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Jak zhubnout boky. Cviky, jídelníček i životní styl proti madlům lásky

Ivana Vaňkátová
  4:00
Cílené cviky na boky sice neodstraňují podkožní tuk lokálně, jsou ale nezbytné...

Cílené cviky na boky sice neodstraňují podkožní tuk lokálně, jsou ale nezbytné pro krásně vytvarovanou a pevnou siluetu. | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Cílené cviky na boky sice neodstraňují podkožní tuk lokálně, jsou ale nezbytné...
Snažíte se zhubnout? A skořici jste do jídelníčku zařadili?
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Ilustrační snímek
8 fotografií
Boky, často označované jako madla lásky, anglicky love handles nebo hanlivě „pneumatiky“, patří k nejodolnějším tukovým zásobám na těle. Mnoho lidí zkouší šikmé břišní svaly posilovat pomocí sklapovaček, úklonů nebo bočních planků, ale samotné cviky nestačí. O tom, zda boky zmizí, rozhoduje především kalorický deficit, celkové hubnutí, genetika a hormony. Dřepy, výpady nebo HIIT trénink mohou pomoci zpevnit postavu a zvýšit energetický výdej, ale tuk z boků nelze spalovat izolovaně pouze v jedné oblasti těla.

Obsah

Co jsou boky a proč se na nich drží podkožní tuk?

V běžné řeči se při hubnutí jako boky obvykle označuje oblast mezi pasem, horní částí kyčlí, spodní částí břicha a dolními zády. V angličtině se pro ně vžil populární výraz love handles, případně flanks. Anatomicky tuto oblast definuje kyčel, pánev, bederní oblast a šikmé břišní svaly (obliques). Tyto pověstné polštářky jsou tvořeny převážně podkožním tukem, nikoliv viscerálním (vnitrobřišním) tukem kolem orgánů. Proto jsou tak viditelné a lze je snadno uchopit mezi prsty.

To, jak moc se v těchto partiích tuk usazuje, ovlivňuje genetická predispozice a pohlavní hormony:

  • U žen (gynoidní typ): Postava typu „hruška“ je typická tím, že se podkožní tuk ukládá primárně na bocích, stehnech a hýždích, přičemž podíl viscerálního tuku bývá nižší. Za toto rozložení je zodpovědný estrogen. Z evolučního hlediska slouží tuk na bocích jako energetická zásoba pro těhotenství a kojení.
  • U mužů (androidní typ): Postava typu „jablko“ inklinuje k ukládání tuku do břicha a nese s sebou vyšší podíl nebezpečného viscerálního tuku. U mužů dochází k ukládání tuku na břiše a bocích současně, proto muži většinou neřeší pouze samotné boky, ale kompletní obvod pasu.
Poměr pasu a boků (WHR) a zdravotní rizika
PohlavíNízké rizikoZvýšené rizikoVysoké riziko
Ženypod 0,800,80–0,85nad 0,85
Mužipod 0,900,90–0,99nad 1,00

Ukazatel WHR (Waist-to-Hip Ratio) vyjadřuje poměr obvodu pasu k obvodu boků a spolehlivě indikuje distribuci tuku v těle.

Jak si index WHR spočítat doma?

K výpočtu vám stačí obyčejný krejčovský metr, kalkulačka v telefonu a dvě rychlá měření:

  1. Změřte si obvod pasu: Měřte se v polovině vzdálenosti mezi spodním okrajem dolního žebra a horním okrajem kyčelní kosti (zhruba v úrovni pupíku). Měřte se při přirozeném výdechu, břicho nezatahujte ani úmyslně nenafukujte.
  2. Změřte si obvod boků: Metr přiložte kolem boků v místě, kde jsou vaše hýždě nejširší.
  3. Čísla vydělte: Nyní stačí obvod pasu v centimetrech vydělit obvodem boků v centimetrech.

Příklad: Pokud má žena v pase 76 cm a přes boky 92 cm, výpočet vypadá takto: 76/92 = 0,82. Podle naší tabulky to znamená, že se nachází v pásmu mírně zvýšeného rizika a redukce v oblasti pasu by jejímu zdraví prospěla.

Cílené cviky na boky sice neodstraňují podkožní tuk lokálně, jsou ale nezbytné...

Jak rychle lze zhubnout boky a obvod pasu?

Prvním krokem k úspěchu je pochopení, že lokální hubnutí jedné partie (tzv. spot reduction) neexistuje. Vědecké poznatky opakovaně potvrzují, že nelze spalovat tuk cíleně pouze z boků, břicha nebo stehen. Tuk mizí z těla plošně podle geneticky daného vzorce.

Podkožní tuk na bocích je metabolicky méně aktivní, reaguje pomaleji než viscerální tuk a pro mnoho lidí představuje vůbec poslední tukovou zásobu, které se tělo zbavuje. Zejména ženy často pozorují, že při hubnutí jde dolů nejprve obličej, paže, hrudník a břicho, zatímco boky přicházejí na řadu až v závěrečné fázi.

Úbytek tuku na bocích se projevuje postupným zmenšováním obvodu pasu. Zde je přehled, jak úbytek celkové váhy koreluje se změnami v problematických partiích:

Orientační tempo změn při hubnutí
Změna celkové hmotnostiOrientační výsledek v oblasti pasu
−2 až −3 kgcca −1 cm v pase
−5 kgčasto −2 až −5 cm v pase
−10 kgviditelné zmenšení boků u většiny lidí
Snažíte se zhubnout? A skořici jste do jídelníčku zařadili?

Jídelníček pro hubnutí boků: Pozor na alkohol a sůl

Základním pilířem úspěchu je správně nastavená strava a kalorický deficit.

Výpočet BMI

BMI se počítá vydělením tělesné hmotnosti v kilogramech druhou mocninou výšky v metrech. Vzoreček tedy vypadá: BMI = kg/m2

Pro ženu, která váží 60 kilogramů a měří 165 centimetrů, tak výpočet vypadá takto: 60/1,652 = BMI 22.

Bez dlouhodobého mírného nedostatku energie (ideálně 300–700 kcal denně) tělo k odbourávání podkožních zásob nedonutíte. Jídelníček by měl obsahovat dostatek bílkovin pro ochranu svalů, vlákninu pro pocit sytosti, spoustu zeleniny a minimum vysoce průmyslově zpracovaných potravin.

Oblast kolem pasu a boků má však v souvislosti se stravou dvě velká specifika:

  1. Alkohol je největší nepřítel boků: Pivo, víno i tvrdý alkohol mají měřitelně silnější vliv na ukládání tuku v oblasti břicha a boků. Alkohol dodává tělu prázdné kalorie, zhoršuje sebekontrolu při jídle a prokazatelně podporuje ukládání podkožního tuku na trupu. Doporučením je omezit alkohol maximálně na 1–2 dny v týdnu a zcela se vyhnout pravidelnému pití piva či sladkých koktejlů.
  2. Sůl opticky zvětšuje pas: Nadměrný příjem sodíku sice nezvyšuje množství tukové tkáně, ale způsobuje masivní zadržování vody v podkoží. To může opticky nafukovat břicho a rozšiřovat obvod pasu.

Potraviny vhodné do redukčního režimu

  • Bílkoviny: Kuřecí maso, ryby, vejce, odtučněný tvaroh, řecký jogurt, luštěniny.
  • Vláknina: Čerstvá zelenina a ovoce, luštěniny, ovesné vločky.
  • Zdravé tuky: Olivový olej, avokádo, ořechy.
Avokádo a vajíčko k sobě chuťově velmi pasují. Navíc dodají tělu potřebné...

Nejlepší cviky na šikmé břišní svaly a boky

Znovu je třeba zdůraznit: žádný cvik sám o sobě tuk z boků nespálí. Cílený silový trénink má však obrovský význam – zpevňuje oblast pasu, posiluje hluboký střed těla, zlepšuje držení postavy a opticky zužuje a tvaruje siluetu. Klíčem jsou šikmé břišní svaly (obliques), které definují vizuální linii mezi hrudníkem, pasem a kyčlemi.

Přehled nejúčinnějších cviků pro pevný pas
CvikHlavní zapojení a přínos
DřepyKomplexní cvik, zapojení celého těla a hýždí, vysoký výdej
VýpadyTvarování hýždí a stehen, stabilizace středu těla
Side plank (boční vzpor)Izolované posílení a zpevnění šikmých břišních svalů
WoodchopperRotační cvik na kladce či s medicinbalem zaměřený na obliques
Windshield wipersPokročilý cvik na hluboký střed těla a rotaci pasu
Ruské zkracovačkyDynamické posílení šikmých břišních svalů v sedě
Mountain climberSkvělá kombinace posílení středu těla (core) a kardia
Farmer carry jednoručChůze se zátěží v jedné ruce, intenzivní stabilizace trupu
Ilustrační snímek

Aerobní cvičení a zvyšování kalorického výdeje

Chcete-li hubnutí boků urychlit, musíte zvýšit svůj celkový kalorický výdej. Nejpodceňovanějším, ale extrémně účinným nástrojem je obyčejná svižná chůze. Cílení na 8 000 až 12 000 kroků denně dokáže s podkožním tukem udělat divy.

Pokud však hledáte časově nejefektivnější metodu pro spalování tuku v oblasti pasu a boků, zařaďte HIIT (vysoce intenzivní intervalový trénink) nebo kruhový trénink. Výzkumy potvrzují, že tyto intenzivní formy pohybu zvyšují výdej energie i po skončení tréninku a jsou při pálení tuku efektivnější než stejně dlouhé pomalé kardio v konstantním tempu.

Skvělým tajným trumfem je také kettlebell swing. Tento cvik v sobě dokonale kombinuje kardio cvičení se silovým tréninkem. Generuje obrovský kalorický výdej, masivně aktivuje střed těla a intenzivně zapojuje právě šikmé břišní svaly.

Orientační kalorický výdej aktivit (pro člověka o váze 70–80 kg)
AktivitaKalorický výdej (kcal/hodina)
Svižná chůze250–400
Turistika v terénu350–500
Kruhový trénink450–800
HIIT500–900
Kettlebell swing500–800
Běh600–900
Zrychlit metabolismus a tím přispět k udržení zdravé hmotnosti mohou i některé...

A co doplňky stravy? Zázračná pilulka na love handles neexistuje

V oblasti doplňků stravy platí jednoduchá vědecká pravda: neexistuje žádný specifický spalovač tuku na boky, ani tabletka, která by cíleně likvidovala madla lásky. Jakékoliv přípravky slibující lokální úbytek tuku nejsou vědecky podložené.

Existují však legální a bezpečné doplňky, které váš redukční režim podpoří celkově:

  • Protein: Zvyšuje pocit sytosti po jídle a chrání svalovou hmotu před spálením v deficitu.
  • Vláknina: Pomáhá tlumit hlad a zlepšuje kontrolu nad celkovým denním příjmem energie.
  • Kofein: Užívá se před tréninkem, mírně zvyšuje výkon, nabudí organismus a zlepší intenzitu cvičení.
Káva je zdravá. To už se ví! Pijte ji ale černou, bez cukru.

Životní styl: Jak proces ovlivňují hormony, stres a spánek?

Hubnutí není jen o matematice přijatých a vydaných kalorií, obrovské slovo má váš hormonální stav.

  • Kortizol (stresový hormon): Chronický a dlouhodobý stres zvedá hladinu kortizolu v krvi. Tento hormon prokazatelně podporuje ukládání tuku v oblasti trupu a pasu a výrazně komplikuje snahu o hubnutí.
  • Spánek: Nedostatek spánku rozhasí hormony hladu a sytosti (ghrelin a leptin). Výsledkem je zvýšená chuť k jídlu, horší regenerace a extrémní obtíže při udržování kalorického deficitu.
  • Menopauza a andropauza: U žen dochází během menopauzy k zajímavému paradoxu. Zatímco před ní má estrogen tendenci ukládat tuk spíše na boky, stehna a hýždě, po menopauze se kvůli hormonálním změnám distribuce tuku přesouvá směrem do břicha a kolem pasu.

Liposukce a estetické úpravy boků: Modelace není hubnutí

Oblast love handles patří celosvětově k nejčastějším důvodům, proč lidé navštěvují kliniky estetické medicíny. Pokud podkožní tuk v této partii nereaguje ani na správnou stravu, moderní medicína nabízí několik řešení. Je však nutné zdůraznit, že estetické zákroky neslouží jako metoda hubnutí, ale výhradně jako nástroj pro lokální modelaci postavy.

Přehled estetických metod úpravy boků
ZákrokOrientační cena v ČRDélka rekonvalescenceOčekávaný výsledek
Liposukce (chirurgická)25 000 – 70 000 Kč1 – 4 týdnyVýrazný úbytek podkožního tuku v daném místě
Laserová liposukce35 000 – 90 000 KčKratší než u klasickéVýrazný efekt spojený se zpevněním kůže
Kryolipolýza (zmražení tuku)5 000 – 20 000 Kč (za oblast)Minimální (neinvazivní)Mírný až střední úbytek tukových buněk
LipomodelaceIndividuální2 – 6 týdnůCelková modelace a konturování postavy

Proč vám nejde zhubnout boky a jak to zlomit?

Pokud stojíte na místě a vaše pneumatika na bocích se nechce pohnout, nejčastěji za to může jeden z těchto šesti faktorů:

  1. Genetika: Máte-li gynoidní typ postavy (tvar hrušky), vaše tělo má boky zakódované jako hlavní zásobárnu a začne je uvolňovat až jako úplně poslední. Pomůže jen vytrvalost.
  2. Skryté kalorie z alkoholu: Pravidelné pití piva, vína či drinků je nejčastějším přehlíženým důvodem neúspěchu při shazování love handles.
  3. Příliš malý nebo žádný kalorický deficit: Můžete jíst extrémně zdravé potraviny, ale pokud je jich celkově moc, tělo nemá důvod brát energii z podkožních zásob.
  4. Nedostatek přirozeného pohybu: Nízký každodenní energetický výdej (sedavé zaměstnání, minimum chůze).
  5. Vysoký stres a mizerný spánek: Zvýšený kortizol blokuje redukci tuku na trupu a unavené tělo vyžaduje více kalorického jídla.
  6. Nerealistická očekávání: Boky jsou jednou z nejtvrdohlavějších partií lidského těla. I při stoprocentně správném postupu mohou být viditelné změny patrné až po několika měsících poctivé práce.
Drastické diety založené na kalorickém deficitu často končí jojo efektem.

Pokud chcete úspěšně zhubnout boky, musíte přijmout fakt, že madla lásky nezmizí kvůli stovkám rotací pasu a sed-lehů, ale výhradně díky celkovému snížení procenta tělesného tuku.

Komplexní cviky jako dřepy a výpady v kombinaci s posílením šikmých břišních svalů dodají vaší postavě pevnost a krásnou atletickou siluetu. Rozhodující slovo má však vždy dlouhodobý kalorický deficit, striktní omezení alkoholu, dostatek spánku a především trpělivost, která v boji s geneticky nejodolnějšími partiemi těla rozhoduje.

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