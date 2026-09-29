Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pět kilo po čtyřicítce za víkend nezhubnete. Jaký je reálný počet týdnů

Ivana Vaňkátová
  4:00
Váha po 40 stojí? Zjistěte, proč za to nemůže metabolismus

Váha po 40 stojí? Zjistěte, proč za to nemůže metabolismus | foto: Profimedia.cz

Váha po 40 stojí? Zjistěte, proč za to nemůže metabolismus
Váha po 40 stojí? Zjistěte, proč za to nemůže metabolismus
Váha po 40 stojí? Zjistěte, proč za to nemůže metabolismus
Váha po 40 stojí? Zjistěte, proč za to nemůže metabolismus
5 fotografií
Věk je sice jen číslo, ale když dojde na zapínání kalhot kolem čtyřicítky, člověk má pocit, že se pravidla hry ze dne na den změnila. Váha, která dříve reagovala na vynechání jedné večeře poklesem čísla, najednou drží jako přibitá. Dobrá zpráva je, že se váš metabolismus po oslavě čtyřicátin nevypnul. A ta špatná? Staré vzorce ze třicítky už prostě nevychází. Podívali jsme se na přesnou matematiku hubnutí, jak si správně spočítat celkový denní energetický výdej (TDEE) a proč se 5 kg tuku nedá shodit za víkend.

Obsah

Za jak dlouho zhubnete 5 kg po 40 a jak si spočítat TDEE

Říká se, že se po čtyřicítce lidský metabolismus zpomalí a hubnutí už nejde tak jako dřív. Rozsáhlá mezinárodní studie publikovaná v časopise Science, která analyzovala celkový energetický výdej lidí od kolébky po stáří, však ukázala překvapivý fakt – po zohlednění množství beztukové hmoty zůstává lidský výdej mezi 20 a 60 lety prakticky stabilní. Proč tedy lidé po čtyřicítce přibírají? Důvody jsou behaviorální – nenápadně ubývá přirozeného pohybu, sedíme v práci i autě a přicházíme o svalovou hmotu.

Abyste shodili 1 kg tuku, musíte vytvořit kalorický deficit přibližně 7 700 kcal. K odstranění 5 kg čistého tuku tedy potřebujete spálit o 38 500 kcal víc, než přijmete. Tvrzení o zázračném zhubnutí 5 kg za dva týdny je nereálné – ze začátku sice klesne hmotnost rychleji kvůli úbytku vody a glykogenu, ale tuk mizí postupně.

Teoretický čas na shození 5 kg tuku při různém deficitu
Průměrný denní deficitMatematický výpočetTeoretický čas
300 kcal/den38 500 ÷ 300128 dní (~18 týdnů)
500 kcal/den38 500 ÷ 50077 dní (~11 týdnů)
700 kcal/den38 500 ÷ 70055 dní (~8 týdnů)

Poznámka: Jde o statický výpočet. Tělo s klesající hmotností spotřebovává méně energie, proto se reálný čas pohybuje spíše mezi 2 až 4 měsíci.

Večeři při hubnutí není dobré vynechávat jen proto, abyste ušetřili kalorie....

Abyste věděli, z čeho deficit odečíst, musíte znát své TDEE (Total Daily Energy Expenditure) – celkový denní výdej energie. Ten se skládá z bazálního metabolického výdeje (BMR) a veškeré fyzické aktivity. Rozdíl mezi 40 a 50 lety při stejné hmotnosti představuje podle predikčních vzorců jen zhruba 50 kcal klidového výdeje denně – rozdíl tvoří až vaše aktivita.

Modelové TDEE pro věkovou skupinu 40–50 let (orientační odhad)
Modelová osobaPřevážně sedaváLehce aktivníAktivnější
Žena (165 cm / 65 kg)1 550 kcal1 810 kcal2 070 kcal
Žena (165 cm / 75 kg)1 670 kcal1 950 kcal2 230 kcal
Žena (165 cm / 85 kg)1 790 kcal2 090 kcal2 390 kcal
Muž (180 cm / 75 kg)1 990 kcal2 320 kcal2 650 kcal
Muž (180 cm / 90 kg)2 170 kcal2 530 kcal2 890 kcal
Muž (180 cm / 105 kg)2 350 kcal2 740 kcal3 130 kcal

Jídelníček na 5 kg dolů? Bílkoviny, vláknina a tekuté kalorie

Základem hubnutí je kalorický deficit, zásadní roli ale hraje i složení jídelníčku. Po čtyřicítce totiž přirozeně přicházíme o svalovou hmotu, což postupně snižuje náš denní výdej. Bílkoviny fungují jako spolehlivá ochrana svalů – výzkumy ukazují, že při redukci je ideální mířit na příjem nad 1,3 g na kilogram hmotnosti. Když si bílkovinnou složku dopřejete v každém denním jídle, cílové množství uspokojíte snadno a bez složitého počítání.

Jedním z nejčastějších neviditelných narušitelů deficitu je alkohol. Obsahuje 7 kcal na gram (téměř tolik co tuk) a tělo ho spaluje přednostně. Dokud odbourává alkohol, spalování tuků se úplně zastaví a kalorie z jídla se o to snáz uloží do zásob.

Kolik kalorií nepozorovaně vypijete?
NápojStandardní porceOrientační energetická hodnota
Světlé pivo 10°500 ml155 kcal
Bílé víno (suché)200 ml106 kcal
40% destilát40 ml110 kcal
Zelenina je zdravá. Zejména po 50 ji ale musíte kombinovat také s bílkovinou.

Vzorový den při cílovém příjmu cca 1 650–1 700 kcal

  • Snídaně (cca 400 kcal): Skyr, 40 g ovesných vloček, hrst bobulového ovoce, 10 g ořechů.
  • Oběd (cca 620 kcal): 150 g kuřecích prsou, 250 g vařených brambor, velký salát s lžičkou olivového oleje (10 g).
  • Svačina (cca 220 kcal): Cottage sýr a jedno střední jablko.
  • Večeře (cca 380 kcal): 2 vejce na měkko, 2 plátky celozrnného chleba, míchaná zelenina.

Přípravu si usnadníte lehkými recepty – skvělým tipem je například pečený losos se zeleninou, který dodá kvalitní tuky i bílkoviny bez zbytečných kalorií navíc.

Upozornění: Pro někoho jde o ideální deficitní příjem, pro drobnější ženu se sedavým zaměstnáním to může být příjem udržovací.

Jak při hubnutí neztratit zbytečně svaly? Silový trénink, chůze a kardio

Při hubnutí po 40 platí: nesledujte jen ručičku na váze, ale složení těla. Samotná dieta bez pohybu vede ke ztrátě tuku i svalů. Myslete na to, že svalová hmota je nesmírně cenný materiál – udržuje vysoký metabolický výdej, tvaruje postavu a zajišťuje funkční tělo do dalších let.

  • Silový trénink (2× týdně): Přidání odporového tréninku k redukční dietě chrání beztukovou hmotu a podporuje úbytek samotného tuku. Podle doporučení WHO je posilování hlavních svalových skupin minimálně dvakrát týdně ideálním základem.
  • Každodenní pohyb: Nejlepším pomocníkem je obyčejná chůze. Cíl v podobě 8 000 kroků denně funguje jako skvělý nástroj pro zvýšení denního výdeje bez přetěžování kloubů.

Rychlost regenerace je individuální. Důležité je navyšovat zátěž postupně a netrénovat do naprostého vyčerpání, které vede ke zranění a výpadku z režimu.

Snažíte se zhubnout? A skořici jste do jídelníčku zařadili?

Proč se váha zastaví a jak si shozených 5 kg udržet?

Pokud se váha na týden zasekne, obvykle jde jen o zadrženou vodu ze stresu, jídla nebo tréninku. Skutečná stagnace bývá způsobena tím, že se se snížením hmotnosti zmenšil i váš celkový denní výdej (TDEE). Aby tělo na začátku hublo, muselo vzniklý energetický rozdíl hradit ze svých tukových zásob. Jakmile je ale tělo menší a lehčí, potřebuje k fungování jednoduše méně energie a původně deficitní příjem se stane příjmem nově udržovacím.

Nejčastější pasti stagnace:

  1. Víkendový efekt: Pokud od pondělí do pátku držíte deficit 500 kcal denně (−2 500 kcal), ale v sobotu a v neděli si dopřejete o 1 250 kcal více nad udržovací příjem, celotýdenní deficit je pryč.
  2. Hormonální výkyvy: U žen v perimenopauze dochází vlivem poklesu estrogenů k přesunu tuku do oblasti břicha. Samotný nárůst hmotnosti je však dán spíše věkem a životním stylem. U mužů zase může nadváha mírně snižovat hladinu testosteronu.
  3. Štítná žláza: Snížená funkce štítné žlázy může přidat 2–4 kg (především vody a soli), po správné léčbě se však schopnost hubnout vrací do normálu.

Až dosáhnete cíle a shodíte požadovaných 5 kg, nevracejte se k původnímu jídelníčku. S nižší hmotností vaše tělo spotřebuje méně energie. Zvyšte příjem z deficitu na nový udržovací příjem pozvolna a po dobu několika týdnů sledujte, zda váha drží.

Hodláte se hubnutí pustit naplno? Přečtěte si náš komplexní článek na téma, jak zhubnout po 40.

Jak zhubnout po 40 bez hladovění. Správná dieta a cvičení udělají zázraky

Jak zhubnout 5 kg: realistický plán s deficitem, jídelníčkem i cvičením
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

My všichni školou povinní: jak vypadaly jeho hvězdy dřív a po letech

Hvězdy ze seriálu My všichni školou povinní.

My všichni školou povinní je legendární třináctidílný československý televizní seriál z roku 1984, ve kterém excelovaly mnohé herecké hvězdy. Některé z nich jsou stálicemi české herecké scény dodnes,...

Douglas a jeho Catherine slaví. Podívejte se, jak se měnili od seznámení

Jak se slavný hollywoodský pár měnil v průběhu let

Začali spolu randit v roce 1998 a málokdo věřil, že jim vztah vydrží déle než pár měsíců. Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas ale pochybovače překvapili. Přestože je dělí přesně 25 let, oba se...

KVÍZ: Myslíte si, že umíte česky? Těchto 20 otázek vás prověří

Čeština patří mezi složitější jazyky. Může za to ohýbání jazyka pomocí...

Češtinu používáme každý den, přesto nás její pravopis, mluvnice i slovní zásoba dokážou pořádně potrápit. Zjistěte, kolik školních znalostí vám ještě zůstalo v hlavě. O voucher na Chytrý Kvíz můžete...

Nejen Cindy Crawfordová. Které slavné osobnosti ztratily syna nebo dceru

Není nic horšího, než když rodič ztratí dítě.

Pro rodiče není nic horšího, než když přijde o dítě. S takovou ztrátou se nelze nikdy plně vyrovnat. Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy potkala tato tragédie. Někteří potomci přišli o...

Večírky, kde se schází celý Hollywood. Tyhle hvězdy pořádají největší párty

Párty slavných, na které se nezapomíná.

Už na počátku dvacátého století se v Hollywoodu smetánka ráda bavila a pořádala opulentní oslavy a večírky, kterých se účastnily ty největší hvězdy. A jinak tomu není ani dnes. Podívejte se do naší...

Pět kilo po čtyřicítce za víkend nezhubnete. Jaký je reálný počet týdnů

Váha po 40 stojí? Zjistěte, proč za to nemůže metabolismus

Věk je sice jen číslo, ale když dojde na zapínání kalhot kolem čtyřicítky, člověk má pocit, že se pravidla hry ze dne na den změnila. Váha, která dříve reagovala na vynechání jedné večeře poklesem...

29. září 2026

Hrozila mi zvláštní škola, dnes učím angličtinu tisíce lidí, líčí lektor

Premium
Bronislav Sobotka

Broňu Sobotku nejspíš znáte jako nadšeného učitele angličtiny z Brna, ze kterého pozitivita přímo sálá. Vždycky takový ale nebyl. Jako dyslektik neměl školní léta jednoduchá a ani ve snu by ho...

29. září 2026

Svetry, bundy, trenčkoty. Vyzrajte na chlad a zabalte se do pohodlí

Vesty nejrůznějších stylů jsou letos „in“ a ve dnech, kdy není příliš zima a...

I když nás babí léto zatím hýčká příjemnými teplotami, je nejvyšší čas zamyslet se nad podzimním svrchníkem. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější kousky z aktuálních kolekcí. Jaký zapadne do vašeho...

29. září 2026

Tajemství podzimní péče? Neodkládejte SPF a nasaďte pořádná tělová séra

Ilustrační snímek

Přechod z jednoho ročního období do druhého je vždycky časem změn. V šatníku měníme garderobu, v botníku střídají pantofle mokasíny a něco podobného bychom teď měli udělat i ve své kosmetické výbavě.

29. září 2026

Pamatujete si na ně? Těchto pět retro kosmetických produktů obstojí i dnes

Na parádu se za socialismu moc nemyslelo, důležitější byla funkčnost.

Možná si je pamatujete z babiččina kosmetického stolku, možná jste je sama používala během dospívání. Kosmetické ikony s nálepkou „retro“ však nejsou jen vzpomínkou na minulost. Při bližším pohledu...

29. září 2026

Tomáš z Extrémních proměn po čase: Jídlo už mě neovládá, teď mířím na maraton

Tomáš Fremr

Tomáš Fremr díky Extrémním proměnám prošel neskutečnou proměnou. Měl 185 kilo, byl závislý na jídle z rychlého občerstvení a sám nedokázal zhubnout. Podařilo se mu ale zamakat a dnes je z něj zcela...

29. září 2026

Nebuďte nudný muž. Expert Jan König radí, jak předejít poškození mozku po mrtvici

Premium
Jan König

Buďme přesní: kromě prasknutí se žilka v mozku může i ucpat. V obou případech to končí mozkovou mrtvicí, zvanou také iktus nebo pepka. Jaké jsou pak možnosti návratu do života? To prozradil expert...

28. září 2026

Milovala opalování v soláriu. Rakovina kůže ji pak připravila o celé ucho

Žena přišla o ucho kvůli rakovině kůže.

Antheaa Smithová z Velké Británie musela podstoupit operaci, která jí zásadně změnila život. Za vše mohla její závislost na opalování v soláriu. Měla rakovinu kůže, kterou lékaři podchytili na...

28. září 2026  11:06

Týdenní horoskop: Býky čeká vystřízlivění, Ryby vztahové otázky

ilustrační snímek

Kdo by měl přestat věřit prvnímu dojmu, komu se vyplatí držet si odstup a kdo zjistí, že věci jsou jinak, než se zdály? Nový týden zamíchá vztahy, pracovními plány i rodinnou pohodou. Přečtěte si...

28. září 2026

Umíte vrstvit? Je to kumšt, ale na podzim je potřeba. Stačí pár pravidel

Oversize svetr, cena 579 Kč

Chladnější počasí nám dává postupně najevo, že s krátkými rukávy a holýma nohama už sotva vystačíme a musíme nasadit víc vrstev. Umíte je správně poskládat na sebe?

28. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Smyslné tření i upřímný rozhovor. Zkuste nejžhavější trendy v ložnici

Ilustrační snímek

Zapomeňte na stereotyp pod peřinou. Letošní podzim přeje větší otevřenosti, objevování nových způsobů rozkoše i péči o tělo a mysl. Jaké trendy ovládnou ložnice a proč o nich mluví stále více párů?...

28. září 2026

Manželka mě podezírá z nevěry, sleduje mě na každém kroku, stěžuje si Oto

ilustrační snímek

Prožívám v manželství peklo a nevím, jak se to vlastně stalo. Manželka má díky aplikaci v mém telefonu neustálý přehled o každém mém kroku. Stačí se zdržet deset minut v koloně nebo neodpovědět na...

28. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde