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Po 40 vám kardio na boky nezabere. Tělo si žádá úplně jiný přístup

Ivana Vaňkátová
  4:00

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Hubnutí s Ozempicem nemusí být běh na dlouhou trať. | foto: - / DPphoto / ProfimediaProfimedia.cz

Po čtyřicítce se tělo mění a s ním i způsob, jakým ukládá tuk. Zatímco ve dvaceti stačilo pár dní vynechat večeři, po 40 vstupují do hry hormony, přirozený úbytek svalů a změna metabolismu. Zhubnout boky a stehna už není jen otázkou odpírání si jídla, ale chytré strategie. Jak se zbavit tuku v oblasti boků, proč je silové cvičení důležitější než běh a jak nastavit jídelníček na hubnutí po 40, aby vaše hmotnost i BMI konečně zamířily dolů?

První věc, kterou si musíme vyjasnit: lokální hubnutí neexistuje. Nemůžete tělu přikázat, aby spalovalo tuk zrovna na bocích. Pokud vás ale trápí širší pánev nebo se vám tuk přesouvá do oblasti pasu, řešení existuje. Klíčem je celková redukce tuku kombinovaná se zpevněním svalové hmoty, která po třicítce přirozeně ubývá rychlostí 3–5 % za dekádu.

Obsah

Proč se boky po 40 drží víc než dřív?

U žen po čtyřicítce začíná období perimenopauzy, kdy klesá hladina estrogenu. To mění distribuci tuku – ten se z boků často stěhuje směrem k břichu.

Jak uvádí IKEM, právě tuk v oblasti pasu je zdravotně rizikovější než ten na bocích, protože obklopuje vnitřní orgány. Vaše tělesná hmotnost se nemusí výrazně měnit, ale postava ano. Proto je důležité sledovat nejen každý kilogram na váze, ale i obvod pasu a složení těla.

Jak zhubnout po 40 bez hladovění. Správná dieta a cvičení udělají zázraky
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Strava po 40: Bílkoviny jsou základ

Výpočet BMI

BMI se počítá vydělením tělesné hmotnosti v kilogramech druhou mocninou výšky v metrech. Vzoreček tedy vypadá: BMI = kg/m2

Pro ženu, která váží 60 kilogramů a měří 165 centimetrů, tak výpočet vypadá takto: 60/1,652 = BMI 22.

Zapomeňte na drastické diety. Po 40 vedou jen k únavě a ztrátě svalů.

Úspěšná strava musí stát na mírném kalorickém deficitu a vysokém příjmu živin:

  • Bílkovina v každém jídle: Pomáhá udržet svaly a zasytí. Do jídelníčku patří libové maso, ryby, vejce, luštěniny nebo kvalitní protein.
  • Chytré svačiny: Pokud nestíháte, dobrým pomocníkem je proteinová tyčinka s nízkým obsahem cukru nebo tvaroh.
  • Pitný režim: Čistá voda, neslazený nápoj nebo zelený čaj podporují metabolismus. Pozor na tekuté kalorie v alkoholu.
  • Zdravé tuky: Ořechy a oleje jsou pro zdraví nezbytné, ale hlídejte si množství – jsou energeticky vydatné.

V případech těžké obezity, kdy je BMI v rizikových hodnotách, dnes lékaři mohou předepsat moderní léčivo (např. semaglutid). Tyto léky na hubnutí nebo injekce sice tlumí hlad, ale samy o sobě nenahradí zdravý životní styl – jsou berličkou k udržení hmotnosti, nikoliv náhradou pohybu.

Potřebujete zhubnout? Na rychlé diety zapomeňte, mohou být nebezpečné.

Cvičení: Jak co nejrychleji zhubnout boky?

Pouhé kardio (běh, rotoped) už po čtyřicítce nestačí. Podle nových směrnic ACSM z března 2026 je pro udržení metabolismu nezbytné tělesné cvičení s odporem (posilování) alespoň dvakrát týdně.

Nejlepší cviky na vytvarování boků:

  1. Dřepy a výpady: Královské cviky, které budují svaly na stehnech a hýždích.
  2. Hip thrust (zvedání pánve): Nejlepší pro aktivaci hýžďových svalů.
  3. Boční vzpor (side plank): Zpevňuje střed těla a opticky zužuje pas.
  4. Chůze s gumou: Aktivuje vnější stranu boků a zpevňuje siluetu.

Pravidelný pohyb během dne (NEAT) – tedy chůze po schodech nebo pochůzky – udělá v dlouhodobém horizontu s vaší tělesnou hmotností více než jedna hodina v posilovně týdně.

Kdy už nestačí jen „míň jíst“?

Pokud se vaše hmotnost nehýbe ani při poctivém režimu nebo cítíte extrémní únavu a poruchy spánku, je čas na konzultaci s lékařem. Za přibíráním po 40 může stát i štítná žláza nebo rozvíjející se inzulinová rezistence. Pamatujte, že realistický cíl je pokles o 5–10 % váhy – i to výrazně zlepší vaše zdraví i to, jak vám sedí džíny přes boky.

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