Kdy se hubnutí 20 kg stává nutností
Pokud vaše BMI překročí hranici 30, jedná se o obezitu 1. stupně. Úbytek hmotnosti o 20 kg u člověka s BMI 32+ často znamená zásadní přelom – přechod z pásma obezity do nadváhy, nebo dokonce do normy. V této fázi již nejde o kosmetický cíl. V těle se totiž hromadí nebezpečný viscerální tuk (vnitřní tuk obklopující orgány), který je hlavním spouštěčem vážných civilizačních chorob.
Mezi největší rizika spojená s vysokou hmotností patří cukrovka 2. typu, hypertenze, tedy vysoký krevní tlak, spánková apnoe a enormně přetěžované klouby. Vzhledem k tomu, že redukce 20 kg představuje pro organismus hluboký zásah, je nesmírně důležité spolupracovat s lékařem, ať už praktickým lékařem, nebo obezitologem, a zároveň také s nutričním specialistou.
Následující přehled ukazuje, jak se mění zdravotní rizika při různých hodnotách BMI a jaký vliv má úbytek hmotnosti na váš organismus.
|BMI a stav
|Rizika (cukrovka 2. typu, hypertenze, spánková apnoe, klouby)
|Co se stane při zhubnutí o 10 kg
|Co se stane při zhubnutí o 20 kg
|Co se stane při zhubnutí o 30 kg
|25,0–29,9 (nadváha)
|Mírně zvýšené riziko, počínající zátěž na klouby.
|Návrat do normálního pásma BMI, odlehčení kloubům.
|Výrazný pokles metabolických rizik (pokud byla výchozí váha vyšší).
|–
|30,0–34,9 (obezita 1. stupně)
|Vysoké riziko hypertenze, viscerální tuk omezuje orgány.
|Zlepšení citlivosti na inzulin, pokles krevního tlaku.
|Přechod do nadváhy/normy, zásadní snížení rizika cukrovky.
|Kompletní metabolický restart.
|35,0–39,9 (obezita 2. stupně)
|Velmi vysoké riziko, spánková apnoe, těžká zátěž nosných kloubů.
|Zmírnění projevů spánkové apnoe, úleva pro páteř.
|Pokles o jeden až dva stupně obezity, snížení léků na tlak.
|Výrazný ústup metabolických projevů a komorbidit.
|40,0+ (těžká obezita)
|Extrémní riziko kardiovaskulárních příhod, invalidita kloubů.
|První krok ke zlepšení hybnosti a stabilizaci glykemie.
|Výrazné prodloužení života, snížení projevů chronických nemocí.
|Klíčový skok pro možnost podstoupit další léčbu či operace.
Realistický plán, jak dlouho trvá 20 kg dolů
Zapomeňte na drastické diety slibující shození 20 kg za 3 měsíce. Takové postupy dlouhodobě nefungují, jsou zdraví nebezpečné a téměř stoprocentně vedou k rychlému návratu hmotnosti, kterým je obávaný jojo efekt. Při extrémně rychlém hubnutí navíc riskujete ztrátu svalové hmoty a vznik žlučových kamenů.
Realistické a bezpečné časové rozmezí pro shození 20 kilogramů je 9 až 18 měsíců. V průběhu takto dlouhého období se přirozeně projeví adaptivní termogeneze – proces, při kterém tělo v reakci na dlouhodobý kalorický deficit mírně sníží svůj energetický výdej, aby šetřilo zásoby. S tím je potřeba v plánu dopředu počítat.
|Měsíc
|Očekávaný úbytek hmotnosti
|Co se děje v těle a na co dát pozor
|1. měsíc
|3–5 kg
|Rychlejší úbytek na začátku je dán zejména ztrátou glykogenu a vázané vody.
|2. až 3. měsíc
|1,5–2,5 kg za měsíc
|Hubnutí se stabilizuje na čistý tuk. Nastává adaptace na nový stravovací režim.
|4. až 6. měsíc
|1–2 kg za měsíc
|Může se projevit první stagnace. Tělo snižuje výdej (adaptivní termogeneze). Vhodný čas na diet break.
|7. až 9. měsíc
|1–1,5 kg za měsíc
|Úbytek je pomalejší, protože lehčí tělo spotřebovává méně energie. Je nutné přepočítat deficit.
|10. až 12. měsíc
|0,5–1 kg za měsíc
|Blížíte se k cílových 20 kg. Zaměřte se na upevnění návyků pro udržovací fázi.
Kalorický deficit u hubnutí 20 kg
Základním zákonem hubnutí je energetická bilance. Abyste ztráceli tuk, musíte znát své hodnoty:
- BMR (bazální metabolismus): Energie nutná pro zachování základních životních funkcí v klidu.
- TDEE (celkový denní energetický výdej): BMR navýšený o energii spotřebovanou pohybem, prací a trávením.
U lidí s BMI 30+ se hodnota TDEE často pohybuje v rozmezí 2 500–3 200 kcal denně. Nastavit mírný a udržitelný deficit o velikosti 500–700 kcal je naprosto dostačující. Větší hladovění by vedlo k vyčerpání.
Důležité pravidlo
S úbytkem hmotnosti klesá i vaše TDEE (lehčí tělo spotřebuje méně energie na stejný pohyb). Proto je potřeba přibližně po každých 5 až 10 kg dole energetický příjem znovu přepočítat.
Aby se metabolismus nezpomalil na minimum a vy jste netrpěli psychickou únavou, zařazujte strategické přestávky:
- Refeed: Krátkodobé (1–2 dny) navýšení příjmu energie na úroveň TDEE, primárně ze sacharidů, pro doplnění glykogenu a stimulaci hormonů štítné žlázy.
- Diet break: Každých 8–12 týdnů zařaďte 1–2 týdny na udržovacím příjmu (rovnováha mezi příjmem a TDEE). Tento krok chrání svaly a metabolický výdej před hlubokým propadem.
Jídelníček pro hubnutí 20 kg
Správný jídelníček musí zajistit vysokou sytost při sníženém množství kalorií. Klíčové jsou dvě složky: bílkovina a vláknina. Bílkoviny udržujte vysoko, ideálně v rozmezí 1,6–2,2 g na kilogram cílové či upravené tělesné hmotnosti (neaktuální váhy při těžké obezitě). Jsou nezbytné pro ochranu svalů. Vláknina (více než 30 gramů za den) zajistí správnou funkci mikrobiomu a pocit plnosti. Skladba jídla by měla zohledňovat nízký glykemický index, který brání prudkým výkyvům krevního cukru a záchvatům hladu.
Vzorový denní jídelníček
Neexistuje jedna univerzální dieta. Rozhodující je dlouhodobá udržitelnost kalorického deficitu a kvalita potravin. Data z metaanalýz po 12 až 24 měsících ukazují, že rozdíly v účinnosti populárních směrů se stírají – vyhrává ten, u kterého dokážete setrvat.
|Dieta
|Princip
|Pro koho je vhodná
|Výsledky studií (např. PREDIMED)
|Kontraindikace / rizika
|Středomořská dieta
|Vysoký podíl zeleniny, ryb, olivového oleje, luštěnin, ořechů a celozrnných obilovin. Omezuje sladkosti a uzeniny.
|Téměř pro každého, ideální pro dlouhodobý životní styl.
|Studie PREDIMED prokázala nižší riziko diabetu, lepší cholesterol, nižší tlak a stabilní udržení váhy.
|Téměř žádné, pomalejší úvodní váhový úbytek.
|Dieta s vysokým obsahem bílkovin
|Zvýšený podíl makroživiny proteinů (bílkovin) na úkor tuků či sacharidů.
|Pro lidi trpící větším hladem a ty, kteří cvičí.
|Výborné výsledky v oblasti ochrany svalů a vysokého termického efektu stravy.
|Nutné hlídat a konzultovat stav ledvin u chronicky nemocných pacientů.
|Ketogenní dieta (Keto / Low carb)
|Extrémní omezení sacharidů pod 50 g denně (u běžného low carb 50–130 g). Tělo přechází do ketózy.
|Pouze vybraní pacienti preferující maso a tuky.
|Rychlý úvodní úbytek (převážně voda). Po roce se rozdíl oproti jiným dietám stírá.
|Únava, zácpa, horší sportovní výkon. Nevhodná v těhotenství a bez lékaře u diabetiků na specifických lécích.
|Intermittent fasting (přerušovaný půst)
|Omezení příjmu potravy do časového okna (např. 16 hodin půst, 8 hodin jídlo).
|Pro lidi, kteří neradi snídají a vyhovují jim větší porce.
|Výsledky úbytku váhy jsou prakticky totožné jako u klasického kontinuálního deficitu.
|Riziko večerního přejídání u náchylných jedinců. Nemusí sednout každému.
|VLCD (velmi nízkokalorická dieta)
|Extrémní omezení příjmu na pouhých 600–800 kcal denně.
|Pacienti s těžkou obezitou, často jako příprava na bariatrii.
|Velmi rychlé hubnutí pod přísným dohledem. Doporučeno maximálně na několik týdnů.
|Vysoké riziko metabolických komplikací. Nikdy neprovádět doma bez lékařského vedení.
Cvičení při hubnutí 20 kg
Pohyb chrání svalovou hmotu, zlepšuje citlivost na inzulin a zásadně snižuje riziko jojo efektu. Vyšší hmotnost však znamená obrovskou zátěž na klouby (kolena, kyčle, páteř). Na začátku proto zcela vynechejte běh, skoky nebo angličáky.
Zaměřte se na bezpečné aktivity, jako je běžná chůze, plavání, eliptický trenažér či rotoped. Klíčem k úspěchu je také NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) – neřízená aktivita během dne (chůze do schodů, úklid, práce na zahradě), která dokáže u lidí s obezitou spálit stovky kalorií denně.
|Fáze
|Váhový úbytek
|Doporučené aktivity a intenzita
|Progrese a zátěž kloubů
|1. Fáze: Začátek
|0–5 kg
|Každodenní chůze (20–40 min), severská chůze (nordic walking), plavání.
|Minimální zátěž na klouby, adaptace srdce a cév.
|2. Fáze: Stabilizace
|5–10 kg
|Přidat silový trénink 2× týdně (stroje v posilovně, cviky s vlastní vahou s oporou), eliptický trenažér.
|Posílení svalového korzetu, ochrana metabolismu před zpomalením.
|3. Fáze: Rozvoj
|10–15 kg
|Delší turistika, jízda na kole nebo rotopedu, intenzivnější silový trénink (volné váhy).
|Zvyšování fyzické kondice, úleva kloubům umožňuje delší zátěž.
|4. Fáze: Pokročilá
|15–20 kg
|Kombinace silového tréninku a kardia. Podle stavu kloubů lze individuálně zařadit i občasný běh.
|Tělo je lehčí a adaptované, pohyb slouží hlavně k udržení svalů a kondice.
Léky na hubnutí 20 kg
Moderní farmakoterapie udělala v léčbě obezity obrovský skok. Hlavní indikací pro předepsání léků je BMI 30+ (nebo BMI 27+ s přidruženými chorobami, jako je hypertenze či diabetes). Nejedná se o kosmetické přípravky ani o zázračné spalovače tuku. Injekční léky ze skupiny GLP-1 receptorových agonistů fungují tak, že zpomalují vyprazdňování žaludku a působí v mozku, kde zvyšují pocit sytosti a snižují chuť k jídlu.
|Účinná látka / lék
|Průměrný úbytek dle klíčových studií
|Časté vedlejší účinky
|Orientační cena za měsíc v ČR
|Dostupnost v ČR (07/2026)
|Semaglutid (Wegovy)
|14,9 % váhy (studie STEP 1, NEJM 2021). U 100kg člověka cca 15 kg.
|Nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, pálení žáhy.
|Cca 3 600 – 5 400 Kč
|Běžně dostupný na lékařský předpis.
|Tirzepatid (Mounjaro)
|Až 20–21 % váhy (studie SURMOUNT-1). U 100kg člověka dosáhne cílových 20 kg.
|Nevolnost, pocit plnosti, zažívací potíže.
|Cca 4 800 – 11 000 Kč (podle síly dávky)
|Dostupný na předpis, vyšší dávky jsou dražší.
|Liraglutid (Saxenda)
|5–8 % váhy (studie SCALE). Aplikuje se denně (starší generace).
|Podobné zažívací potíže jako u novějších GLP-1.
|Několik tisíc Kč
|Dostupná, avšak její význam po nástupu Wegovy klesá.
Upozornění
Přípravek Ozempic (obsahující rovněž semaglutid) je v ČR registrován výhradně k léčbě diabetu 2. typu, nikoli primárně pro léčbu obezity. Pro redukci hmotnosti je určen přípravek Wegovy. SÚKL v roce 2026 varuje před nákupem léků (zejména Mounjaro) mimo legální lékárny kvůli výskytu nebezpečných mezinárodních padělků.
Léčba přípravky Wegovy nebo Mounjaro není pro redukci obezity plošně hrazena ze zdravotního pojištění (na rozdíl od Ozempicu u vybraných diabetiků). Naprosto zásadní je fakt, že podle dlouhodobých studií (např. STEP 1 Extension) dochází po vysazení léků k opětovnému nabrání přibližně dvou třetin ztracené váhy, pokud pacient souběžně nepřijme trvalé změny životního stylu a stravování.
Bariatrická chirurgie
Pokud konzervativní léčba ani farmakoterapie selžou, přichází na řadu bariatrie (chirurgická léčba obezity). V českém zdravotním systému je plně hrazena pojišťovnou, pokud pacient splní přísná kritéria a jeho indikaci schválí multidisciplinární tým složený z obezitologa, chirurga, psychologa a nutričního terapeuta. Podle dat VZP počet těchto operací v ČR za posledních pět let stoupl o 100 %, jen loni pojišťovna uhradila výkon zhruba 1 300 klientům.
Hlavní indikační kritéria v ČR:
- BMI nad 40 kg/m² bez dalších podmínek.
- BMI nad 35 kg/m² v případě přítomnosti závažných komplikací (např. diabetes 2. typu, těžká hypertenze, spánková apnoe).
- (Poznámka: Mezinárodní doporučení ASMBS/IFSO z roku 2022 navrhují zvážení operace již od BMI 30 u metabolických onemocnění, česká praxe se však stále drží přísnějších hranic 35/40).
|Zákrok
|Princip operace
|Úbytek váhy podle studií
|Hlavní rizika a omezení
|Sleeve gastrektomie (tubulizace žaludku)
|Chirurgické odstranění cca 75–80 % žaludku, ze kterého vznikne úzký rukáv.
|ÚVN Praha uvádí ztrátu 50–70 % nadbytečné hmotnosti.
|Nevratný výkon, riziko rozvoje refluxu, nutnost jíst malé porce.
|Gastrický bypass
|Zmenšení žaludku a jeho přímé napojení na vzdálenější část tenkého střeva (přemostění).
|Vysoký a stabilní úbytek váhy, extrémně účinný pro remisi diabetu 2. typu.
|FN Královské Vinohrady upozorňuje na nutnost doživotního doplňování vitaminů a stopových prvků.
|Gastrický balón
|Dočasné zavedení silikonového balónku naplněného tekutinou do žaludku (na 6–12 měsíců).
|Menší a dočasný efekt, slouží spíše jako startovací kúra.
|Nejedná se o trvalou operaci, po vyjmutí hrozí návrat váhy bez změny režimu.
V České republice se tyto specializované zákroky provádějí ve specializovaných centrech velkých měst, například v Praze (ÚVN Praha, FN Královské Vinohrady, OB Klinika / OB Care), Brně (bariatrická pracoviště fakultních nemocnic) a Plzni (FN Plzeň). Kompletní přehled certifikovaných pracovišť zaštiťuje Česká obezitologická společnost.
Životní styl je nejen jídelníček
Obezitologové zdůrazňují, že úspěch z 50 % určuje lidská psychika. Problémem většinou nebývá nedostatek znalostí o zdravé stravě, ale dlouhodobý stres, únava a zavedené vzorce chování.
Při stresových situacích se vyplavuje hormon kortizol. Sám o sobě sice obezitu nezpůsobuje (to je častý internetový mýtus), ale chronický stres výrazně narušuje spánek, podporuje emoční jedení (zahánění nudy, hádky či úzkosti jídlem) a zvyšuje chuť na vysoce kalorické potraviny. Pokud u sebe pozorujete opakovanou ztrátu kontroly nad konzumací sladkého či průmyslově zpracovaného jídla, je vhodné vyhledat pomoc psychologa či psychoterapeuta zaměřeného na jídelní chování.
Důležitý je také dostatečný odpočinek. Krátký spánek (pod 7 hodin denně) prokazatelně zvyšuje hormon hladu (ghrelin) a snižuje hormon sytosti (leptin). CDC proto doporučuje striktně dodržovat 7–9 hodin spánku denně.
Jak udržet váhu po zhubnutí 20 kg
Zhubnout je těžké, ale udržet si novou váhu je ještě těžší. Podle dlouhodobých medicínských přehledů se více než polovina lidí do pěti let vrátí k původní váze nebo nabere podstatnou část shozených kilogramů zpět.
Lidé, kteří si váhu úspěšně udrželi, vykazují společné chování:
- Pravidelné sebekontroly: Váží se stabilně 1× týdně (ne denně, aby se vyhnuli panice z přirozeného kolísání vody).
- Rychlá reakce na výkyvy: Pokud váha stoupne o +3 kg nad cílovou hodnotu, okamžitě na 2 až 4 týdny navrátí mírný kalorický deficit. Nesmí dojít k úplnému návratu starých návyků.
- Udržení pohybu: Trvale si hlídají vysokou míru každodenní aktivity (NEAT) a pokračují v silovém tréninku pro udržení svalů.
Při výrazném úbytku hmotnosti (20 a více kg) se může objevit problém s volnou kůží (nejčastěji na břiše, pažích, stehnech či prsou). Zda kůže povolí, závisí na věku, genetice, rychlosti hubnutí a délce trvání nadváhy či obezity. Pokud povislá kůže způsobuje zdravotní obtíže (opruzeniny, záněty) nebo těžký psychický diskomfort, řešením je plastická operace (např. abdominoplastika). Podle plastických chirurgů představuje operační odstranění kožních přebytků a zpevnění břišní stěny pro mnoho lidí definitivní tečku za jejich úspěšnou proměnou a pomáhá jim vrátit plné sebevědomí i volnost pohybu.
Proč nejde zhubnout 20 kg?
Pokud se ručička váhy odmítá pohnout dolů i přes veškerou snahu, nejčastější příčinou bývá skrytý fakt, že váš vypočítaný deficit už reálně deficitem není (kvůli poklesu TDEE a adaptivní termogenezi po prvních shozených kilech), případně dochází k podvědomému přeceňování spálené energie pohybem. Hodina chůze spálí pouhých 250–400 kcal, což snadno vymaže i malá svačina navíc.
Pokud však prokazatelně dodržujete nastavený režim a váha neklesá, je nutné navštívit lékaře a nechat si vyšetřit zdravotní stav. Za nárůstem hmotnosti nebo nemožností zhubnout mohou stát:
- Hormonální onemocnění: Hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy), syndrom polycystických ovárií (PCOS) u žen či vzácný Cushingův syndrom.
- Inzulinová rezistence: Hubnutí sice metabolicky komplikuje, ale sama o sobě jej zcela neznemožňuje – vyžaduje však přesnější nastavení stravy.
- Léky způsobující přibírání váhy: Některá antidepresiva, antipsychotika, kortikoidy, inzulin nebo léky na epilepsii. Pokud máte podezření, že za přibíráním stojí medikace, nikdy léky svévolně nevysazujte, ale zkonzultujte s ošetřujícím lékařem možnou šetrnější alternativu.
Cesta k nové váze nekončí v cíli
Zhubnout dvacet kilogramů je obrovský úspěch, který vám doslova daruje novou kvalitu života, odlehčí kloubům a sníží riziko závažných onemocnění na minimum. Je to ale proces, který vyžaduje trpělivost. Nechtějte po svém těle zázraky za tři měsíce a raději mu dopřejte čas, který k bezpečné proměně potřebuje.
Tím nejdůležitějším krokem totiž není samotné dosažení cílové ručičky na váze, ale den poté. Úspěch oslavte, ale nezapomínejte, že abyste si novou postavu a zdraví udrželi už napořád, musíte v novém životním stylu pokračovat. Tentokrát už bez odpírání a počítání každého gramu, ale s trvalými návyky, které se staly přirozenou součástí vašich dnů.