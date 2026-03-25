Základní rovnice hubnutí je neúprosná: musíte vytvořit kalorický deficit. Instituce jako CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) nebo Mayo Clinic potvrzují, že většina úbytku hmotnosti pochází právě z omezení kalorického příjmu.
Aby tělo ztratilo 1 kilogram hmotnosti, musí vytvořit deficit přibližně 7 700 kcal (32 217 kJ). Pokud je vaším cílem zhubnout 5 kg bez cvičení, musíte během určitého období „ušetřit“ celkem 38 500 kcal (161 084 kJ). Bez sportu to znamená jediné: musíte se stát mistry v sestavování jídelníčku.
Jídelníček na prvním místě: strategie pro sytost
Pokud se ptáte, jak zhubnout bez cvičení, zapomeňte na zázračné pilulky. Úřad pro doplňky stravy (NIH) uvádí, že vědecké důkazy pro většinu spalovačů jsou mizivé. Místo nich se zaměřte na složení stravy:
- Bílkoviny jako tepelný motor: Trávení bílkovin stojí tělo více energie než trávení tuků nebo sacharidů (tzv. termický efekt potravy). Navíc bílkoviny chrání svalovou hmotu, kterou tělo při deficitu rádo požírá.
- Vláknina pro pocit plnosti: Zelenina a luštěniny v žaludku zaberou místo. Když jimi nahradíte těžké přílohy, nebudete mít hlad, i když ve výsledku sníte mnohem méně kalorií než obvykle.
- Konec tekutých kalorií: Slazené nápoje, džusy a alkohol jsou nejrychlejší cestou k nadváze. Harvardská univerzita varuje, že tekuté kalorie tělo neregistruje jako sytost, takže jich snadno přijmete nadbytek.
|Bílkoviny
|25–30 procent denního příjmu kalorií
|Tuky
|20–30 procent denního příjmu kalorií
|Sacharidy
|45–55 procent denního příjmu kalorií
BMI
Index tělesné hmotnosti je dobrým orientačním ukazatelem, jak si s váhou stojíte.
Počítá ovšem pouze s vaší výškou a hmotností. V některých případech tak může jeho hodnota vycházet dobře i u žen s nadváhou a jindy ukazovat nadváhu u zdravých žen.
Důležité je proto sledovat i další ukazatele. Tím asi nejsnazším na sledování, který umí změřit většina domácích vah, je procento tělesného tuku. U žen by se mělo pohybovat v rozmezí 20–30 procent.
Důležité je i vybudování zdravých návyků. Zkuste metodu menšího talíře.
Nezapomínejte ani na pitný režim – voda před jídlem prokazatelně snižuje množství následně zkonzumovaných kalorií. Nesmí se zapomínat ani na spánek, podle studie NIH mají lidé, kteří spí méně než 7 hodin vyšší hladinu hormonu hladu a jedí o stovky kalorií denně více.
Za jak dlouho lze zhubnout 5 kg?
- Jak dlouho trvá zhubnout 5 kg? Ideálně 5 až 10 týdnů.
- Jak zhubnout 5 kg za měsíc? Je to na hraně únosnosti (cca 1,25 kg týdně), ale u lidí s vyšší počáteční váhou je to při striktním jídelníčku dosažitelné.
„Lidé chtějí při hubnutí vidět výsledky co nejdříve, proto se pouštějí do diet, které slibují rychlý úbytek váhy, ale tak to nefunguje. Člověk si musí zautomatizovat nové návyky zdravého životního stylu a to nějakou dobu trvá,“ vysvětluje Lenka Vymlátilová, výživová poradkyně a lektorka skupinových kurzů zdravého hubnutí v organizaci STOB (Stop obezitě).
Napadlo vás třeba: kolik kg zhubnete, když nebudete jíst 3 dny?
Tento experiment je nejkratší cestou k jojo efektu. Váha sice ukáže o 2–3 kg méně, ale jde jen o vyprázdněná střeva a ztrátu vody. Tělo navíc přepne do stresového režimu, zpomalí metabolismus a jakmile znovu začnete jíst, uloží si každé sousto do tukových zásob „na horší časy“.
Největší chyby: pasti rychlých řešení
Mnoho lidí se ve snaze o rychlý výsledek dopouští chyb, které hubnutí paradoxně zastaví:
- Hladovění: Jakmile klesne příjem pod bazální metabolismus, tělo začne šetřit. Budete unavení, podráždění a váš výdej (NEAT) klesne na minimum.
- Ultra-zpracované potraviny: I „dietní“ fitness tyčinky nebo nízkotučné jogurty mohou být plné cukru a chemie, které vyvolávají další chutě.
- Podceňování spánku: Studie NIH prokázaly, že lidé, kteří spí méně než 7 hodin, mají vyšší hladinu ghrelinu (hormonu hladu) a tendenci přijímat o stovky kalorií denně více.