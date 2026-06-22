Jakmile chcete shodit přebytečná kila trvale, musíte pochopit, jak správně nastavit kalorický deficit, jak upravit svůj jídelníček a jaké zvolit cvičení, aby vaše tělo pálilo skutečné tukové zásoby a ne pouze vodu.
Je reálné zhubnout 5 kg a jak rychle?
Výpočet BMI
BMI se počítá vydělením tělesné hmotnosti v kilogramech druhou mocninou výšky v metrech. Vzoreček tedy vypadá: BMI = kg/m2
Pro ženu, která má 60 kilogramů a měří 165 centimetrů, tak výpočet vypadá takto: 60/1,652 = BMI 22.
Shodit 5 kg čistého tuku je naprosto reálné, ale vyžaduje to čas a správnou strategii. Odborné lékařské instituce považují za zdravé a udržitelné tempo úbytek 0,5–1 kg hmotnosti týdně. Chcete-li tedy, aby vám nová hmotnost vydržela, reálná doba pro zdravé shození pěti kilogramů se pohybuje v rozmezí 5 až 10 týdnů.
V prvním týdnu redukčního režimu sice váha často ukáže i dvoukilový skok dolů, nenechte se však oklamat. V této fázi neodchází tuk, ale především vázaná voda a zásobní sacharid glykogen. Jakmile se glykogenové zásoby vyčerpají, úbytek hmotnosti se zpomalí na reálné tempo.
Následující tabulka ukazuje, za jak dlouho teoreticky shodíte 5 kg v závislosti na tom, o kolik kalorií denně snížíte svůj jídelníček oproti běžnému výdeji:
|Denní kalorický deficit
|Přibližná doba k úbytku 5 kg
|Charakteristika režimu
|300 kcal/den
|cca 13 týdnů
|Velmi mírný, velmi snadno udržitelný, vhodný pro nižší startovní hmotnost.
|500 kcal/den
|cca 8 týdnů
|Optimální zlatá střední cesta pro trvalé výsledky bez hladovění.
|750 kcal/den
|cca 5–6 týdnů
|Přísnější režim, vyžaduje přesné vážení porcí a vyšší aktivitu.
|1000 kcal/den
|cca 4 týdny
|Hranice zdravého maxima, hrozí únava a ztráta svalů.
Varování
Sliby typu „zhubněte 5 kg za týden“ jsou čistý marketingový podvod. Za 7 dní nelze spálit 5 kg tukové tkáně. Pokud hmotnost takto rychle klesne, jde výhradně o dehydrataci a vyprázdnění střev. Jakmile se napijete a najíte, kila se okamžitě vrátí zpět.
Kalorický deficit pro zhubnutí 5 kg
Základním zákonem každého hubnutí je kalorický deficit – stav, kdy vaše tělo vydá více energie, než kolik jí přijme v potravě. Abychom pochopili matematiku hubnutí, musíme znát dvě klíčové hodnoty:
- Bazální metabolický výdej (BMR): Energie, kterou vaše tělo spotřebuje v naprostém klidu pouze na udržení základních životních funkcí (dýchání, činnost srdce, mozku). Pod tuto hodnotu by váš denní příjem nikdy neměl klesnout!
- Celkový denní energetický výdej (TDEE): Celkové množství kalorií, které spálíte za den. Zahrnuje BMR, energii na strávení jídla a veškerý váš pohyb (práce, chůze, sport).
|Hmotnost a výška
|Věk
|Úroveň denní aktivity
|Přibližný výdej (TDEE)
|Doporučený příjem pro hubnutí
|Žena, 70 kg / 168 cm
|35 let
|Sedavé zaměstnání, chůze
|1 900 kcal / den
|1 450–1 520 kcal / den
|Žena, 85 kg / 170 cm
|40 let
|Sedavé zaměstnání + 3x cvičení
|2 300 kcal / den
|1 800–1 850 kcal / den
|Muž, 90 kg / 180 cm
|30 let
|Středně aktivní (fyzická práce)
|2 800 kcal / den
|2 250–2 300 kcal / den
Pro bezpečné a trvalé hubnutí doporučují nutriční terapeuti nastavit mírný deficit ve výši 15–20 % z vašeho TDEE. Drastické deficity (40 % a více) přepnou tělo do nouzového režimu, zpomalí metabolismus a dramaticky zvýší riziko jojo efektu.
Matematika hubnutí
Jeden kilogram lidského tuku v sobě ukrývá energii přibližně 7 700 kcal. Chcete-li zhubnout 5 kg tuku, musíte vytvořit celkový deficit 38 500 kcal. Pokud nastavíte udržitelný deficit 500 kcal denně, za týden ušetříte 3 500 kcal (cca 0,5 kg tuku) a cílových 5 kg shodíte za necelých 11 týdnů. Důležité je přitom hlídat správný poměr pro makroživiny – tedy bílkoviny, sacharidy a tuky.
Jídelníček na 5 kg dolů
Zapomeňte na hladovění. Správný jídelníček na hubnutí 5 kg musí být poskládaný tak, abyste sytili tělo, nikoli své choutky. Ideální je rozložit denní příjem kalorií do třech hlavních jídel a jedné vydatné svačiny. Zásadním pravidlem je zařadit kvalitní bílkoviny (protein) ke každé porci. Bílkoviny totiž mají nejvyšší syticí schopnost, chrání vaše svaly před spálením a tělo na jejich strávení spotřebuje nejvíce energie.
Stejně důležitá je vláknina a čerstvá zelenina, které mechanicky zaplní žaludek a zpomalí vstřebávání cukrů do krve, čímž předejdete záchvatům vlčího hladu. Sacharidy a tuky z jídelníčku nevyřazujte, volte však jejich komplexní a zdravé zdroje (brambory, rýže, ořechy, olivový olej).
Vzorový denní jídelníček při redukci hmotnosti
Pozn.: Pro ženu měřící 168 centimetrů s hmotností 70 kilogramů a sedavým zaměstnáním bez pohybu.
|Chod
|Kalorie (kcal)
|Bílkoviny (g)
|Sacharidy (g)
|Tuky (g)
|Snídaně
|395
|32
|45
|8
|Oběd
|450
|38
|44
|12
|Svačina
|220
|20
|28
|2
|Večeře
|440
|34
|29
|19
|CELKEM
|1 505
|124
|146
|41
Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou počítány s variantou lososa u večeře. Losos je tučnější ryba, která dodá tělu zdravé omega 3 mastné kyseliny. Pokud si vyberete libovou tresku, celkový denní příjem klesne zhruba o 100 kcal a ubude cca 10 gramů tuku, což je v obou případech pro hubnutí naprosto v pořádku.
Co jíst, když chcete zhubnout 5 kg?
- Bílkoviny: Libové maso (kuřecí, krůtí, hovězí zadní), čerstvé ryby, vejce, neochucený tvaroh, skyr, řecké jogurty, luštěniny (čočka, cizrna), tofu.
- Sacharidy a vláknina: Ovesné vločky, brambory, batáty, rýže basmati, celozrnné přílohy a pečivo, obrovské množství zeleniny ke každému jídlu a přiměřené porce ovoce.
Čemu se obloukem vyhnout?
Vyřaďte tekuté kalorie v podobě slazených nápojů, průmyslově zpracované potraviny, trans-mastné kyseliny (polotovary, smažené) a bílé pečivo, které vás nezasytí. Pozor si dejte na alkohol (zvlášť pivo a víno) a zdánlivě „light“ produkty, které sice mají méně tuku, ale výrobci do nich sypou pro zachování chuti cukr.
|Nápoj nebo pochutina
|Průměrná porce
|Kalorická hodnota
|Co to udělá s vaším deficitem?
|Velké pivo (12°)
|0,5 l
|cca 230 kcal
|Vymaže polovinu vašeho denního deficitu.
|Bílé suché víno
|2 dcl
|cca 140 kcal
|Dvě sklenky večer u televize stopnou spalování tuků.
|Cappuccino se sirupem
|1 větší šálek
|cca 180 kcal
|Tekutý cukr, který vás vůbec nenasytí.
Cvičení pro zhubnutí 5 kg
Zhubnout se dá i bez jediné minuty strávené v posilovně, ale s pohybem je celý proces mnohem rychlejší, vizuálně estetičtější a hlavně dlouhodobě udržitelný. Správně sestavený tréninkový plán vám pomůže navýšit celkový kalorický výdej a zajistí, že tělo bude tvarovat pevnou postavu.
Ideální kombinace pro efektivní redukci tuku vypadá takto:
- Silový trénink (2–3× týdně): Cvičení s vlastní vahou nebo s činkami je důležité pro to, aby tělo vědělo, že sval potřebuje a nesmí ho v deficitu spálit jako zdroj energie.
- Aerobní cvičení a kardio (1–2× týdně): Běh, jízda na kole, plavání nebo intenzivní HIIT trénink, které efektivně pálí kalorie během aktivity.
- Pravidelná chůze: Nejpřirozenější a nejvíce podceňovaný nástroj. Cíl 8 tisíc až 10 tisíc kroků denně dokáže u člověka se sedavým zaměstnáním zvýšit denní výdej o stovky kalorií bez pocitu vyčerpání.
|Typ pohybové aktivity
|Energetický výdej za 30 minut
|Hlavní benefit pro tělo
|Svižná chůze (5 km/h)
|cca 130 kcal
|Nezatěžuje klouby, ideální pro regeneraci.
|Běh (střední tempo)
|cca 270 kcal
|Vysoký kalorický výdej, kardiovaskulární zdraví.
|Silový trénink (intenzivní)
|cca 180 kcal
|Budování svalů, zrychlení metabolismu i po cvičení.
|HIIT (vysoce intenzivní intervaly)
|cca 290 kcal
|Maximální spalování za minimální čas.
|Partie
|Cviky
|Břicho
|plank, sedy lehy, zkracovačky
|Stehna
|dřepy, výpady, mrtvý tah
|Nohy
|dřepy, kmity, výšlapy
|Ruce
|kliky, vzpažování, činky
|Zadek
|zanožování, dřepy, výpady
|Obličej
|obličejová gymnastika
|Boky
|dřepy, výpady, boční vzpor
Hubnutí 5 kg bez cvičení
Pokud vám zdravotní stav nebo časové možnosti nedovolují sportovat, musíte se stoprocentně opřít o přísnější kontrolu stravy (vytvořit deficit čistě jídlem) a maximalizovat takzvaný NEAT – neřízenou pohybovou aktivitu. Choďte pěšky po schodech místo výtahu, vystupte o zastávku dřív z tramvaje a u telefonování doma choďte po pokoji. Každý krok se počítá.
Doplňky stravy pro zhubnutí 5 kg
Na trhu neexistuje žádná zázračná pilulka, která by odvedla těžkou práci za vás. Suplementy představují pouze pověstnou špičku ledovce (tvoří zhruba 5 % úspěchu). Některé vám však mohou redukční cestu výrazně usnadnit.
|Doplněk stravy
|Deklarovaný účinek výrobce
|Vědecky prokázaný reálný účinek
|Syrovátkový protein
|Rychlé hubnutí, nárůst svalů.
|Vynikající pomocník. Nezrychluje hubnutí přímo, ale perfektně zasytí, zahání chuť na sladké a pomáhá snadno doplnit bílkoviny.
|Vláknina (např. psyllium)
|Spalování tuků, čistka střev.
|Velmi dobrý. Nabobtná v žaludku, prodlužuje pocit sytosti po jídle a pomáhá správnému trávení.
|Kofein, zelený čaj
|Brutální spalování tuků vsedě.
|Mírný. Funguje jako stimulant před tréninkem. Dodá vám energii cvičit intenzivněji, čímž lehce navýší výdej.
|L-karnitin
|Okamžité tavení tukových zásob.
|Zanedbatelný. Vědecké studie u zdravých lidí nepotvrdily žádný zásadní vliv na rychlost hubnutí.
|Kreatin
|Nárůst síly.
|Nezpůsobuje hubnutí, ale pomáhá udržet sílu a svaly při tvrdém deficitu.
|Omega-3 mastné kyseliny
|Podpora zdraví a redukce hmotnosti.
|Klíčové pro hormonální zdraví a správné fungování metabolismu.
Životní styl: Spánek a stres pod lupou
Můžete mít perfektně spočítané kalorie, ale pokud spíte 5 hodin denně a v práci prožíváte peklo, váha se nepohne. Chronický stres totiž vyplavuje do těla hormon kortizol. Ten dává tělu signál, že je v ohrožení, a nutí ho držet se tukových zásob, přičemž je s oblibou ukládá do rizikové oblasti břicha (tzv. viscerální tuk).
Neméně důležitý je kvalitní spánek v délce 7 až 9 hodin. Pokud spíte dlouhodobě pod 6 hodin, v těle dochází k hormonálnímu rozvratu:
- Prudce stoupá hladina hormonu ghrelin (hormon hladu) – ráno se probudíte vyčerpaní a s neovladatelnou chutí na vysoce kalorická a sladká jídla.
- Naopak klesá hormon leptin (hormon sytosti) – i po vydatném jídle se budete cítit neuspokojení.
Na léky na hubnutí jako Ozempic nebo Adipex zapomeňte
V dnešní době jsou moderní léky na obezitu obrovským celosvětovým tématem. Přípravky jako Wegovy či Mounjaro (obsahující látky semaglutid a tirzepatid) fungují tak, že tlumí chuť k jídlu a zpomalují vyprazdňování žaludku. Starší přípravky jako Adipex zase stimulují centrální nervovou soustavu.
Je však potřeba říct na rovinu: Cíl zhubnout 5 kg není pro tyto léky indikací. Lékaři tyto medikamenty předepisují pacientům s klinickou obezitou (BMI nad 30, případně nad 27 s přidruženými chorobami jako cukrovka nebo vysoký tlak). Každý lék má své vedlejší účinky a brát je kvůli kosmetické úpravě pěti kil je hazard se zdravím. Tento menší cíl vždy řešte přirozenou úpravou životního stylu.
Jak si hmotnost udržet a vyhnout se jojo efektu?
Shodit kila je těžké, ale udržení hmotnosti po úspěšném zhubnutí bývá pro většinu lidí tou vůbec největší výzvou. V západní fitness literatuře se pro tuto fázi stabilizace používá odborný termín weight maintenance. Právě v tomto období totiž většina lidí selže a nastává obávaný jojo efekt.
Proč k němu dochází? Během redukce se projevuje takzvaná adaptivní termogeneze – biologický mechanismus, kdy se tělo brání nedostatku energie, zpomaluje metabolismus a s poklesem hmotnosti začne přirozeně pálit méně kalorií. Menší tělo zkrátka spotřebuje méně paliva a váš celkový denní energetický výdej (TDEE – Total Daily Energy Expenditure) po zhubnutí 5 kg klesne.
Jakmile dosáhnete vysněného cíle, nesmíte se v žádném případě vrátit k původnímu způsobu stravování a vysokému kalorickému příjmu, na který bylo tělo zvyklé s vyšší hmotností. Nutností je udržet si nově upravenou stravu a příjem navyšujte na udržovací hodnoty (nové TDEE) velmi pozvolna, ideálně přidáváním zhruba 100 až 200 kcal za týden.
Zlaté pravidlo dvou kilogramů
Abyste si novou hmotnost pojistili, nastavte si takzvanou toleranční zónu. Pokud po skončení diety vaše hmotnost mírně zakolísá o 1 kg nahoru, zůstaňte v klidu – často jde jen o zadrženou vodu ze sacharidů nebo plnější žaludek.
Zaveďte však striktní pravidlo 2 kg tolerance. Jakmile hodnota přeleze hranici 2 kg nad váš stanovený cíl, je to jasný varovný signál, že jste v dlouhodobém nadbytku. V ten moment je nutné okamžitě zakročit, na pár týdnů se vrátit k osvědčenému deficitnímu režimu, kontrolovat si spánek a dál udržovat vyšší podíl bílkovin ve stravě, dokud se váha nevrátí do normálu.
Nejčastější chyby, proč vám nejde zhubnout 5 kg
Pokud máte pocit, že děláte všechno správně, a ručička váhy týdny stagnuje, nejčastěji za to mohou tyto skryté faktory:
- Nepočítané drobnosti: „Zobnutí“ oříšku při vaření, ochutnávání, lžíce oleje navíc na pánev... Tyto drobnosti mohou klidně udělat 300 kcal denně, které vám smažou celý deficit.
- Víkendové přejídání: Pět dní držíte striktní režim, ale v sobotu a v neděli si dopřejete pizzu, pivo a koláčky. Kalorický přebytek z víkendu spolehlivě vymaže celotýdenní snahu.
- Zdravotní a hormonální příčiny: Pokud jste v prokazatelném deficitu, jídlo si poctivě vážíte na gramy a ručička váhy přesto neklesá, na vině mohou být zdravotní komplikace. Patří sem snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza), inzulinová rezistence, syndrom polycystických ovarií (PCOS) či hormonální změny spojené s menopauzou. V takovém případě netlačte na pilu a navštivte svého lékaře, který pomocí krevních testů odhalí přesnou příčinu.
Cesta za vysněnou postavou nekončí dnem, kdy na váze blikne vytoužené číslo, ale dnem, kdy se v novém těle začnete cítit skvěle. Těch pět kilogramů máte na dosah ruky – stačí jen začít hned příštím jídlem.