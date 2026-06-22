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Jak zhubnout 5 kg: realistický plán s deficitem, jídelníčkem i cvičením

Ivana Vaňkátová
  4:00
Pustit se do formování postavy s cílem zhubnout 5 kg je skvělý, realistický a zdraví prospěšný cíl. Často se však stává, že lidé v touze po okamžité změně podlehnou slibům zázračných detoxů a drastických diet, které slibují takový úbytek za jediný týden. Výsledkem bývá ztráta energie, svalů a nevyhnutelný jojo efekt, který veškerou snahu do jednoho měsíce zmaří.

Pravidelný pohyb a dostatek spánku jsou klíčovými pilíři, které pomáhají udržet svalovou hmotu a nastartovat celkový denní energetický výdej. | foto: Canva

Jakmile chcete shodit přebytečná kila trvale, musíte pochopit, jak správně nastavit kalorický deficit, jak upravit svůj jídelníček a jaké zvolit cvičení, aby vaše tělo pálilo skutečné tukové zásoby a ne pouze vodu.

Je reálné zhubnout 5 kg a jak rychle?

Výpočet BMI

BMI se počítá vydělením tělesné hmotnosti v kilogramech druhou mocninou výšky v metrech. Vzoreček tedy vypadá: BMI = kg/m2

Pro ženu, která má 60 kilogramů a měří 165 centimetrů, tak výpočet vypadá takto: 60/1,652 = BMI 22.

Shodit 5 kg čistého tuku je naprosto reálné, ale vyžaduje to čas a správnou strategii. Odborné lékařské instituce považují za zdravé a udržitelné tempo úbytek 0,5–1 kg hmotnosti týdně. Chcete-li tedy, aby vám nová hmotnost vydržela, reálná doba pro zdravé shození pěti kilogramů se pohybuje v rozmezí 5 až 10 týdnů.

V prvním týdnu redukčního režimu sice váha často ukáže i dvoukilový skok dolů, nenechte se však oklamat. V této fázi neodchází tuk, ale především vázaná voda a zásobní sacharid glykogen. Jakmile se glykogenové zásoby vyčerpají, úbytek hmotnosti se zpomalí na reálné tempo.

Následující tabulka ukazuje, za jak dlouho teoreticky shodíte 5 kg v závislosti na tom, o kolik kalorií denně snížíte svůj jídelníček oproti běžnému výdeji:

Orientační doba pro shození 5 kg podle denního deficitu
Denní kalorický deficitPřibližná doba k úbytku 5 kgCharakteristika režimu
300 kcal/dencca 13 týdnůVelmi mírný, velmi snadno udržitelný, vhodný pro nižší startovní hmotnost.
500 kcal/dencca 8 týdnůOptimální zlatá střední cesta pro trvalé výsledky bez hladovění.
750 kcal/dencca 5–6 týdnůPřísnější režim, vyžaduje přesné vážení porcí a vyšší aktivitu.
1000 kcal/dencca 4 týdnyHranice zdravého maxima, hrozí únava a ztráta svalů.

Varování

Sliby typu „zhubněte 5 kg za týden“ jsou čistý marketingový podvod. Za 7 dní nelze spálit 5 kg tukové tkáně. Pokud hmotnost takto rychle klesne, jde výhradně o dehydrataci a vyprázdnění střev. Jakmile se napijete a najíte, kila se okamžitě vrátí zpět.

Skořice může pomoci v režimu. Pokud se snažíte zhubnout, zařaďte ji do...

Kalorický deficit pro zhubnutí 5 kg

Základním zákonem každého hubnutí je kalorický deficit – stav, kdy vaše tělo vydá více energie, než kolik jí přijme v potravě. Abychom pochopili matematiku hubnutí, musíme znát dvě klíčové hodnoty:

  1. Bazální metabolický výdej (BMR): Energie, kterou vaše tělo spotřebuje v naprostém klidu pouze na udržení základních životních funkcí (dýchání, činnost srdce, mozku). Pod tuto hodnotu by váš denní příjem nikdy neměl klesnout!
  2. Celkový denní energetický výdej (TDEE): Celkové množství kalorií, které spálíte za den. Zahrnuje BMR, energii na strávení jídla a veškerý váš pohyb (práce, chůze, sport).
Příklad orientačních hodnot TDEE podle hmotnosti a aktivity
Hmotnost a výškaVěkÚroveň denní aktivityPřibližný výdej (TDEE)Doporučený příjem pro hubnutí
Žena, 70 kg / 168 cm35 letSedavé zaměstnání, chůze1 900 kcal / den1 450–1 520 kcal / den
Žena, 85 kg / 170 cm40 letSedavé zaměstnání + 3x cvičení2 300 kcal / den1 800–1 850 kcal / den
Muž, 90 kg / 180 cm30 letStředně aktivní (fyzická práce)2 800 kcal / den2 250–2 300 kcal / den

Pro bezpečné a trvalé hubnutí doporučují nutriční terapeuti nastavit mírný deficit ve výši 15–20 % z vašeho TDEE. Drastické deficity (40 % a více) přepnou tělo do nouzového režimu, zpomalí metabolismus a dramaticky zvýší riziko jojo efektu.

Matematika hubnutí

Jeden kilogram lidského tuku v sobě ukrývá energii přibližně 7 700 kcal. Chcete-li zhubnout 5 kg tuku, musíte vytvořit celkový deficit 38 500 kcal. Pokud nastavíte udržitelný deficit 500 kcal denně, za týden ušetříte 3 500 kcal (cca 0,5 kg tuku) a cílových 5 kg shodíte za necelých 11 týdnů. Důležité je přitom hlídat správný poměr pro makroživiny – tedy bílkoviny, sacharidy a tuky.

Snažíte se zhubnout? A skořici jste do jídelníčku zařadili?

Jídelníček na 5 kg dolů

Zapomeňte na hladovění. Správný jídelníček na hubnutí 5 kg musí být poskládaný tak, abyste sytili tělo, nikoli své choutky. Ideální je rozložit denní příjem kalorií do třech hlavních jídel a jedné vydatné svačiny. Zásadním pravidlem je zařadit kvalitní bílkoviny (protein) ke každé porci. Bílkoviny totiž mají nejvyšší syticí schopnost, chrání vaše svaly před spálením a tělo na jejich strávení spotřebuje nejvíce energie.

Stejně důležitá je vláknina a čerstvá zelenina, které mechanicky zaplní žaludek a zpomalí vstřebávání cukrů do krve, čímž předejdete záchvatům vlčího hladu. Sacharidy a tuky z jídelníčku nevyřazujte, volte však jejich komplexní a zdravé zdroje (brambory, rýže, ořechy, olivový olej).

Vzorový denní jídelníček při redukci hmotnosti

Pozn.: Pro ženu měřící 168 centimetrů s hmotností 70 kilogramů a sedavým zaměstnáním bez pohybu.

  • Snídaně na hubnutí: Ovesná kaše (50 g vloček) vařená ve vodě, smíchaná s jedním polotučným tvarohem nebo řeckým jogurtem (0 % tuku), posypaná hrstí borůvek a lžičkou drcených mandlí.
  • Oběd: Pečené libové maso (150 g kuřecích prsou), 150 g vařené rýže, velká miska míchaného zeleninového salátu pokapaná lžičkou extra panenského olivového oleje.
  • Svačina: Proteinový pudink nebo skyr bez příchutě, jedno menší jablko.
  • Večeře na hubnutí: Na grilu připravené ryby (150 g lososa nebo tresky), pečená zelenina (cuketa, paprika, lilek) a 120 g vařených brambor ve slupce.
Výživové hodnoty vzorového dne
ChodKalorie (kcal)Bílkoviny (g)Sacharidy (g)Tuky (g)
Snídaně39532458
Oběd450384412
Svačina22020282
Večeře440342919
CELKEM1 50512414641

Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou počítány s variantou lososa u večeře. Losos je tučnější ryba, která dodá tělu zdravé omega 3 mastné kyseliny. Pokud si vyberete libovou tresku, celkový denní příjem klesne zhruba o 100 kcal a ubude cca 10 gramů tuku, což je v obou případech pro hubnutí naprosto v pořádku.

Dejte si k večeři tvaroh. Po 50 je podstatné, co jíte víc než doposud.

Co jíst, když chcete zhubnout 5 kg?

  • Bílkoviny: Libové maso (kuřecí, krůtí, hovězí zadní), čerstvé ryby, vejce, neochucený tvaroh, skyr, řecké jogurty, luštěniny (čočka, cizrna), tofu.
  • Sacharidy a vláknina: Ovesné vločky, brambory, batáty, rýže basmati, celozrnné přílohy a pečivo, obrovské množství zeleniny ke každému jídlu a přiměřené porce ovoce.

Čemu se obloukem vyhnout?

Vyřaďte tekuté kalorie v podobě slazených nápojů, průmyslově zpracované potraviny, trans-mastné kyseliny (polotovary, smažené) a bílé pečivo, které vás nezasytí. Pozor si dejte na alkohol (zvlášť pivo a víno) a zdánlivě „light“ produkty, které sice mají méně tuku, ale výrobci do nich sypou pro zachování chuti cukr.

Skryté kalorické bomby, které vám kazí progres
Nápoj nebo pochutinaPrůměrná porceKalorická hodnotaCo to udělá s vaším deficitem?
Velké pivo (12°)0,5 lcca 230 kcalVymaže polovinu vašeho denního deficitu.
Bílé suché víno2 dclcca 140 kcalDvě sklenky večer u televize stopnou spalování tuků.
Cappuccino se sirupem1 větší šálekcca 180 kcalTekutý cukr, který vás vůbec nenasytí.

Cvičení pro zhubnutí 5 kg

Zhubnout se dá i bez jediné minuty strávené v posilovně, ale s pohybem je celý proces mnohem rychlejší, vizuálně estetičtější a hlavně dlouhodobě udržitelný. Správně sestavený tréninkový plán vám pomůže navýšit celkový kalorický výdej a zajistí, že tělo bude tvarovat pevnou postavu.

Ideální kombinace pro efektivní redukci tuku vypadá takto:

  • Silový trénink (2–3× týdně): Cvičení s vlastní vahou nebo s činkami je důležité pro to, aby tělo vědělo, že sval potřebuje a nesmí ho v deficitu spálit jako zdroj energie.
  • Aerobní cvičení a kardio (1–2× týdně): Běh, jízda na kole, plavání nebo intenzivní HIIT trénink, které efektivně pálí kalorie během aktivity.
  • Pravidelná chůze: Nejpřirozenější a nejvíce podceňovaný nástroj. Cíl 8 tisíc až 10 tisíc kroků denně dokáže u člověka se sedavým zaměstnáním zvýšit denní výdej o stovky kalorií bez pocitu vyčerpání.
Kolik energie spálíte za 30 minut aktivity? (Při hmotnosti cca 70 kg)
Typ pohybové aktivityEnergetický výdej za 30 minutHlavní benefit pro tělo
Svižná chůze (5 km/h)cca 130 kcalNezatěžuje klouby, ideální pro regeneraci.
Běh (střední tempo)cca 270 kcalVysoký kalorický výdej, kardiovaskulární zdraví.
Silový trénink (intenzivní)cca 180 kcalBudování svalů, zrychlení metabolismu i po cvičení.
HIIT (vysoce intenzivní intervaly)cca 290 kcalMaximální spalování za minimální čas.
Ani po 50 nesmíte zapomínat na pohyb. Pokud si chcete udržet kondici, v sedě to...
Nejlepší cviky na jednotlivé partie
PartieCviky
Břichoplank, sedy lehy, zkracovačky
Stehnadřepy, výpady, mrtvý tah
Nohydřepy, kmity, výšlapy
Rucekliky, vzpažování, činky
Zadekzanožování, dřepy, výpady
Obličejobličejová gymnastika
Bokydřepy, výpady, boční vzpor

Hubnutí 5 kg bez cvičení

Pokud vám zdravotní stav nebo časové možnosti nedovolují sportovat, musíte se stoprocentně opřít o přísnější kontrolu stravy (vytvořit deficit čistě jídlem) a maximalizovat takzvaný NEAT – neřízenou pohybovou aktivitu. Choďte pěšky po schodech místo výtahu, vystupte o zastávku dřív z tramvaje a u telefonování doma choďte po pokoji. Každý krok se počítá.

Doplňky stravy pro zhubnutí 5 kg

Na trhu neexistuje žádná zázračná pilulka, která by odvedla těžkou práci za vás. Suplementy představují pouze pověstnou špičku ledovce (tvoří zhruba 5 % úspěchu). Některé vám však mohou redukční cestu výrazně usnadnit.

Přehled účinnosti populárních doplňků stravy
Doplněk stravyDeklarovaný účinek výrobceVědecky prokázaný reálný účinek
Syrovátkový proteinRychlé hubnutí, nárůst svalů.Vynikající pomocník. Nezrychluje hubnutí přímo, ale perfektně zasytí, zahání chuť na sladké a pomáhá snadno doplnit bílkoviny.
Vláknina (např. psyllium)Spalování tuků, čistka střev.Velmi dobrý. Nabobtná v žaludku, prodlužuje pocit sytosti po jídle a pomáhá správnému trávení.
Kofein, zelený čajBrutální spalování tuků vsedě.Mírný. Funguje jako stimulant před tréninkem. Dodá vám energii cvičit intenzivněji, čímž lehce navýší výdej.
L-karnitinOkamžité tavení tukových zásob.Zanedbatelný. Vědecké studie u zdravých lidí nepotvrdily žádný zásadní vliv na rychlost hubnutí.
KreatinNárůst síly.Nezpůsobuje hubnutí, ale pomáhá udržet sílu a svaly při tvrdém deficitu.
Omega-3 mastné kyselinyPodpora zdraví a redukce hmotnosti.Klíčové pro hormonální zdraví a správné fungování metabolismu.

Životní styl: Spánek a stres pod lupou

Můžete mít perfektně spočítané kalorie, ale pokud spíte 5 hodin denně a v práci prožíváte peklo, váha se nepohne. Chronický stres totiž vyplavuje do těla hormon kortizol. Ten dává tělu signál, že je v ohrožení, a nutí ho držet se tukových zásob, přičemž je s oblibou ukládá do rizikové oblasti břicha (tzv. viscerální tuk).

Neméně důležitý je kvalitní spánek v délce 7 až 9 hodin. Pokud spíte dlouhodobě pod 6 hodin, v těle dochází k hormonálnímu rozvratu:

  • Prudce stoupá hladina hormonu ghrelin (hormon hladu) – ráno se probudíte vyčerpaní a s neovladatelnou chutí na vysoce kalorická a sladká jídla.
  • Naopak klesá hormon leptin (hormon sytosti) – i po vydatném jídle se budete cítit neuspokojení.
Více spánku nemusí být lepší.

Na léky na hubnutí jako Ozempic nebo Adipex zapomeňte

V dnešní době jsou moderní léky na obezitu obrovským celosvětovým tématem. Přípravky jako Wegovy či Mounjaro (obsahující látky semaglutid a tirzepatid) fungují tak, že tlumí chuť k jídlu a zpomalují vyprazdňování žaludku. Starší přípravky jako Adipex zase stimulují centrální nervovou soustavu.

Je však potřeba říct na rovinu: Cíl zhubnout 5 kg není pro tyto léky indikací. Lékaři tyto medikamenty předepisují pacientům s klinickou obezitou (BMI nad 30, případně nad 27 s přidruženými chorobami jako cukrovka nebo vysoký tlak). Každý lék má své vedlejší účinky a brát je kvůli kosmetické úpravě pěti kil je hazard se zdravím. Tento menší cíl vždy řešte přirozenou úpravou životního stylu.

Léky Ozempic a Wegovy od společnosti Novo Nordisk (8. března 2024)

Jak si hmotnost udržet a vyhnout se jojo efektu?

Shodit kila je těžké, ale udržení hmotnosti po úspěšném zhubnutí bývá pro většinu lidí tou vůbec největší výzvou. V západní fitness literatuře se pro tuto fázi stabilizace používá odborný termín weight maintenance. Právě v tomto období totiž většina lidí selže a nastává obávaný jojo efekt.

Proč k němu dochází? Během redukce se projevuje takzvaná adaptivní termogeneze – biologický mechanismus, kdy se tělo brání nedostatku energie, zpomaluje metabolismus a s poklesem hmotnosti začne přirozeně pálit méně kalorií. Menší tělo zkrátka spotřebuje méně paliva a váš celkový denní energetický výdej (TDEE – Total Daily Energy Expenditure) po zhubnutí 5 kg klesne.

Jakmile dosáhnete vysněného cíle, nesmíte se v žádném případě vrátit k původnímu způsobu stravování a vysokému kalorickému příjmu, na který bylo tělo zvyklé s vyšší hmotností. Nutností je udržet si nově upravenou stravu a příjem navyšujte na udržovací hodnoty (nové TDEE) velmi pozvolna, ideálně přidáváním zhruba 100 až 200 kcal za týden.

Zlaté pravidlo dvou kilogramů

Abyste si novou hmotnost pojistili, nastavte si takzvanou toleranční zónu. Pokud po skončení diety vaše hmotnost mírně zakolísá o 1 kg nahoru, zůstaňte v klidu – často jde jen o zadrženou vodu ze sacharidů nebo plnější žaludek.

Zaveďte však striktní pravidlo 2 kg tolerance. Jakmile hodnota přeleze hranici 2 kg nad váš stanovený cíl, je to jasný varovný signál, že jste v dlouhodobém nadbytku. V ten moment je nutné okamžitě zakročit, na pár týdnů se vrátit k osvědčenému deficitnímu režimu, kontrolovat si spánek a dál udržovat vyšší podíl bílkovin ve stravě, dokud se váha nevrátí do normálu.

Potřebujete zhubnout? Na rychlé diety zapomeňte, mohou být nebezpečné.

Nejčastější chyby, proč vám nejde zhubnout 5 kg

Pokud máte pocit, že děláte všechno správně, a ručička váhy týdny stagnuje, nejčastěji za to mohou tyto skryté faktory:

  • Nepočítané drobnosti: „Zobnutí“ oříšku při vaření, ochutnávání, lžíce oleje navíc na pánev... Tyto drobnosti mohou klidně udělat 300 kcal denně, které vám smažou celý deficit.
  • Víkendové přejídání: Pět dní držíte striktní režim, ale v sobotu a v neděli si dopřejete pizzu, pivo a koláčky. Kalorický přebytek z víkendu spolehlivě vymaže celotýdenní snahu.
  • Zdravotní a hormonální příčiny: Pokud jste v prokazatelném deficitu, jídlo si poctivě vážíte na gramy a ručička váhy přesto neklesá, na vině mohou být zdravotní komplikace. Patří sem snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza), inzulinová rezistence, syndrom polycystických ovarií (PCOS) či hormonální změny spojené s menopauzou. V takovém případě netlačte na pilu a navštivte svého lékaře, který pomocí krevních testů odhalí přesnou příčinu.

Cesta za vysněnou postavou nekončí dnem, kdy na váze blikne vytoužené číslo, ale dnem, kdy se v novém těle začnete cítit skvěle. Těch pět kilogramů máte na dosah ruky – stačí jen začít hned příštím jídlem.

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Témata: Deficit, Hubnutí, jídlo

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