou dobu, nebo dokud to jde.
Sedy-lehyLehněte si na záda a pokrčte kolena, dejte ruce za hlavu a zvedejte trup až ke kolenům. Pohyb musí být plynulý bez trhání.
ZkracovačkyLehněte si na záda a pokrčte kolena.

Cvik zvaný plank vám pomůže zpevnit střed těla.

Jak se zbavit břicha v menopauze? Upravte jídelníček

Zapomeňte na drastické diety, které vás připraví o zbytek svalů. Při hubnutí po padesátce je důležitá skladba živin, pestrá strava a mírný kalorický deficit. Denní příjem kalorií by měl být maximálně o 20 procent menší než výdej. Typicky jde o 300 až 500 kalorií denně.

  • Zvyšte příjem bílkovin: Pomáhají udržet svaly a stabilizují hladinu cukru v krvi.
  • Vláknina a zelenina: Zasytí vás bez zbytečných kalorií a pomáhají střevnímu mikrobiomu, který s váhou po 50. roce úzce souvisí.
  • Omezte tekuté kalorie: Slazené nápoje a nadměrný alkohol jsou nejrychlejší cestou k viscerálnímu tuku.

„Výzkum nám ukazuje, že hlavní příčinou zvýšeného břišního tuku je snížení fyzické aktivity, ale u žen v menopauze téměř vždy hrají roli i další faktory, včetně hormonálních změn, úrovně stresu, dysfunkčních spánkových vzorců a některých léků, prozradila specialistka Jean Marino z University Hospitals. Pokud nespíte, nehubnete – tělo se v únavě snaží energii nasyslit právě do břicha.

Udržitelné tempo hubnutí je asi 0,5–1 kg za týden. Rychlé triky často přinesou víc problémů, než vyřeší. Tuk navíc budete pálit rovnoměrně, břicho tak bude hubnout pomaleji, než se může podle váhy zdát.

Hubnutí není sprint. Rychlá řešení přinesou jen jojo efekt

Při hubnutí břicha i jakékoli partie je potřeba myslet na to, že rychlá řešení s sebou často nesou riziko jojo efektu, a někdy dokonce můžou v dlouhodobém horizontu hrozit i zvýšením váhy.

Udržitelné tempo hubnutí je asi 0,5 až 1 kilogram za týden. Nezáleží přitom na tom, zda se rozhodnete omezit stravu, začít cvičit, nebo zkombinovat obojí. Tělo navíc tuk pálí víceméně rovnoměrně. Změny tak budete pozorovat na všech partiích, kde se ukládá, budou ale pozvolnější, než na začátku možná doufáte.

Liposukce ani injekce nejsou samospásné

Největší novinkou v boji s váhou jsou v současnosti léky na hubnutí na bázi semaglutidu jako Ozempic či Wegovy. Dlouhodobě je pak populární možností hubnutí břicha „bez práce“ liposukce.

Ani jedno řešení se ovšem neobejde bez dlouhodobé úpravy životního stylu. Injekce na hubnutí sice omezí chuť k jídlu, pokud ovšem jejich pomoc nevyužijete k úpravě stravy, poletí po jejich vysazení kila opět nahoru. To samé platí u liposukce, pokud jí nepodpoříte tělesným cvičením a snížení kalorického příjmu, začne se tuk brzy opět ukládat na stejných místech.

Začnete se o tělo starat jinak, přesně podle jeho potřeb

Padesátka není v životě člověka konečnou, ale spíše momentem, kdy je třeba přepsat uživatelský manuál k vlastnímu tělu. Zapomeňte na drastické diety, které vás v mládí trápily – vaše tělo si teď zaslouží spíše strategickou laskavost než bič.

Bojovat s vlastní biologií je vyčerpávající a marné, mnohem účinnější je začít s ní spolupracovat. Když vyměníte stres za kvalitní spánek, hladovění za poctivé bílkoviny a neefektivní sklapovačky za svižnou chůzi, váš pas vám poděkuje. Cílem totiž není vrátit čas a vypadat jako v osmnácti, ale cítit se vitálně, zdravě a s lehkostí ve vlastním těle právě teď.

Břicho po 50 roste i bez přejídání. Lékaři vysvětlují proč a co s tím dělat

Ilustrační snímek

Po padesátce se hubnutí řídí jinými pravidly — klesá svalová hmota, mění se metabolismus tuků a tělesná hmotnost roste, i když jíte stejně jako dřív. Diety bez bílkovin nefungují, proteinové tyčinky...

