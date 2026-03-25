Zhubnout 5 kg bez cvičení je reálné. Rozhoduje především strava

Ivana Vaňkátová
  4:00
Spousta lidí žije v představě, že cesta k štíhlejší postavě vede přes litry potu na běžícím pásu. Věda ale mluví jasně: o tom, zda budeme hubnout, rozhoduje především strava. Zhubnout 5 kg bez cvičení je reálné a pro mnohé dokonce udržitelnější, když pochopíte, jak funguje kalorický deficit a proč vaše tělo potřebuje nejen „míň jíst“, ale i vyvážený jídelníček s dostatečným množstvím bílkovin, tuků a sacharidů.
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Základní rovnice hubnutí je neúprosná: musíte vytvořit kalorický deficit. Instituce jako CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) nebo Mayo Clinic potvrzují, že většina úbytku hmotnosti pochází právě z omezení kalorického příjmu.

Aby tělo ztratilo 1 kilogram hmotnosti, musí vytvořit deficit přibližně 7 700 kcal (32 217 kJ). Pokud je vaším cílem zhubnout 5 kg bez cvičení, musíte během určitého období „ušetřit“ celkem 38 500 kcal (161 084 kJ). Bez sportu to znamená jediné: musíte se stát mistry v sestavování jídelníčku.

Ilustrační snímek

Jídelníček na prvním místě: strategie pro sytost

Pokud se ptáte, jak zhubnout bez cvičení, zapomeňte na zázračné pilulky. Úřad pro doplňky stravy (NIH) uvádí, že vědecké důkazy pro většinu spalovačů jsou mizivé. Místo nich se zaměřte na složení stravy:

  1. Bílkoviny jako tepelný motor: Trávení bílkovin stojí tělo více energie než trávení tuků nebo sacharidů (tzv. termický efekt potravy). Navíc bílkoviny chrání svalovou hmotu, kterou tělo při deficitu rádo požírá.
  2. Vláknina pro pocit plnosti: Zelenina a luštěniny v žaludku zaberou místo. Když jimi nahradíte těžké přílohy, nebudete mít hlad, i když ve výsledku sníte mnohem méně kalorií než obvykle.
  3. Konec tekutých kalorií: Slazené nápoje, džusy a alkohol jsou nejrychlejší cestou k nadváze. Harvardská univerzita varuje, že tekuté kalorie tělo neregistruje jako sytost, takže jich snadno přijmete nadbytek.
Ideální poměr makroživin v jídelníčku
Bílkoviny25–30 procent denního příjmu kalorií
Tuky20–30 procent denního příjmu kalorií
Sacharidy45–55 procent denního příjmu kalorií

BMI

Index tělesné hmotnosti je dobrým orientačním ukazatelem, jak si s váhou stojíte.

Počítá ovšem pouze s vaší výškou a hmotností. V některých případech tak může jeho hodnota vycházet dobře i u žen s nadváhou a jindy ukazovat nadváhu u zdravých žen.

Důležité je proto sledovat i další ukazatele. Tím asi nejsnazším na sledování, který umí změřit většina domácích vah, je procento tělesného tuku. U žen by se mělo pohybovat v rozmezí 20–30 procent.

Důležité je i vybudování zdravých návyků. Zkuste metodu menšího talíře.

Nezapomínejte ani na pitný režim – voda před jídlem prokazatelně snižuje množství následně zkonzumovaných kalorií. Nesmí se zapomínat ani na spánek, podle studie NIH mají lidé, kteří spí méně než 7 hodin vyšší hladinu hormonu hladu a jedí o stovky kalorií denně více.

Pozor na hladovění. Jakmile kalorický příjem klesne pod bazální metabolismus, začne tělo šetřit. Budete unavení a podráždění. A jakmile se najíte, tělo okamžitě začne ukládat kalorie na horší časy.

Ilustrační fotografie

Za jak dlouho lze zhubnout 5 kg?

  • Jak dlouho trvá zhubnout 5 kg? Ideálně 5 až 10 týdnů.
  • Jak zhubnout 5 kg za měsíc? Je to na hraně únosnosti (cca 1,25 kg týdně), ale u lidí s vyšší počáteční váhou je to při striktním jídelníčku dosažitelné.

„Lidé chtějí při hubnutí vidět výsledky co nejdříve, proto se pouštějí do diet, které slibují rychlý úbytek váhy, ale tak to nefunguje. Člověk si musí zautomatizovat nové návyky zdravého životního stylu a to nějakou dobu trvá,“ vysvětluje Lenka Vymlátilová, výživová poradkyně a lektorka skupinových kurzů zdravého hubnutí v organizaci STOB (Stop obezitě).

Napadlo vás třeba: kolik kg zhubnete, když nebudete jíst 3 dny?

Tento experiment je nejkratší cestou k jojo efektu. Váha sice ukáže o 2–3 kg méně, ale jde jen o vyprázdněná střeva a ztrátu vody. Tělo navíc přepne do stresového režimu, zpomalí metabolismus a jakmile znovu začnete jíst, uloží si každé sousto do tukových zásob „na horší časy“.

Nejste spokojená s tím, jak vypadáte? Zapomeňte na půst! Vysněné postavy lze...

Největší chyby: pasti rychlých řešení

Mnoho lidí se ve snaze o rychlý výsledek dopouští chyb, které hubnutí paradoxně zastaví:

  • Hladovění: Jakmile klesne příjem pod bazální metabolismus, tělo začne šetřit. Budete unavení, podráždění a váš výdej (NEAT) klesne na minimum.
  • Ultra-zpracované potraviny: I „dietní“ fitness tyčinky nebo nízkotučné jogurty mohou být plné cukru a chemie, které vyvolávají další chutě.
  • Podceňování spánku: Studie NIH prokázaly, že lidé, kteří spí méně než 7 hodin, mají vyšší hladinu ghrelinu (hormonu hladu) a tendenci přijímat o stovky kalorií denně více.
Vstoupit do diskuse

25. března 2026

Pastelové oživení: móda jemná jako jaro samo vás omladí

Růžový kabátek můžete klidně kombinovat s tmavými kalhotami, jen přidejte...

Jarní trendy letos sázejí na jemnost a optimismus. Pastelové odstíny růžové nebo světle modré vnášejí do šatníku pocit svěžesti a klidu.

25. března 2026

Přivítejte kosmetické jaro. V líčení vsaďte na máslově žlutou a mechovou

Červená rtěnka je nejen sexy, umí probudit pozitivní ženskou energii.

V kráse se jaro neprojevuje snahou být za každou cenu vidět, jde primárně o to působit svěže. Umíte to?

25. března 2026

Zábava, nebo nebezpečná závislost? Udělejte si test, jak jste na tom s pornem

Ilustrační snímek

Snad každý už někdy viděl porno. Možná i vy ho příležitostně sledujete. Pouštíte si ho, abyste zahnali nudu, uvolnili stres či utekli od problémů? Možná se ze sledování sexuálních scén stal nezdravý...

25. března 2026

Poznejte účinky sirtfood diety a hubněte jako celebrity

Smoothie je při redukci hmotnosti vhodnější než dieta, při které pouze pijete...

Sirtfood dieta slibuje hubnutí bez drastického hladovění díky potravinám, které aktivují spalování tuků. Jak funguje, co jíst a proč ji milují celebrity? Zjistěte, zda je tento trend jen módní hit,...

25. března 2026

Mám dobré geny, ale estetická medicína je úžasná, říká Olga Menzelová

Pamětní medaile vznikají v produkci České mincovny. První kus osobně vyrazila...

S Olgou Menzelovou jsme se potkali v České mincovně v Jablonci nad Nisou, kam přijela vyrazit pamětní medaili vydanou na počest nedožitých 88. narozenin Jiřího Menzela. Povídali jsme si nejen o jeho...

25. března 2026

Nemáme právo veřejně komentovat každý názor, říká guru etikety o chování na sítích

Premium
Libor Neuwirth

Praděda Libora Neuwirtha pracoval u koní. Na fotografii, kterou ukazuje, stojí fešák v kalhotách a košili s kravatou, má na sobě vestu. „Dneska by byl v montérkách,“ říká elegantní mladík v obleku,...

24. března 2026

Ženu skalpoval stroj v práci, v nemocnici bojovala o život

Žena přišla o vlasy v práci. Málem ji to stálo život.

Devětadvacetiletá Anna Rachfalová původem z Polska pracovala ve Velké Británii jako operátorka stroje ve výrobě. Vždy si dávala pozor a dodržovala bezpečností pokyny. Jednou se ale jeden ze strojů...

24. března 2026  8:34

Epilepsie změnila vše. Ze zdravého dítěte se stal syn odkázaný na péči druhých

Ilustrační fotografie

Život s dítětem s hendikepem není jednoduchý, ale umožní vám poznat vaši vnitřní sílu. Velice si vážím lidí, kteří se o lidi s postižením starají. Čtenářka Kateřina napsala další díl seriálu Můj boj...

24. března 2026

Čas sukní je tu. Vyberte si z trendů ten nejlepší střih pro vaši postavu

Tmavě modrá sukně ke kolenům s transparentní proužkovanou vrstvou je decentní,...

Zimě zazvonil umíráček, sluníčko se pomalu hlásí o slovo a na řadu přichází i obměna šatníku. Vsaďte na sukně, aktuálně se nosí v tolika variantách, že si stoprocentně vyberete tu pravou.

24. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jaro je tu a s ním i móda plná barev. Volte jemné i intenzivní

Košile a kalhoty, cena 1699 Kč a 1379 Kč

Cítíte ho ve vzduchu, je tady! Jaro přichází a s ním i jeho typické barvy. Ale pozor, nejen ty se budou drát do popředí, letos si vás chtějí podmanit i nezvyklé kombinace.

24. března 2026

Jak nosit plavky v roce 2026. Miss ukázala outfity na pláž i do města

Plavky už dávno nejsou jen na pláž. Podle Fashion Island se letos mění v...

Plavky už dávno nepatří jen na pláž. Podle Lucie Augustinové z Fashion Island letos plavky všech střihů a barev povýšily a mění se v klíčový módní kousek celého outfitu – nosit se budou jasné barvy...

24. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.