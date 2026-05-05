Jak zhubnout břicho? Kompletní průvodce od stravy přes cviky až po moderní léky

Ivana Vaňkátová
  4:00
Ploché břicho je snem mnoha z nás, ale cesta k němu nevede přes tisíce sklapovaček. Klíčem k úspěchu je pochopit, jak funguje hubnutí, proč je nebezpečný tuk v oblasti pupku a jak nastavit kalorický deficit. Strava bohatá na bílkoviny, správně zvolené cviky a disciplína jsou sice základ, ale moderní věda dnes nabízí i pomoc v podobě léků či chirurgických zákroků. Jak se tedy zbavit tuku, který ohrožuje vaše zdraví?
ilustrační snímek

Vorarefilie, zkráceně vore, je běžnější, než by se na první pohled mohlo zdát....
Obsah

Proč je tuk na břiše nebezpečný? Viscerální versus podkožní tuk

Není tuk jako tuk. Zatímco podkožní tuk vidíme a můžeme jej nahmatat pod kůží, mnohem větší hrozbu představuje viscerální tuk. Ten se nachází hluboko v břišní dutině, kde obklopuje vnitřní orgány, jako jsou játra nebo slinivka. Tento útrobní tuk je metabolicky aktivní a produkuje zánětlivé látky, které přímo ovlivňují váš metabolismus.

Nadměrný pupek není jen estetický problém. Viscerální tuk je úzce spojen s rizikem vzniku cukrovky 2. typu, inzulinové rezistence a závažných kardiovaskulárních onemocnění. Pokud vaše tělo ukládá tuk primárně do břicha, výrazně se zvyšuje šance na vysoký krevní tlak či některé typy nádorů.

Jak poznat, že jste v ohrožení?

Pro posouzení rizika se běžně používá BMI (Index tělesné hmotnosti), ale ten nedokáže rozlišit poměr svalů a tuku. Přesnějším ukazatelem je obvod pasu nebo moderní index ABSI (A Body Shape Index), který kalkuluje s výškou i tělesnou stavbou. Pokud vás zajímají vaše hodnoty, využijte odborné kalkulačky BMI a ABSI dostupné online.

Hraniční hodnoty obvodu pasu (riziko viscerální obezity)
RizikoŽenyMuži
Zvýšené rizikonad 80 cmnad 94 cm
Vysoké rizikonad 88 cmnad 102 cm
Strava pro ploché břicho: Bez deficitu to nepůjde

Základním zákonem hubnutí je kalorický deficit. To znamená, že musíte vydat více energie, než přijmete. Pro trvalé a zdravé hubnutí se doporučuje lehký deficit v rozmezí 15–20 % vaší celkové potřeby. Drastické diety vedou k jojo efektu a ztrátě svalové hmoty, nikoliv k udržitelnému výsledku.

Klíčem k sytosti a ochraně svalů je bílkovina. Jídelníček by měl být vyvážený a obsahovat dostatek vlákniny, kterou najdeme v zelenině a celozrnných potravinách. Důležité jsou i zdravé tuky a komplexní sacharidy.

Orientační denní příjem kalorií pro hubnutí
Váha/aktivitaSedavé zaměstnáníAktivní životní styl
70 kgcca 1 600 kcalcca 1 950 kcal
90 kgcca 1 900 kcalcca 2 300 kcal
Co jíst při hubnutí břicha?

Váš jídelníček na ploché břicho by měl stát na průmyslově nezpracovaných surovinách.

  • Libové maso a ryby: Zdroj kvalitních bílkovin.
  • Luštěniny: Zasytí díky kombinaci bílkovin a vlákniny.
  • Zelenina: Minimálně 400 gramů denně pro správné trávení.
  • Fermentované potraviny: Kefír, skyr nebo kvašená zelenina (kimči) podporují zdravý mikrobiom, což jsou ideální potraviny proti nafouklému břichu.
  • Ořechy: V rozumném množství dodají potřebné mikroživiny.

Čemu se naopak vyhnout?

Určité skupiny potravin hubnutí sabotují. Sladké pití a limonády jsou zdrojem prázdných kalorií, které se rychle mění v břišní tuk. Stejně nebezpečné jsou trans tuky v polotovarech a smažených jídlech.

Samostatnou kapitolou je alkohol a břicho – alkohol zastavuje spalování tuků a přispívá k tvorbě takzvaného pivního mozolu. Pozor také na potraviny, které nafukují břicho, třeba na čerstvé bílé pečivo.

Nejlepší cviky na břicho: Zpevněte svůj střed těla

Je důležité si uvědomit, že posilováním břicha přímo nepálíte tuk na břiše. Cvičení ale buduje svaly a zpevňuje core (střed těla), což zlepšuje držení těla a opticky zužuje pas.

Nejúčinnější cviky na břicho a střed těla
CvikCílová skupina svalůProč ho cvičit?
Plank (prkno)Celý střed těla, hluboké svalyMaximální stabilita a síla středu.
Mrtvý broukHluboký stabilizační systémBezpečné posílení bez přetěžování zad.
ZkracovačkyPřímý břišní svalDefinice pekáče buchet na břiše.
Ab RollerKomplexní břišní svalstvoVelmi intenzivní cvik pro pokročilé.
Ruský twistŠikmé břišní svalyRotace a tvarování boků.

Aerobní cvičení a hubnutí břicha

Zatímco posilování tvaruje, aerobní cvičení je hlavním nástrojem pro zvyšování kalorického výdeje. Pro efektivní pálení tuků je ideální hlídat si tepovou frekvenci v tzv. spalovacím pásmu (cca 60–75 % maxima). Velmi efektivní je také HIIT (vysoce intenzivní intervalový trénink), který zrychluje metabolismus i na několik hodin po výkonu.

Spalování kalorií za 30 minut aktivity (průměr 75 kg)
AktivitaOdhadovaný výdej (kcal)
Běh (9 km/h)300 kcal
Svižná chůze150 kcal
Plavání250 kcal
Cyklistika280 kcal
HIIT trénink350 kcal
Doplňky stravy na hubnutí břicha: Pomocníci, ne zázraky

Doplňky stravy nejsou náhradou za disciplínu, ale mohou proces mírně podpořit.

  • Protein: Pomáhá udržet svaly a zvyšuje pocit sytosti.
  • L-karnitin: Podporuje transport mastných kyselin do buněk (účinný pouze při pohybu).
  • Kofein a zelený čaj: Mírně zvyšují termogenezi a bazální metabolismus.
  • Chrom: Může pomoci regulovat chutě na sladké.
  • Probiotika: Zlepšují trávení a stav mikrobiomu.
Srovnávací tabulka doplňků
DoplněkDeklarovaný účinekProkázaný účinekCca cena za měsíc
ProteinRůst svalů, sytostVysoký600 – 1 200 Kč
KofeinSpalování tukůStřední (dočasný)150 – 300 Kč
L-karnitinHubnutíNízký až sporný300 – 600 Kč
ProbiotikaPloché břichoStřední (pro trávení)400 – 800 Kč

Životní styl: Spánek, stres a role hormonů

Někdy jíte správně, cvičíte, ale břicho nemizí. Viníkem může být stres a hormon kortizol. Dlouhodobý stres vede k ukládání viscerálního tuku jako energetické rezervy na horší časy.

Stejně zásadní je spánek. Pokud spíte méně než 6 hodin, narušuje se váš cirkadiánní rytmus a hormony hladu (ghrelin) a sytosti (leptin) se dostávají do nerovnováhy.

Léky na hubnutí a břicho: Revoluce v medicíně

V posledních letech zažívá medicína revoluci díky GLP-1 agonistům. Léky jako Ozempic, Wegovy nebo Mounjaro obsahují účinné látky jako semaglutid nebo tirzepatid. Původně byly určeny pro léčbu diabetu, ale ukázalo se, že výrazně snižují chuť k jídlu a pomáhají redukovat právě nebezpečný břišní tuk. Starším, ale stále používaným lékem je pak Adipex.

Přehled léků na hubnutí
LékÚčinná látkaJak funguje?Vedlejší účinkyVhodný pro
Ozempic/WegovySemaglutidTlumí hlad, zpomaluje tráveníNevolnost, zvraceníDiabetiky a obézní
MounjaroTirzepatidOvlivňuje dva hormony sytostiZažívací potížeLidi s vysokým BMI

Poznámka: Tyto léky jsou vázány na lékařský předpis a jejich užívání musí probíhat pod dohledem specialisty.

Liposukce a chirurgické zásahy

Pokud zbývá přebytečná kůže po hubnutí nebo lokální tukové polštáře, přichází na řadu chirurgie. Liposukce je metoda odsátí podkožního tuku (pozor, neřeší viscerální tuk!), zatímco abdominoplastika odstraňuje povislou kůži a zpevňuje břišní stěnu. Moderní neinvazivní metodou je kryolipolýza (zmrazení tukových buněk).

Rozdíly mezi zákroky
ZákrokCílRekonvalescenceTrvalost výsledku
LiposukceOdstranění tuku2–4 týdnyDlouhodobá (při dietě)
AbdominoplastikaOdstranění kůže4–8 týdnůTrvalá
KryolipolýzaLokální redukceŽádnáPostupný nástup

Proč vám nejde zhubnout břicho?

Často za neúspěchem stojí skryté kalorie v dochucovadlech nebo nápojích, případně podceňování víkendových výkyvů. U žen hraje velkou roli menopauza, kdy dochází k hormonálnímu přerozdělení tuku do oblasti pasu.

Pokud se vám nedaří zhubnout i přes dodržování deficitu, může být příčinou pokročilá inzulinová rezistence – v takovém případě je vhodné navštívit lékaře a nechat si vyšetřit hormonální profil.

Zhubnout břicho vyžaduje komplexní přístup. Začněte měřením pasu, upravte stravu a nezapomínejte na spánek. Každý centimetr dolů je investicí do vašich dalších let bez nemocí.

