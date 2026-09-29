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Za jak dlouho zhubnete 5 kg po 40 a jak si spočítat TDEE
Říká se, že se po čtyřicítce lidský metabolismus zpomalí a hubnutí už nejde tak jako dřív. Rozsáhlá mezinárodní studie publikovaná v časopise Science, která analyzovala celkový energetický výdej lidí od kolébky po stáří, však ukázala překvapivý fakt – po zohlednění množství beztukové hmoty zůstává lidský výdej mezi 20 a 60 lety prakticky stabilní. Proč tedy lidé po čtyřicítce přibírají? Důvody jsou behaviorální – nenápadně ubývá přirozeného pohybu, sedíme v práci i autě a přicházíme o svalovou hmotu.
Abyste shodili 1 kg tuku, musíte vytvořit kalorický deficit přibližně 7 700 kcal. K odstranění 5 kg čistého tuku tedy potřebujete spálit o 38 500 kcal víc, než přijmete. Tvrzení o zázračném zhubnutí 5 kg za dva týdny je nereálné – ze začátku sice klesne hmotnost rychleji kvůli úbytku vody a glykogenu, ale tuk mizí postupně.
|Průměrný denní deficit
|Matematický výpočet
|Teoretický čas
|300 kcal/den
|38 500 ÷ 300
|128 dní (~18 týdnů)
|500 kcal/den
|38 500 ÷ 500
|77 dní (~11 týdnů)
|700 kcal/den
|38 500 ÷ 700
|55 dní (~8 týdnů)
Poznámka: Jde o statický výpočet. Tělo s klesající hmotností spotřebovává méně energie, proto se reálný čas pohybuje spíše mezi 2 až 4 měsíci.
Abyste věděli, z čeho deficit odečíst, musíte znát své TDEE (Total Daily Energy Expenditure) – celkový denní výdej energie. Ten se skládá z bazálního metabolického výdeje (BMR) a veškeré fyzické aktivity. Rozdíl mezi 40 a 50 lety při stejné hmotnosti představuje podle predikčních vzorců jen zhruba 50 kcal klidového výdeje denně – rozdíl tvoří až vaše aktivita.
|Modelová osoba
|Převážně sedavá
|Lehce aktivní
|Aktivnější
|Žena (165 cm / 65 kg)
|1 550 kcal
|1 810 kcal
|2 070 kcal
|Žena (165 cm / 75 kg)
|1 670 kcal
|1 950 kcal
|2 230 kcal
|Žena (165 cm / 85 kg)
|1 790 kcal
|2 090 kcal
|2 390 kcal
|Muž (180 cm / 75 kg)
|1 990 kcal
|2 320 kcal
|2 650 kcal
|Muž (180 cm / 90 kg)
|2 170 kcal
|2 530 kcal
|2 890 kcal
|Muž (180 cm / 105 kg)
|2 350 kcal
|2 740 kcal
|3 130 kcal
Jídelníček na 5 kg dolů? Bílkoviny, vláknina a tekuté kalorie
Základem hubnutí je kalorický deficit, zásadní roli ale hraje i složení jídelníčku. Po čtyřicítce totiž přirozeně přicházíme o svalovou hmotu, což postupně snižuje náš denní výdej. Bílkoviny fungují jako spolehlivá ochrana svalů – výzkumy ukazují, že při redukci je ideální mířit na příjem nad 1,3 g na kilogram hmotnosti. Když si bílkovinnou složku dopřejete v každém denním jídle, cílové množství uspokojíte snadno a bez složitého počítání.
Jedním z nejčastějších neviditelných narušitelů deficitu je alkohol. Obsahuje 7 kcal na gram (téměř tolik co tuk) a tělo ho spaluje přednostně. Dokud odbourává alkohol, spalování tuků se úplně zastaví a kalorie z jídla se o to snáz uloží do zásob.
|Nápoj
|Standardní porce
|Orientační energetická hodnota
|Světlé pivo 10°
|500 ml
|155 kcal
|Bílé víno (suché)
|200 ml
|106 kcal
|40% destilát
|40 ml
|110 kcal
Vzorový den při cílovém příjmu cca 1 650–1 700 kcal
Přípravu si usnadníte lehkými recepty – skvělým tipem je například pečený losos se zeleninou, který dodá kvalitní tuky i bílkoviny bez zbytečných kalorií navíc.
Upozornění: Pro někoho jde o ideální deficitní příjem, pro drobnější ženu se sedavým zaměstnáním to může být příjem udržovací.
Jak při hubnutí neztratit zbytečně svaly? Silový trénink, chůze a kardio
Při hubnutí po 40 platí: nesledujte jen ručičku na váze, ale složení těla. Samotná dieta bez pohybu vede ke ztrátě tuku i svalů. Myslete na to, že svalová hmota je nesmírně cenný materiál – udržuje vysoký metabolický výdej, tvaruje postavu a zajišťuje funkční tělo do dalších let.
- Silový trénink (2× týdně): Přidání odporového tréninku k redukční dietě chrání beztukovou hmotu a podporuje úbytek samotného tuku. Podle doporučení WHO je posilování hlavních svalových skupin minimálně dvakrát týdně ideálním základem.
- Každodenní pohyb: Nejlepším pomocníkem je obyčejná chůze. Cíl v podobě 8 000 kroků denně funguje jako skvělý nástroj pro zvýšení denního výdeje bez přetěžování kloubů.
Rychlost regenerace je individuální. Důležité je navyšovat zátěž postupně a netrénovat do naprostého vyčerpání, které vede ke zranění a výpadku z režimu.
Proč se váha zastaví a jak si shozených 5 kg udržet?
Pokud se váha na týden zasekne, obvykle jde jen o zadrženou vodu ze stresu, jídla nebo tréninku. Skutečná stagnace bývá způsobena tím, že se se snížením hmotnosti zmenšil i váš celkový denní výdej (TDEE). Aby tělo na začátku hublo, muselo vzniklý energetický rozdíl hradit ze svých tukových zásob. Jakmile je ale tělo menší a lehčí, potřebuje k fungování jednoduše méně energie a původně deficitní příjem se stane příjmem nově udržovacím.
Nejčastější pasti stagnace:
- Víkendový efekt: Pokud od pondělí do pátku držíte deficit 500 kcal denně (−2 500 kcal), ale v sobotu a v neděli si dopřejete o 1 250 kcal více nad udržovací příjem, celotýdenní deficit je pryč.
- Hormonální výkyvy: U žen v perimenopauze dochází vlivem poklesu estrogenů k přesunu tuku do oblasti břicha. Samotný nárůst hmotnosti je však dán spíše věkem a životním stylem. U mužů zase může nadváha mírně snižovat hladinu testosteronu.
- Štítná žláza: Snížená funkce štítné žlázy může přidat 2–4 kg (především vody a soli), po správné léčbě se však schopnost hubnout vrací do normálu.
Až dosáhnete cíle a shodíte požadovaných 5 kg, nevracejte se k původnímu jídelníčku. S nižší hmotností vaše tělo spotřebuje méně energie. Zvyšte příjem z deficitu na nový udržovací příjem pozvolna a po dobu několika týdnů sledujte, zda váha drží.
Hodláte se hubnutí pustit naplno? Přečtěte si náš komplexní článek na téma, jak zhubnout po 40.
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