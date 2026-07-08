Je reálné zhubnout 10 kg a jak dlouho to trvá?
Shodit 10 kg je pro většinu lidí s nadváhou či obezitou zcela dosažitelný cíl. Důležité je ovšem nespěchat. Bezpečné a dlouhodobě udržitelné tempo představuje úbytek 0,5 až 1 kilogram týdně.
Jako realistický cíl pro shození 10 kg se obecně doporučuje půl roku až rok (minimálně však 3 až 6 měsíců). Jakýkoliv pokus zvládnout to za dobu kratší než 3 měsíce s sebou nese obrovské riziko, že ztratíte aktivní svalovou hmotu a bleskově se dostaví jojo efekt. Rychlost hubnutí přímo závisí na tom, jak hluboký kalorický deficit si nastavíte.
|Denní kalorický deficit
|Přibližná rychlost za týden
|Celková doba pro úbytek 10 kg
|Pro koho je tempo vhodné
|300 kcal
|0,25–0,35 kg
|8–10 měsíců
|Lidé s mírnou nadváhou (BMI 25–27).
|500 kcal
|0,45–0,60 kg
|4–6 měsíců (půl roku)
|Zlatý střed pro většinu lidí (BMI 27–30).
|750 kcal
|0,60–0,90 kg
|3–4 měsíce
|Bezpečné pouze pro vyšší stupně obezity (BMI nad 30).
Důležité upozornění
První 2 až 3 kilogramy mizejí zpravidla velmi rychle, protože tělo vyčerpává zásoby glykogenu a s ním navázanou vodu. Následně se úbytek přirozeně zpomalí.
Co udělá úbytek hmotnosti s tělem? Získáte významné zdravotní benefity
Pokud člověk váží například 100 kg, shození deseti kil znamená úbytek 10 % tělesné hmotnosti, což má v medicíně obrovský význam. Výrazně se vám upraví hodnota BMI a uleví se celému organismu. Sníží se vysoký krevní tlak, klesne škodlivý LDL cholesterol i triglyceridy a buňky získají lepší citlivost na inzulin, což je zásadní prevence pro to, aby se u vás nerozvinula cukrovka 2. typu. Mnoha lidem se prokazatelně uleví od bolestí, protože méně trpí nosné klouby, a u řady pacientů dokonce zcela ustoupí nepříjemná spánková apnoe.
|Úbytek hmotnosti
|Co se obvykle v organismu zlepší
|−5 kg
|Mírný pokles tlaku, stabilnější glykemie, ústup ranní únavy.
|−10 kg
|Pokles cholesterolu, citelná úleva pro klouby, lepší citlivost na inzulin, hlubší spánek.
|−15 kg
|Zásadní snížení kardiovaskulárního rizika, prokazatelné prodloužení života.
Upozornění
Vzhledem k tomu, že redukce hmotnosti dokáže rychle změnit metabolické procesy, může u vás dojít ke snížení potřeby užívání některých léků (např. na tlak či cukrovku). Jakékoliv úpravy medikace však vždy citlivě konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.
Jak správně spočítat a nastavit kalorický deficit?
Základem úspěchu je rovnice, kdy váš výdej energie musí být vyšší než příjem. K tomu potřebujete znát dvě hodnoty:
- BMR (bazální metabolismus): Energie nutná pouze pro zachování základních životních funkcí v naprostém klidu.
- TDEE (celkový denní energetický výdej): BMR navýšený o energii spotřebovanou prací, běžným dnem, trávením potravin a sportem.
|Výchozí hmotnost
|Orientační BMR
|Orientační TDEE (střední aktivita)
|Doporučený příjem v deficitu (TDEE − 500 kcal)
|70 kg
|1 500 kcal
|2 200 kcal
|1 700 kcal
|80 kg
|1 650 kcal
|2 450 kcal
|1 950 kcal
|90 kg
|1 800 kcal
|2 700 kcal
|2 200 kcal
|100 kg
|1 950 kcal
|2 950 kcal
|2 450 kcal
Pamatujte, že hodnota TDEE se v průběhu hubnutí mění. Menší tělo spotřebovává méně energie, proto je nutné zhruba po každých 3 až 5 shozených kilogramech výpočty periodicky přepočítávat.
Během delší snahy shodit 10 kg navíc nastává takzvaná adaptivní termogeneze. Jde o evoluční obranu těla proti hladovění, kdy organismus začne podvědomě šetřit energii (snižuje se klidový metabolismus a omezuje se spontánní pohyb). To je důvod, proč lidé nejčastěji narážejí na stagnaci kolem 5. a 10. shozeného kila.
Jídelníček na zhubnutí 10 kg: Které diety reálně fungují?
Při delším hubnutí je nutné upravit denní příjem kalorií a ohlídat makroživiny. Naprostou prioritou je zvýšený příjem bílkovin (v rozmezí 1,6–2,0 g na kilogram tělesné hmotnosti), které zajistí ochranu svalové hmoty před spálením a vyvolají vysoký pocit nasycení (satiety). Druhým pilířem je vláknina (25–35 g denně ze zeleniny, luštěnin či ovesných vloček), která zabraňuje hladu.
Mnoho lidí řeší, jaký výživový směr zvolit. Pravdou je, že žádná magická dieta neexistuje. Všechny funkční režimy pracují na jediném principu: jak vás udržet v deficitu.
|Dieta
|Hlavní princip
|Pro koho se hodí
|Výhody podle studií
|Nevýhody a úskalí
|Středomořská dieta
|Kvalitní tuky (olivový olej, ryby), spousta zeleniny.
|Pro zastánce racionální a pestré stravy.
|Nejlepší dlouhodobé zdravotní výsledky.
|Úbytek hmotnosti bývá na začátku pozvolnější.
|Low-carb (nízkosacharidová)
|Výrazné omezení sacharidů, důraz na tuky a bílkoviny.
|Pro lidi, kterým vyhovuje maso, vejce a mléčné výrobky.
|Velmi vysoká sytost a rychlý úvodní úbytek vody.
|Extrémní restrikce, která nevyhovuje každému.
|IIFYM (flexibilní stravování)
|Počítání maker – můžete jíst cokoli, pokud se vejdete do limitů.
|Pro lidi, kteří nechtějí žádné zakázané potraviny.
|Obrovská volnost a skvělá udržitelnost.
|Vyžaduje neustálé vážení jídla a zápisy do aplikací.
|Intermittent fasting (přerušovaný půst)
|Střídání fáze hladovění a jídla (např. model 16:8).
|Pro ty, kteří raději jedí méně často, ale větší porce.
|Jednodušší kontrola režimu bez neustálého vaření.
|Kvůli velkému časovému oknu bez jídla nemusí sedět všem.
|Vegetariánská dieta
|Úplné vyloučení masa, dominance rostlinné stravy.
|Pro lidi s etickým či environmentálním vztahem k jídlu.
|Přirozeně vysoký příjem vlákniny a nízká denní energetická hustota.
|Je nutné pečlivě hlídat dostatek kompletních bílkovin.
Cvičení a tréninkový plán aneb bez svalů to nepůjde
Pokud se rozhodnete zhubnout 10 kg bez pohybu, riskujete estetické i zdravotní zklamání. Studie ukazují, že bez odporového cvičení může až 25 % celkové ztracené hmotnosti připadnout na sval, nikoliv na tuk. Silový trénink je proto zcela klíčový pro udržení aktivní hmoty, která udržuje metabolismus v obrátkách.
Ideální kombinací je doplnit silové cvičení o kardio či HIIT (vysoce intenzivní intervalový trénink) pro přímé navýšení výdeje energie a maximalizovat NEAT (energii vydanou běžným denním pohybem a chůzí).
|Období
|Silový trénink
|Aerobní kardio / HIIT
|Každodenní chůze (NEAT)
|1. až 4. týden
|2–3× týdně (celé tělo)
|2× týdně (30 minut, mírné tempo)
|Minimálně 7 tisíc kroků denně
|5. až 8. týden
|3× týdně (vyšší intenzita)
|2× týdně (přidání intenzivnějších intervalů)
|Minimálně 9 tisíc kroků denně
|9. až 12. týden
|3× týdně (těžší váhy)
|2–3× týdně (kombinace kardia a HIIT)
|10 tisíc až 12 tisíc kroků denně
Doplňky stravy a moderní léky na hubnutí
Žádná pilulka za vás práci neudělá, ale určité doplňky stravy jsou při větším váhovém úbytku reálně užitečné. Syrovátkový či rostlinný protein pomůže s nasycením a udržením svalů, kreatin prokazatelně chrání sílu a svalovou tkáň v dietě, vláknina (např. psyllium) zaplní žaludek, zatímco omega-3 mastné kyseliny a komplexní multivitamin podpoří zdraví při dlouhodobě sníženém příjmu jídla.
V posledních letech se velkým tématem staly také léky na hubnutí. Hranice deseti kilogramů bývá často hraniční pro indikaci moderních GLP-1 receptorových agonistů. Tyto léky jsou v ČR vázány výhradně na lékařský předpis pro pacienty s obezitou (BMI nad 30) či nadváhou (BMI nad 27) doprovázenou zdravotními komplikacemi.
|Název léku
|Účinná látka
|Průměrný úbytek hmotnosti ve studiích
|Časté vedlejší účinky
|Wegovy / Ozempic
|semaglutid
|10–15 % celkové hmotnosti
|Nevolnost, zvracení, průjem, zácpa
|Mounjaro
|tirzepatid
|15–20 % hmotnosti
|Zažívací obtíže, snížená chuť k jídlu
|Saxenda
|liraglutid
|5–10 % hmotnosti
|Mírné nevolnosti, žaludeční diskomfort
|Adipex Retard
|fentermin
|Krátkodobá léčba s mírným efektem
|Nespavost, bušení srdce, nervozita
Jak si novou hmotnost trvale udržet a vyhnout se jojo efektu?
Zhubnout je těžké, ale fáze weight maintenance (udržení váhy) je prokazatelně ještě náročnější. Data z registrů ukazují, že dlouhodobé udržení hmotnosti je pro většinu lidí obtížné a velké procento z nich v horizontu několika let nabere ztracená kila zpět.
Lidé, kteří dlouhodobě uspěli, se drží přísných pravidel:
- Nevynechávají pravidelný pohyb ani po skončení diety.
- Dodržují podobný a kontrolovaný jídelníček i během víkendů.
- Praktikují časté, klidně i denní vážení.
- A především – reagují okamžitě. Jakmile váha stoupne přes bezpečný buffer (toleranci) 2–3 kg, ihned se vracejí k lehkému deficitu a nenechají problém narůst.
Proč se vám nedaří zhubnout 10 kg?
Pokud váha dlouhodobě stagnuje, nejčastěji za to mohou tyto skryté faktory:
- Víkendové výkyvy a alkohol: Povedený týdenní deficit dokáže spolehlivě vymazat páteční a sobotní večírek plný skrytých kalorií z drinků a tučného jídla.
- Podhodnocování příjmu kalorií: Jídlo od oka bývá často o 20 až 40 % kaloričtější, než si myslíte.
- Zpomalení vlivem adaptivní termogeneze: Pokud narazíte na stagnaci kolem 5. kila, doporučuje se zařadit tzv. diet break – 1 až 2 týdny na udržovacím příjmu, což psychicky i fyzicky pomůže k další fázi redukce.
- Zdravotní a hormonální příčiny: Méně často mohou za blokací stát onemocnění jako snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza), Cushingův syndrom, rozvinutá inzulinová rezistence nebo užívání specifických medikací (např. kortikoidy či některá antipsychotika). V takovém případě je vždy nutné postupovat pod vedením lékaře.
Hlavní je trpělivost a laskavost k vlastnímu tělu
Zhubnout 10 kilogramů není sprint na pár týdnů, ale spíše půlmaraton, který promění váš život k lepšímu. Každé kilo, které shodíte, znamená obrovskou úlevu pro vaše srdce, cévy i klouby. Pokud se váha na týden nebo dva zastaví, nepanikařte a nevzdávejte se – lidské tělo není stroj a váhové výkyvy jsou přirozenou součástí cesty.
Nejlepším měřítkem úspěchu nakonec nejsou jen čísla na váze, ale to, jak se cítíte, kolik máte energie a s jakou radostí se díváte do zrcadla. Buďte k sobě trpěliví, oslavujte malé krůčky a pamatujte, že nehledáte dočasnou dietu, ale nový, spokojenější a zdravější životní styl.